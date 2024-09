Buenos valores: vendieron 11.000 cabezas en una subasta de la Semana Angus de Primavera

Escuchar

La firma Alfredo S. Mondino debutó hoy en el Arena Angus Tecnovax con un remate televisado post inauguración del Centro de Remates y Exposiciones Angus en Cañuelas, según informó la organización.

“Se remataron 11.000 cabezas en lo que comprende Faenar TV (primer mercado televisado de hacienda para faena), invernada y cría. La subasta tuvo lugar en el marco de la Semana Angus de Primavera con la fuerza de Expoagro”, indicaron.

Según se informó, Roberto Mondino martillero y socio gerente de la consignataria, destacó que se trató de un “muy buen remate con 11.000 cabezas”. Dijo: “Rematamos con muy buenos lotes de novillo”.

Agregó: “Vimos la exportación fuerte, que rondó casi $3900. El consumo está un poco más tranquilo en $3500 a $3600 la vaca, el ternero bien firme arriba de $3000. Se premió la calidad”.

Hubo buenos valores en la subasta

“Seguramente de acá para adelante el Centro de Remates y Exposiciones Angus va a ser un antes y un después en la comercialización, porque va a ser un lugar de encuentro y un lugar donde todos los cabañeros podrán hacer su remate”, expresó Mondino.

Jura Junior

En tanto, chicos de 10 a 20 años participaron de la Jura Angus Junior en el marco de la Semana Angus de Primavera.

“La pista de juras del Centro de Remates y Exposiciones de Angus se llenó niños y jóvenes en la mañana soleada de este miércoles 18. Por primera vez, se realizó la Jura Angus Junior”, indicaron desde la Asociación Argentina de Angus.

Un momento de la Jura Junior Expoagro

Detallaron que se inscribieron 50 chicos de la provincia de Buenos Aires, la mayoría hijos de cabañeros y el 7mo año de la Escuela Agrotécnica Salesiana del Valle, Partido de 25 de Mayo.

“La Jura consistió en una charla -en la prepista- cómo se prepara a un animal y -en la pista- cómo debe posicionarse un jurado. Luego de las explicaciones, los participantes tuvieron la oportunidad de ingresar los animales a la pista, pasearlos, presentarlos y después se procedió con la evaluación y la premiación”, contaron.

En hembra, el primer puesto fue para Lautaro Aguilera y el segundo para Nicole Masip; en macho el primer puesto fue para Horacio Gutiérrez y Joaquín Labagolle.

Horacio Gutiérrez (15) dijo: “Está bueno ir probando para que cuando sea grande pueda entrar en la pista de Palermo. Fue una experiencia inolvidable con mis amigos y me encantó”. “Desde chiquito siempre me gustó, intento faltar al colegio para venir a las exposiciones porque veo animales, las juras, me junto con gente que no veía hace mucho, como no vivo en el campo, ya que los cabañeros somos muy amigos”.

