“Arrancamos ligados al campo”: producían ajo y cebolla y ahora tienen un imperio de más de 200.000 hectáreas, real estate y hoteles de lujo

Hace más de dos décadas, empezó la historia de Grupo Faro Verde con el campo y, con el tiempo, se transformó en la de un grupo empresario que sumó actividades sin abandonar su raíz agropecuaria. Con base en Tandil, la compañía creada por José María Larocca pasó de producir y exportar ajo y cebolla en Río Negro a desarrollar unidades de agricultura, ganadería y forestación en la Argentina y Uruguay. En paralelo, incorporó la cría de caballos deportivos, hotelería y negocios inmobiliarios. Entre las distintas operaciones la firma supera las 200.000 hectáreas.

“Hace 20 años arrancamos ligados al campo. Desde ahí fuimos creciendo e incorporando negocios”, resumió a LA NACION Leandro Venancio, gerente general del grupo. Se incorporó en enero de 2011, cuando Grupo Faro Verde todavía no existía como tal, para desarrollar el área de comercio exterior de un establecimiento en Chimpay, Río Negro, dedicado a la producción y exportación de ajo y cebolla. La compañía llegó a ser el principal exportador de cebolla a Europa en 2012 y 2013. También enviaba mercadería a Brasil.

El primer gran cambio de rumbo llegó en 2013, cuando se modificaron las condiciones sanitarias para el movimiento de hacienda en pie al sur del río Colorado. Ese escenario, sumado a las dificultades económicas del negocio hortícola por el aumento de los costos locales y los precios internacionales, llevó a la empresa a revisar su estrategia. “Ese cambio nos permitió cambiar el modelo de negocio del campo y transformamos todo a ganadería intensiva”, explicó.

En la zona de Pieres, a unos 50 kilómetros del puerto de Quequén Gza.

La reconversión se concretó en Santa Nicolasa, donde la firma aprovechó unas 3000 hectáreas bajo riego para desarrollar pasturas y sostener un esquema ganadero intensivo con 3000 vacas de cría, complementadas con invernada de compra. En 2014 Venancio asumió la gerencia administrativa y financiera y, al año siguiente, pasó a la gerencia general.

La empresa tenía entonces ya tres módulos productivos: el establecimiento de Río Negro, un campo de cría en Ayacucho y otro mixto en Pehuajó, en Buenos Aires. Entre 2015 y 2017 decidió reorganizarlos: concentró la ganadería en Río Negro y Ayacucho y desarrolló una unidad agrícola en el sudeste bonaerense, con la venta del campo de Pehuajó. En la zona de Pieres, a unos 50 kilómetros del puerto de Quequén, reunió campos que suman unas 7500 hectáreas. Allí produce trigo y cebada, además de girasol, maíz y soja. La unidad también cuenta con unas 1000 hectáreas bajo riego y trabaja con maíz para semilla y semillas de pasturas, actividades que la compañía denomina especialidades.

La ganadería es uno de los pilares de Faro Verde, con una estrategia centrada en la intensificación productiva y la mejora genética de sus rodeos Angus colorado y negro. En Río Negro, la empresa cuenta con un establecimiento de unas 74.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 3000 están bajo riego y el resto se destina a la ganadería extensiva. Allí tiene unas 3000 vacas madres, mientras que en Ayacucho suma otros 4200 vientres.

Leandro Venancio, gerente general de Grupo Faro Verde Gza.

A principios de 2026, el grupo incorporó los campos de Río Bermejo, que pertenecían a la familia Pereda y totalizan unas 24.000 hectáreas. De esa superficie, unas 15.000 se destinan a la ganadería en Olavarría y el resto a la agricultura, en la zona de Herrera Vegas. En esos campos, cuenta con unas 6000 vacas madres. En Santa Margarita, en Santa Cruz, la actividad es 100% ganadera, con unas 500 vacas Hereford y 5000 ovejas Merino. Suman 74.000 hectáreas.

La operación se extiende a Uruguay, donde Faro Verde suma unas 40.000 hectáreas y combina agricultura, ganadería y forestación, con aproximadamente un tercio de la superficie dedicado a cada actividad. Tienen unas 5000 vacas madres y alrededor de 3500 hectáreas bajo riego, donde producen trigo, cebada, colza, girasol, maíz y soja. La actividad forestal se concentra en la plantación de eucaliptos destinados a la industria de la celulosa.

En todos sus rodeos, la empresa busca mejorar los índices de preñez, destete y recría mediante el trabajo genético y el seguimiento de los resultados productivos. En ese sentido, terminan aproximadamente unos 20.000 novillos pesados por año destinados a la exportación. La carne también se utiliza en los restaurantes de los hoteles de la compañía.

En la zona de Pieres, a unos 50 kilómetros del puerto de Quequén, en unas 1000 hectáreas bajo riego trabajan con maíz para semilla y semillas de pasturas

En ese sentido, la compañía busca agregar valor a la producción de carne. En un acuerdo con el frigorífico Frimsa realizó dos envíos de prueba a Europa, uno de ellos de 5000 kilos de cortes rump & loin, para evaluar la calidad del producto y el funcionamiento de una operación de exportación directa con marca propia. La iniciativa se desarrolla bajo el nombre Faro Verde Premium Beef.

La actividad equina es otro de los negocios vinculados con la historia de Larocca, que representó en salto ecuestre a la Argentina en cinco Juegos Olímpicos consecutivos, desde Pekín 2008 hasta París 2024. Y lo que comenzó como un proyecto pequeño en el campo La Providencia, en Ayacucho, creció hasta convertirse en un emprendimiento de cría y desarrollo de caballos deportivos.

Larocca representó en salto ecuestre a la Argentina en cinco Juegos Olímpicos consecutivos, desde Pekín 2008 hasta París 2024

El haras San José del Moro, ubicado sobre la ruta 88, a 25 kilómetros de Necochea, produce entre 25 y 30 potrillos por año. Hasta los tres años se crían allí y luego continúan su formación deportiva en Tierra Santa, en Escobar. El proyecto se apoya en genética de alto nivel, con madres de grandes campeones, y realiza dos remates anuales. Algunos ejemplares ya llegaron a Europa.

El haras San José del Moro, ubicado sobre la ruta 88, a 25 kilómetros de Necochea, produce entre 25 y 30 potrillos por año

La expansión del grupo también alcanzó el negocio de insumos y comercialización de granos, con la incorporación en septiembre pasado de Ceres Tolvas, una empresa de Tandil con 49 años de trayectoria que tiene cuatro líneas de negocio: originación y comercialización de cereales, venta de insumos, producción de alimentos balanceados y la franquicia de John Deere en la zona. Cuenta con 24 plantas de acopio y 29 agronomías, una red que le permite mantener un vínculo directo con productores y clientes. Venancio destacó el potencial de integrar ambas empresas para fortalecer la comercialización y la logística de granos, mejorar la eficiencia y acompañar las necesidades de productores y clientes.

La ganadería es otra de las actividades de la firma Gza.

Diversificación

Fuera del agro, Faro Verde opera en hotelería con dos líneas: Faro Connections, que reúne los hoteles Mulen, La Cascada y Amaike, en Tandil, y Awasi Lodge, con cinco hoteles boutique en destinos naturales de la Argentina, Chile y Brasil, orientados principalmente al turismo internacional. Además, desarrolla el negocio inmobiliario en Tandil, con viviendas, oficinas, locales comerciales y el barrio privado Valle del Tandil Golf, y proyecta un emprendimiento turístico en la estancia Santa Margarita, en Santa Cruz.

En Real Estate, uno de sus proyectos es El Valle de Tandil Gza.

El grupo cuenta con unas 1500 personas. Para Venancio, el crecimiento requiere analizar la viabilidad de cada negocio, formar equipos y encontrar sinergias entre las distintas actividades: “Una buena oportunidad de negocio también es mucho más que una decisión de inversión. Después hay que ejecutarla, hay que formar el equipo, hay que desarrollar las capacidades y sostenerlas en el tiempo”.

Las oficinas del Grupo Faro Verde en Tandil Gza.

Pese a la diversificación, para Larocca, Tandil sigue siendo el lugar desde el que construyó su identidad. “Somos una empresa de Tandil, nos sentimos parte de esa comunidad”, afirmó Venancio. Ese vínculo tuvo una expresión concreta en la creación de la Fundación Faro Verde, hace aproximadamente un año y medio. A partir de iniciativas sociales anteriores, la compañía conoció la necesidad de contar con un centro oncológico en la ciudad para evitar que pacientes con cuadros complejos debieran trasladarse a Mar del Plata o Buenos Aires. Fue el grupo quien tomó el proyecto impulsado por el municipio y financió la construcción y el equipamiento.

Con la necesidad de contar con un centro oncológico en la ciudad para evitar que pacientes con cuadros complejos debieran trasladarse a Mar del Plata o Buenos Aires, el grupo tomó el proyecto impulsado por el municipio y financió la construcción y el equipamiento de un establecimiento médico especilizado Gza.

Para Venancio, hay un liderazgo de Larocca que lo transmite al equipo: “Para la empresa el activo más importante son las personas que trabajan”.