“Señal de extorsión”: crece el enojo en el agro por el pedido de Milei para que se aceleren las ventas de granos

Después de que el presidente Javier Milei anticipara que en julio próximo las retenciones volverán a su anterior nivel y le pidiera al campo vender sus granos, desde diferentes sectores del agro expresaron su preocupación. Alertaron que ahora, la fecha límite para el actual esquema de retenciones, que vence el 30 de junio, genera incertidumbre y una presión para comercializar rápidamente por temor a nuevas subas de los derechos de exportación. Por tanto, se distorsiona el mercado y se desalienta la inversión.

"Las retenciones a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente. Es decir, que vuelven en junio”, dijo en una entrevista que le brindó a Luis Majul, en El Observador. Ante la repregunta de Majul sobre el regreso de las alícuotas, Milei ratificó: “Sí, porque dijimos que eran transitorias. Es más, avísele al campo que si tiene que liquidar liquide ahora, porque en julio vuelven las retenciones, claro”.

Milei anunció el regreso de las retenciones

Consultado por LA NACION, Federico Zerboni, presidente de Maizar, indicó que esto de tener una fecha determinada no le gusta al sector, dado que los productores salen a “malvender” los granos. “La señal que está buscando el agro es otra: reglas claras, señal de inversión y no una señal de extorsión, que si no vendés hoy mañana te vuelven a subir los impuestos”, dijo. Agregó que en este escenario, el sector comienza a atravesar mucha incertidumbre, dado el riesgo porque todos quieren vender.

“Se comienza a generar algo como la Puerta 12, donde todos quieren vender rápido porque suben las retenciones de vuelta y eso distorsiona el mercado. No se convierte en un mercado libre, por más que el gobierno dijo que la baja sería en determinada fecha, pero no ha hecho lo prometido en campaña. Es una muy mala señal para todo el agro", advirtió.

Federico Zerboni, presidente de Maizar Gentileza Maizar

Indicó que el campo está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener las reglas económicas y, por ende, espera una señal distinta. “La señal que tiene que haber es para aumentar la inversión, previo a una nueva fecha de siembra de la campaña fina. Esto va en el sentido contrario: hay que generar confianza. No estamos de acuerdo con esta medida. Es un error del Gobierno insistir con este tema y no dar una regla clara a futuro, porque nos gusta competir en el mercado, pero en las mismas condiciones que otros competidores, productores de otros países, y no con estas reglas de distorsión, de estos impuestos distorsivos”, apuntó.

En ese contexto, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), respondió: “Esto es una confirmación de lo que el Gobierno viene trasmitiendo desde que bajó las retenciones. Nos gustaría que sigan estas bajas, pero ya queda claro que no van a extenderse más allá del 30 de junio”.

Además, agregó: “Los exportadores necesitamos que los productores reciban el precio lleno para que produzcan más y vendan más a la exportación. Nadie se beneficia con la suba de retenciones post 30 de junio”.

Durante la entrevista, el Presidente agregó que en su gestión se han eliminado 13 impuestos, entre los que estaba el Impuesto PAIS, y el más significativo fue la eliminación del impuesto inflacionario. Además indicó que hay un conjunto de tasas en bienes no tradicionales que fueron eliminadas permanentemente.

Vale recordar que el gobierno nacional bajó temporalmente por decreto las retenciones a las exportaciones de los cultivos como la soja, el trigo, maíz y sorgo a partir del 27 de enero de 2025. Esta medida rige hasta el 30 de junio de 2025. Las tasas pasaron del 33 al 26% en el grano de soja. Las de los derivados de la oleaginosa del 31% al 24,5%; en el caso del trigo del 12% a 9,5%; en la cebada del 12% a 9,5%; para el sorgo del 12% a 9,5%; para el maíz del 12% a 9,5%, y en el caso del girasol de 7% a 5,5%.

Diego Cifarelli, presidente de Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), indicó: “Sería una lástima no seguir por esta senda, porque se dio un gran paso con los anuncios de la salida del cepo en materia de agroexportación, donde creemos que es el camino lógico para recuperar el vigor que la Argentina debe tener y supo tener".

Diego Cifarelli, presidente de FAIM

Señaló que la reafirmación de continuar con este modelo de retenciones disminuidas sería una ratificación hacia dónde se va. “Más allá de que nosotros no pudimos utilizarlas en la plenitud de esta baja por una cuestión de los tiempos de liquidación, creemos que, con una mirada mucho más amplia de la agroindustria, sería muy importante ratificarlas porque podríamos poner a fondo los motores para sacar a la Argentina adelante de una vez por todas", precisó.

Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, se esperanzó con que el Gobierno no vuelva atrás con la decisión y se continúe en la senda de la reducción. Aclaró que tienen que esperar a ver cómo se reacomodan los precios de los granos en estos días, más allá del tema de retenciones. “Ojalá tengamos el 30 de junio las condiciones como para que continúe y se sostenga la baja. Hasta por qué no continuar con algún sendero de reducción que incluya además también lo que queda para carne”, observó. Sostuvo que si las retenciones vuelven a los márgenes anteriores se evaluará con el tiempo.

Fernando Storni, presidente de la cámara de Feedlots

Resaltó que cuando se hizo la reducción temporal, los feedlots tuvieron un incremento de costo de producción de alrededor del 4%. “En todo caso, se volverá a esos niveles, pero hay que ver en términos relativos de qué manera nos encontramos en ese momento, y realmente qué se mueve y cómo se mueve. Para nosotros es mucho más importante la relación compra-venta en el negocio que algún impacto que pueda haber por retomar el tema de retenciones después del 30 de junio”, resaltó.

Belkis Martínez Por