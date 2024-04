“Cambiaste la plata”: la bomba que hay que desactivar para que el negocio agrícola salga de una zona de riesgo

Escuchar

La situación del negocio del agro, además de las perspectivas para la economía del país, estuvo en Día del Inversor de ADBlick Agro.

En la jornada, Bernardo Piazzardi, especialista en agronegocios de la Universidad Austral, recordó la pregunta de mediano plazo que hacen en un relevamiento de esa casa de estudios a productores para ver si van a invertir o no. “8 de cada 10 dicen que van a realizar inversiones en Argentina”, indicó.

“Si hacemos doble clic en la campaña, por primera vez mejoraron las expectativas de corto plazo, las presentes. Pero las futuras, para 2024/25, son un poco más pesimistas. Y esto en los números tiene un correlato”, afirmó.

Según Piazzardi, como mínimo cualquier productor de la región está cobrando unos US$120 más por tonelada que el productor argentino. “Eso te arruina cualquier plan, flujo y planteo de campaña”, señaló.

“Hoy tomás los costos actuales de la campaña agrícola, el tipo de cambio, el paquete de retenciones y el precio de Chicago que es la referencia en campo que de arrendamiento tiene un costo de 10 qq/ha, le sumas el paquete de tecnología, cruzás los dedos para que llueva, más el costo de comercialización y flete. Supongamos también que ese campo puede dar un rinde de 30 de soja, 40 de trigo y 70 de maíz. Esa cuenta, con la foto de hoy, te da cero, cambiaste la plata. Son pelotas en el aire que no sabés adónde caen”, advirtió.

Piazzardi se refirió a las retenciones: “Si hacés una rebaja de 12 puntos a todo, ese mismo campo te da una tasa de retorno respetable”. Añadió: “Si hoy te tenés que tirar a la pileta en un contrato de arrendamiento, hoy los números están tirantes a casi negativos”. En otro tramo dijo: “Si bien entramos en una campaña que te da cero en el resultado, el 54% de los productores apoya todas las medidas del gobierno nacional”.

Preocupa la evolución del tipo de cambio Shutterstock

Entre otros temas, el especialista de la Austral consideró que hay más posibilidades de que la mejora para el planteo agrícola vengan del precio internacional a que de factores locales, como el tipo de cambio: “Los valores (de los granos) empiezan a ajustarse a unos US$30 o US$40 por encima de lo que vimos los últimos meses”. También resaltó que los bancos comerciales en la Argentina están ofreciendo préstamos a mediano plazo con tasa cero en dólares.

Andrés Borenstein, economista y profesor de la UTDT, la UBA y actual jefe de Econviews, se refirió a la economía en general. “Lo que más me preocupa es el tipo de cambio, Argentina se volvió cara en dólares, podremos ser competitivos dentro de tres años, cuando las reformas estructurales que aún se deben maduren. Pero ahora todo es difícil en la Argentina. Todavía hay reservas negativas, se necesitan exportaciones por encima de las importaciones, y para ello el dólar tiene que ser caro. A corto plazo Argentina necesita un tipo de cambio mejor que el que tenemos”, dijo.

“Si todo abril devaluamos al 2% y la inflación es del 10%, perdés 8 puntos de competitividad. Deberías ir a una devaluación parecida al 2%, pero del 8 o el 10%. Mi miedo es que si no hacés nada en algún momento vas a tener que hacer el salto, lo que puede devolver un salto inflacionario y hay que ver si la política sigue bancando. Bancaron hasta ahora, hay que ver si sigue ese apoyo. Me gustaría ver más acción del gobierno, pero no creo que lo haya. Es lo que me quita el sueño dentro de esta buena onda”, agregó.

José Demicheli: “Este año las perspectivas climáticas cambiaron y aparecieron muchos campos. También cambió la perspectiva de negocio con la apertura del mercado de exportación”. Foto de Archivo

También le preocupa el plan de estabilización: “Yo no creo que con política fiscal y monetaria alcanza para bajar la inflación, se necesita un cambio de régimen. Creo que no es una buena idea la dolarización. Me gustaría más un Israel del 85, Brasil de 94 o el Austral del 85. Algo un poquito menos ortodoxo. Esto puede ser que esté pero que el gobierno no lo comunique, tiene que estar en secreto hasta que se lanza. No lo sé, mi miedo es que no lo tenga. Son los desafíos que veo para la economía”, afirmó.

En tanto, José Demicheli, CEO de ADBlick Agro, se refirió a las oportunidades de inversión. “Este año las perspectivas climáticas cambiaron y aparecieron muchos campos. También cambió la perspectiva de negocio con la apertura del mercado de exportación”, destacó.

La firma tiene el módulo 10 ADBlick Ganadería como opción de inversión. Este negocio, enfocado en la recría y terminación, busca copiar y estar por encima de la inflación. “En 2024 las opciones no son muchas”, agregó Demicheli.

Compra animales de entre 180 y 200 kilos para llevarlos hasta los 320 en base pastoril. Luego se terminan con una dieta en base a maíz, hasta los 430-480 kilos, y se venden sobre todo con destino a exportación. En la jornada de la firma también disertó Lorenzo Preve, profesor de la I.A.E Business School y Managing Partner en Upside Risks SA.