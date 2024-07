Es sensación entre la gente: la curiosa raza ganadera que por su color a muchos en la Rural les recuerda a una galletita

Escuchar

La similitud con una galletita de la marca Oreo y el brillo del largo pelaje la destacan por sobre el resto de los animales del pabellón Ocre de la Exposición Rural de Palermo. Allí están los tres animales de la raza bovina Belted Galloway, que trajo este año Mario Sívori, un productor que llegó desde la localidad de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. La rareza de estos animales llevó a que el productor sea el único en el país con un registro de pedigree de estos especímenes, por tanto, a competir entre sí mismo durante la jura.

En la cabaña don Rodolfo hay un total de 10 animales que se caracterizan por tener una capa negra y una franja blanca. En la Argentina son pocos los productores que se dedican a su producción y en algunos casos la franja negra puede ser marrón. No todos tienen el registro genealógico de los animales.

“Hace 8 años que estamos trabajando con la raza: empezamos con una vaca a la que le hicimos transplante embrionario y pudimos lograr esto. Nos costó mucho conseguir esa vaca, después de conseguir el semen, también costaron los documentos para poder hacer embriones. La vaca se la compré a un señor porque no le daba terneros y nosotros tuvimos suerte porque con tratamiento in vitro pudimos lograrlo y sacamos estos animales”, dijo a LA NACION.

Mario Sívori, un productor que llega todos los años desde la localidad de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires LA NACION

La raza Galloway surgió en 1560 en Escocia a partir del cruzamiento entre animales de la raza Galloway y la raza alemana Deutch Belted. A la Argentina llegó en 1919 y si bien son pocos los establecimientos que la tienen, este animal se adapta a los climas fríos y húmedos. “La raza la tuvo hace mucho tiempo una cabaña, pero dejó de venir a la exposición. Estos son los únicos pedigrees que hay en la Argentina. No hay otros registros. Los que se ven no tienen documentación, por eso podemos venir a la Rural. Exclusivamente no hay pedigree, hay campos que lo tienen, pero no tienen documentación”, agregó.

“Desde hace 23 años vengo a la Rural con la raza Angus, pero ahora llegué con Galloway, este es el tercer año consecutivo que venimos con ella. Los dos toros son hermanos, la otra es una hembra que tengo en sociedad con otra persona, que es una ternera. No hay cruzamiento de sangre, eso es lo más importante y que hace a la raza. Estos son pedigree”, agregó. Esa raza se caracteriza por tener un pelaje suave y largo. Actualmente, solo se las encuentra en Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y la Argentina.

Durante la jura, Lajuanita 1 Trinidad Flett T 9-Fiv- se quedó con el premio Campeón Hembra; Stefant 5 Francisca 150 T/E ganó el Reservado Campeón Hembra. Mientras que Stefant 2 Antonio 211 Compa con el premio Campeón Macho.

Los tres animales de la raza bovina Galloway que están en la Exposición Rural Rodrigo Néspolo - LA NACION

El productor, de 71 años, cuenta que se dedica a la ganadería en el campo de su padre. “Tenemos toda clase de animales en el campo”, sostiene. La raya blanca, contó, llama la atención de todo el mundo que ve a la raza en la Exposición. “No es que son pintados y llama mucho la atención la raya blanca. Hay animales con raya marrón y blancos; nosotros no los tenemos. Yo me incliné por esta porque me gusta más”, subrayó.

La ganadería atraviesa una difícil situación con costos en dólares que superan los precios que obtienen los productores. “Hoy estamos pensando en que no sabemos cómo vamos a hacer para seguir, porque no hay un proyecto fijo y constantemente las variables cambian sobre los costos, por eso no sabemos cómo continuar. Hoy los costos son increíbles, es todo en dólares y nosotros vendemos en pesos; es un número muy importante. Estamos mal, complicados porque los costos no se soportan más. Está todo muy caro, como el combustible y no podemos seguir trabajando así. Tratamos de seguir, otra cosa nos queda. Vivimos de esto y peleamos para seguir adelante, pero estamos mal”, afirmó.

Esta raza están en Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y la Argentina Rodrigo Néspolo - LA NACION

“La carne nosotros la estamos vendiendo a un dólar y moneda y eso no nos sirve. Nosotros vendemos los animales a $1800 o $2000 el kilo. Además, vendemos en pesos y a cobrar a 30 o 60 días. Como negocio no sirve por todo lo que le damos de comer y todo sigue aumentando, nuestros precios no dan. Los costos los pasan por arriba, la carne se tiene que pagar lo que cuesta”, puntualizó.