Escuchar

SAN NICOLÁS.- “Mano dura Patricia, te apoyamos todos”, “sos el futuro de nuestros hijos”, repetían a tono los visitantes que pudieron cruzarse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En Expoagro presentó el programa “Cosecha segura”, un dispositivo de vigilancia que permitirá calcular el tiempo de viaje de los conductores que transportan granos a los puertos del Gran Rosario y el de Quequén, para evitar “el boquilleo”. La intención es reducir el tiempo de espera de los transportistas en los puertos o rutas, para frenar estos delitos que son comunes en esas zonas. Según precisó, la intención es “atacar” la venta que después se hace en un algún lugar cercano a la mercadería robada.

Frente al stand de San Nicolás y en la calle para quien pudiera escucharla, explicó que este sistema estará en marcha en todas las provincias donde se transporta el 80% de la cosecha y más ahora que va a haber “una buena cosecha”. Es decir, el complejo portuario de San Lorenzo, Timbúes y en la provincia de Buenos Aires, como es el puerto de Quequén. “Estamos acá para presentar cosecha segura, que la conocemos y nos ha dado excelentes resultados; tenemos experiencia en cómo se implementa. Sabemos que funciona. Es el resultado de medidas firmes que llevan adelante las fuerzas federales y las policías provinciales trabajando en conjunto”, precisó.

En su momento, contó, se redujeron casi en un 80% los delitos en la zona portuaria. “Fuimos detrás de las mafias y los sindicatos mafiosos que autoconvocados provocaban a los productores”, agregó. Con este relanzamiento, el Gobierno piensa lograr mejores resultados. “Lamentablemente, este proyecto durante cuatro años se congeló. Significa ahora que hay grupos que manejan mafias violentas, que todos sabemos que tenemos que controlarlas”, afirmó.

Patricia Bullrich durante la recorrida por Expoagro Marcelo Manera

En rigor, el sistema permitirá un monitoreo en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, patrullando las rutas, los ríos y los puertos. “En estas acciones las policías provinciales van a ser fundamentales, porque nadie conoce más la zona que ellos mismos, para saber cómo llegan y en qué tiempo llegan los camiones y cómo lograr que esos camiones vayan en tránsito seguro”, explicó.

El proyecto permitirá ordenar mediante un dispositivo a todos los camiones que van a entrar a puerto. Se les va a proveer de un sistema que registre el horario, para esto, el conductor deberá anotarse en la CNRT [Comisión Nacional de Regulación del Transporte] para solicitar un turno y calcular el tiempo de viaje. “Antes esperaban 12 o 14 horas, ese tiempo era de delito, donde le boquillaban el camión y sacaban parte de su cosecha y luego, se vendía en una zona aledaña”, contó.

“El tiempo de tránsito del camión no significa más costos para la producción. Con turnos, que está a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que está acá presente que los puede sacar el mismo camionero o los dueños de las empresas se puede reducir, ya que muchas veces están horas esperando el turno. Es para que el camión sepa a qué hora va a descargar y no esté esperando en la ruta, sino que salga con el tiempo justo y no estar 10 o 12 horas sin dormir en la ruta”, precisó.

“Logramos que estén todos los organismos en este mecanismo. Después de esta etapa de implementación llegamos a la zona donde se juntan los camiones y trataremos de que se respete, que el camión no vaya antes y vaya a la hora que tiene que ir: a la hora del turno, para evitar que sea robado. Igualmente, va a haber vigilancia, dispositivos especiales en los puntos de control, policiamiento y vamos a enfocarnos a la reducción del delito, el robo de camiones y la carga que llevan los camiones, los bloqueos y los piquetes que se dan”, avisó.

Dolores Mitre, Patricia Bullrich, Esteban Bullrich, José Aranda y Alberto Marina Marcelo Manera

Mientras daba su discurso bajo el sol abrazador, unos los mensajes más vitoreados fue cuando dijo que “las rutas no se cortan”. La gente la aplaudía en cada pausa que hacía durante su intervención. Agregó que va a haber monitoreo permanente en las playas y recorridas preventivas y aleatorias. También va a haber control de camiones y conductores, por lo que es necesario que los conductores se anoten en el CNRT. “Les vamos a pedir que se adhieran al control de alerta temprana, para saber a qué hora llegan y tener todo el mecanismo armado para que no haya problema”, precisó. Acotó que van a trabajar en conjunto con los Ministros de Seguridad de las provincias para avanzar en las patrullas rurales, con sistemas modernos para evitar delitos. Trabajarán de la mano con los intendentes de las zonas productivas y ministros que tienen la mayor cantidad de área sembrada en el país, como en la zona núcleo.

Ante una consulta de LA NACION sobre de qué forma se trabaja para evitar los delitos rurales como el abigeato y el vandalismo rural, explicó que las patrullas rurales dependen de la policía de cada provincia y cada una va mejorando la experiencia. “Cada uno va trabajando y nos van contando como son los planes. En la provincia de Buenos Aires, los delitos de abigeato es un delito ordinario. En cada una de las provincias, [ante] los delitos de rotura de silobolsas, las patrullas rurales [están] conectadas con drones en la provincia. Se está contando con la participación de las entidades rurales para construir un campo más seguro”.

Durante la presentación también estuvo el intendente Santiago Passaglia, quien sostuvo: “Quisiera darle tranquilidad a los productores que nos piden que los dejemos trabajar y que hagan lo que saben hacer que es producir”. Además, participó el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Leonardo Raimundo, intendente de la ciudad de San Lorenzo, clave en la zona portuaria del Gran Rosario, agregó: “Esta es una ciudad que es destino de gran parte de las cosechas, que los hombres y mujeres del campo laboriosamente arrancan la tierra con su trabajo cotidiano. Es un placer estar acá con la ministra, quien está para trabajar y planificar este dispositivo que se extiende en gran parte de la geografía de la Argentina, se hace para el dinamismo de la Argentina”.