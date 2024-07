Cambio en el Gobierno: Vilella dijo que no fue su decisión irse de la Secretaría de Bioeconomía

Escuchar

El último expulsado del Gobierno, Fernando Vilella, negó este viernes haber querido irse. Dijo que lo echaron y que “algunos” de los que forman parte de la gestión de Javier Milei entendieron que había que retroceder en determinadas cuestiones vinculadas a la Secretaría de Bioeconomía, que ahora volverá a ser de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo negó los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, al respecto de que no había “podido alinear” sus objetivos con los del Ministerio de Economía y aclaró que desde su rol no podía influir para la baja de retenciones. Reemplazado por su número dos, Sergio Iraeta, Vilella sin titubeos marcó que un cambio de nombres no va a acelerar las liquidaciones del campo cuando -según sus planteos- sobrevuela una expectativa devaluatoria.

“Algunos entendieron que, quizás a partir de mala información o no entender la lectura del mundo del futuro, había que retroceder conceptualmente, volver a una Secretaría de Agricultura que es solo una parte importante del futuro, disminuir las capacidades que la Argentina tiene para ingresar al mundo con productos con más valor y una formulación que los consumidores requieren”, comentó Vilella en Radio Mitre sobre su salida de las filas de la Casa Rosada e incluso deslizó: “Me gustaría saber cuáles son las metas que no cumplimos”.

Siempre bajo esa postura, el exsecretario dijo que tiene un informe de sus 180 días en la gestión que demuestra todos los objetivos que cumplió “dentro de los límites” que tenía. “Hemos desregulado infinidad de situaciones, abierto mercados, generado proyectos que estaban esperando que saliera la Ley Bases... He recibido más de 300 mensajes de apoyo en las últimas 48 horas de casi todas las organizaciones de los productores que no entienden qué pasó”, dijo sobre la decisión de dejarlo afuera de esta gestión y enfatizó, pese al comunicado del Gobierno que decía que había renunciado: “No es mi decisión, habrá que preguntarles a los que tomaron la decisión por qué lo hicieron”.

En tanto, el antes funcionario -que era cercano al exjefe de Gabinete Nicolás Posse- en uno de los tramos más fuertes de su descargo indicó que dentro de “30 o 60 días” quedará claro si con la llegada de Iraeta, que lo secundaba en la cartera y responde al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se logran acelerar las liquidaciones del sector, que necesita Javier Milei para que ingresen dólares.

Sergio Iraeta, el nuevo secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Ministerio de Economía

“ Pensar que un cambio de una figura de un secretario, que no tiene nada que ver con las medidas macroeconómicas que hacen que los productores no vendan suficiente material... Eso tiene que ver con la expectativa eventual de una posible devaluación, un anuncio del tema del acercamiento de la brecha entre el precio real del dólar y el que reciben; eso es lo que hace que no se mueva, no la figura de un secretario”, se justificó, cuando Caputo se resiste a tocar la relación peso-dólar y se aferra al crawling peg de 2% mensual.

“Nunca lo hice, nunca fue así. Nunca un secretario puso o sacó retenciones , eso lo hacen con una decisión que va a una escala presidencial o ministerial”, alegó Vilella.

Convencido de que el rumbo que le había imprimido a la secretaría era el correcto, ya fuera del Estado el exfuncionario dijo que no está “indignado” con su eyección aunque fue irónico. “Estoy muy tranquilo porque las ideas que tengo quizás estén anticipadas en el tiempo”, afirmó con la premisa de que la bioeconomía no era el formato que había elegido el Presidente para esta área.

“En estos días han salido distintos tipos de informaciones erradas, conozco a Milei hace un año, en una reunión de productores de alto nivel pide un proyecto y gente para trabajar, yo represento a los productores que le ofrecieron a Milei mi persona para cubrir ese rol y generé la plataforma que votó 56% de los argentinos. Contenía los conceptos de la bioeconomía con sus ventajas para el desarrollo federal, ley de inversiones para todos no solo para el RIGI, ley de bioeconomía, transformación de la industria de la carne, sacar las retenciones, ley de semillas. Todas esas cosas que teníamos elaboradas y estábamos esperando el momento para salir a partir de una macroeconomía. Esta agenda que teníamos no estaba por ahora tomada”, indicó.

