Cambio de escenario: repuntó el mercado de campos y todos miran a los precios

El mercado inmobiliario rural comenzó a reflejar una mejor tendencia a partir de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso. De acuerdo con expertos del sector, en el último tiempo se observó una visible reactivación en la cantidad de consultas y movimientos, mientras se espera que se concreten algunas medidas, como la eliminación del cepo para que se realicen más transacciones. Otros, en tanto, señalaron que el dinamismo está sucediendo desde hace un año.

“El mercado está con movimiento bastante activo, con inversores que están fundamentalmente enfocados en campos agrícolas de alta productividad. Ese mercado está muy demandado: campos en venta y con valores que están tonificando. Se hablaba de valores que llegaron a tocar un piso de 12.500 dólares por hectárea en zona núcleo, pero hoy están entre US$15.000 y US$16.000, que el inversor convalida”, señaló Juan José Madero, director de la división campos de LJ Ramos Brokers Inmobiliarios. En el último tiempo ha habido un aumento de las consultas, recorridas de campos y publicaciones que permiten ver con optimismo este sector.

El último Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (Incair) de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), marcó un registro de 48,30 puntos, lo que indica una fuerte tendencia en 2024.

Los campos mixtos o ganaderos, que tienen otra dinámica a la hora de posicionarse en el mercado, también tienen otro buen ritmo. Por un lado, explicó, hay una mejor respuesta a las publicaciones de inversores. Esto sucede con perfiles de productores que están saliendo a ver los campos, pero también se observa con gente de fuera del sector que quiere incursionar en inversiones de escalas medianas, chicas o muy grandes. “Para aquellos tickets de arriba de los 10 millones de dólares son más cautelosos, pero está todo funcionando de acuerdo a la expectativa que había sobre ese camino a la normalidad”, señaló.

El DNU 70/2023 de Javier Milei derogó la ley de Tierras Shutterstock - Shutterstock

Ahora, lo que falta ver es que estas expectativas se vayan cumpliendo a medida que la Ley Bases se consolida y estabiliza. “Son temas de largo plazo, no solo de una coyuntura. Por eso hay una cautela”, dijo.

Otra de las curiosidades que surgieron en el último tiempo es que hay más propietarios que salen al mercado a tasar sus campos. “Los operadores estamos con mucho trabajo de tasaciones”, contó. A raíz de las consultas que surgen en el mercado se toman decisiones de venta, pero también está la opción de esperar a que haya una mejora. “Hoy el movimiento está activo. Para que la operatoria fluya con más normalidad falta que caiga la traba del cepo, que es la gran traba que tenemos desde hace muchos años y se ha naturalizado. Sin ese gran obstáculo, el mercado va a concretar lo que hasta ahora tiene un poco estancado”, acotó.

El DNU 70/2023 del presidente Javier Milei derogó la Ley de Tierras, una norma de 2011 que limitó la venta a extranjeros. “El extranjero es muy cauteloso, si bien la ley está derogada, hay algo que no termina de cristalizarlo al 100%. El extranjero quiere ver que esto funcione, que sea normal, atractivo para invertir. Esto está primera en la lista para analizar el potencial de crecimiento en producción que tiene la Argentina por su naturaleza”, afirmó.

Juan José Madero, director de la división Campos de LJ Ramos

Lo principal en primera instancia es ver cómo funciona la aplicación de la Ley Bases. Recordó que los inversores que se han ido a países vecinos es “porque estos funcionan con normalidad”.

“Más allá de la presión impositiva y confiscatoria que tiene el sector, esta decisión pasa por una cuestión de seguridad jurídica y previsibilidad”, completó.

En resumen, a raíz del cambio de Gobierno, comenzaron a darse las condiciones para empezar a invertir con la expectativa de que se libere el cepo. “Los propietarios consideran que los valores de los campos van a subir: se está dando en campos agrícolas de primera calidad. El resto todavía no. Lo que sucede es que el inversor empieza a convalidar el valor que se pide; esto no sucedía antes. El inversor se está empezando a acercar a la banda de negociación, que sucede con la expectativa que es un poco más firme”, añadió.

En tanto, Mariano Maurette, responsable de Campos de Álzaga, Unzué y Cía, fue más cauteloso y sostuvo que, si bien ha habido en el mercado cierto movimiento, sucede desde hace casi un año, con precios prudentes. “Hay valores estables, en algunas zonas puntuales se está viendo algún rebote de valores en campos agrícolas buenos. Hay una demanda sostenida y una oferta que por ahora acompaña”, precisó.

Sobre el efecto de la Ley Bases, agregó que el mercado se mueve a pazos más lentos, por lo que, si bien hay optimismo, y confianza en que esto va a salir, por la ley no se sabe si activó el mercado. “Son coyunturas que en el mediano plazo pueden darse, pero en el corto plazo no. No se puede atribuir un cambio en el dinamismo del mercado a la ley”, cerró.