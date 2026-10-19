Anunciaron los finalistas de un premio internacional a los agroinfluencers

La Sociedad Alemana de Agricultura (DLG) anunció los seis finalistas del DLG Agri Influencer Award 2026, un premio que reconoce a creadores de contenido que muestran el trabajo agropecuario en redes sociales y acercan la actividad a públicos sin vínculo con el sector. Los seleccionados provienen de Turquía, Francia, Irlanda, Alemania y Austria.

La distinción, que se entrega anualmente desde 2022, tiene dos categorías: internacional y alemana. Los resultados se anunciarán el 12 de noviembre, durante una celebración para jóvenes productores en EuroTier 2026, una exposición de tecnologías para la producción ganadera.

En la categoría internacional compiten el turco Barış Aldemir, que muestra el manejo de bovinos de leche y carne en el establecimiento familiar; el francés Thierry Bailliet, que comparte experiencias sobre agricultura, producción de energía y agroturismo, y la irlandesa Sophie Bell, que comunica la vida cotidiana en un tambo familiar y promueve la participación de jóvenes y mujeres en el sector.

Aldemir es la tercera generación de una familia de productores de Denizli, Turquía. En sus publicaciones muestra desde la atención de partos y el manejo de terneros hasta la producción de alimento y el uso de robots en el tambo. Suele registrar las tareas con una cámara GoPro para que sus seguidores puedan observarlas desde su perspectiva.

El turco Barış Aldemir muestra las tareas con una GoPro

“Mi objetivo es ofrecer contenido transparente, educativo y confiable que muestre la realidad de la producción de alimentos. Quiero generar confianza entre productores y consumidores, concientizar sobre la importancia de la agricultura para un futuro sostenible e inspirar a las nuevas generaciones a involucrarse en la actividad”, afirmó.

Bailliet trabaja con sus hijos en un establecimiento de Loos-en-Gohelle, Francia, y comparte cifras, detalles técnicos y dificultades del negocio. Entre sus propuestas hay contenidos que siguen el recorrido de los alimentos desde el campo hasta el plato.

“Filmo los éxitos y los fracasos con la misma cámara”, expresó Bailliet, según el comunicado de la entidad. “Ante todo soy agricultor y, en segundo lugar, creador de contenido”, agregó.

Thierry Bailliet habla de agricultura, energía y maquinaria agrícola

Bell, en tanto, muestra tareas como el ordeñe y el cambio de neumáticos del tractor, junto con sus experiencias como mujer joven en una explotación familiar. “Quiero ayudar a otras personas del sector, especialmente a jóvenes y mujeres, a mostrar lo que es posible y generar mejores oportunidades para ellas”, señaló en declaraciones difundidas por la DLG.

En la categoría alemana fueron seleccionados Simon Donhauser, productor porcino de Baviera; Stephan Kuscheid, dedicado a la agricultura y la cría bovina en Hesse, y Katharina Schmitt, estudiante de agricultura que trabaja en dos establecimientos familiares de Austria.

“La producción ganadera, en particular, no debe ser explicada al público únicamente por organizaciones, campañas o personas que no tienen un establecimiento propio. Si queremos ofrecer una imagen realista de nuestro trabajo, tenemos que hacernos visibles y, al menos, abrir nuestras puertas de manera digital”, dijo Donhauser.

Sophie Bell promueve la vida en un tambo cerca de Dublin

Según la DLG, el jurado valoró la claridad de las explicaciones, la calidad de los contenidos y la capacidad de mostrar tanto las tareas diarias como las dificultades de la producción.

“Quiero llegar al consumidor que utiliza nuestros productos agropecuarios todos los días. Pero también quiero concientizar a otros colegas sobre la importancia de que hagan lo mismo”, resumió Kuscheid.