“Aunque no resulte simpático, el campo va a tener que esperar unos meses porque somos hiperdependientes del sector agropecuario”. Con esa frase, Francisco Paoltroni, senador electo por Formosa por La Libertad Avanza (LLA), anticipó que el presidente electo Javier Milei ni bien asuma no hará cambios inmediatos ni beneficios para el campo.

En un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en la sede de la entidad, agrolegisladores salientes y entrantes debatieron ideas para el sector de cara a la asunción de Milei. En este sentido, dijo que en la plataforma del libertario se encuentran las políticas relacionadas al sector como son las retenciones, pero “el asunto es saber ¿cuándo?”.

“Todos tenemos ansiedad pero es una cuestión de tiempo, señores. Si creemos que lo vamos a lograr el 10 de diciembre, el día que asume como presidente, es un poco incrédulo de parte de todos. Las ideas de Javier son claras para todos. El gran beneficiado va a ser el campo argentino”, dijo.

Organizado por la SRA, el panel “Intercambio con agrolegisladores” estuvo conformado Pablo Torello, Luis Picat, Ricardo Buryaile y Francisco Paoltroni SRA

Para el senador por Formosa, hay una oportunidad histórica de hacer los cambios profundos que hace tanto tiempo el país necesita. “Si no logramos estos cambios profundos, vamos a fracasar. Esto es un desafío del conjunto de la sociedad: la clase dirigente, las instituciones, los ciudadanos. No sé si vamos a volver a tener otra oportunidad como la que se nos presenta ahora. Hasta nos llovió, tenemos un escenario favorable en cuanto al valor de los commodities y clima”, enfatizó.

“Depende únicamente de ponernos de acuerdo todos los actores para hacer estas reformas profundas y tener resultados diferentes. Esto tiene que quedar claro. Si no cambiamos las reglas del juego, no vamos a llegar absolutamente a ningún lugar: la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma económica, la reforma política, muchas que ya vienen en la agenda. Creo que vamos a tener el acompañamiento de la mayoría para ir aprobando estas reformas”, añadió.

Enseguida, los tres legisladores que también formaban parte del panel, recogieron el guante y salieron a contestarle. Luis Picat, diputado electo por Córdoba por Juntos por el Cambio, salió al cruce y le dijo: “Nosotros no esperamos que el 11 de diciembre eliminen todo y que nos pongan el tipo de cambio al otro día. Me parece que lo que hay que proyectar es certidumbre. Entendemos que es sumamente complejo, que primero hay una bomba atómica que son las Lelics que tienen que lograr desactivar para que no haya hiperinflación, pero creo que es muy importante tener certidumbre porque esa confianza se necesita reactivar”.

Por su parte, Pablo Torello, diputado saliente del PRO, afirmó que no darle al sector agropecuario la importancia que realmente tiene es cometer el mismo error que cometen todos. “Es un error que Milei no haga esos cambios que prometió y los que están cerca deberían decirle que apueste por el sector agropecuario, que le meta porque el sector agropecuario no lo va a dejar a pata sobre todo en un año que llueve, no solamente se va a invertir, sino que se va a vender. Porque con un tipo de cambio chiquito, vamos a seguir sin liquidar, y lo que se necesita en este país es eso. La Argentina sale por el lado del campo. Hay que darle muchísima bola al sector agropecuario y hay que unificar el tipo de cambio lo más rápido posible. Y en la baja de los derechos de exportación no hay ningún tipo de excusas para no hacerlo”, remarcó.

“Perdón, no se olviden que yo soy productor agropecuario también”, se atajó entre risas, Paoltroni.

En ese intercambio, continuó Ricardo Buryaile, diputado por Formosa que también finaliza su mandato, quien señaló que se debe unificar el tipo de cambio lo más rápido posible, es decir converger entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo.

“Quizás, no sé si lo va a conseguir inmediatamente, porque todo esto significa inflación. Pero fundamentalmente tiene que haber incentivos a la inversión, amortización acelerada de inversiones, reglas de juego claras: esto es lo que debe hacer Milei en el corto tiempo. Es ambicioso pedirle mucho más en esta macroeconomía que está corriendo al 300% de inflación y con medidas que van a generar en un principio de desempleo”, afirmó.

Por último, el legislador formoseño recordó que hoy todos los gobiernos proyectan a partir de una cosecha. “Esta es la expectativa que hay sobre el sector agropecuario, que de acuerdo a los precios y de acuerdo al volumen, exporta 60, 70, 80.000 millones de dólares, que configura un 70% de las exportaciones argentinas por una balanza comercial altamente positiva. Nosotros no somos los únicos que generamos empleo, ni somos los únicos que generamos divisas, pero sí los que tenemos más balanza comercial superavitaria”, subrayó.

“Este gobierno que se va se pasó diciendo que la crisis fueron por los 20.000 millones de dólares que le faltó. Yo diría que le empezó a faltar a partir de marzo, porque a partir de marzo empezaba la cosecha. Pero las restricciones venían de mucho antes, por los desequilibrios macroeconómicos que tenía. Después sí apareció la sequía y todo lo demás. Pero este año va a haber mucho más recursos”, cerró.