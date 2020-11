Camioneros bloquearon la carga de un tren en una planta de Cargill

Crédito: Captura video Todo Provincial

Luego de cuatro días de bloqueo en las vías de tren cercanas a la planta de Cargill en Colón, provincia de Buenos Aires, el Centro de Camioneros de esa ciudad (no tiene vinculación con Hugo o Pablo Moyano) levantó la medida de fuerza que había realizado reclamando el cumplimiento de un compromiso al que supuestamente había accedido la compañía. Fuentes de la cerealera, que prefirieron no hacer comentarios al respecto, aclararon que "la situación ya está normalizada".

El conflicto comenzó cuando el 5 de noviembre pasado camioneros zonales impidieron que el tren de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) cargue el cereal para transportarlo al puerto de Rosario. El ferrocarril se retiró con los vagones vacíos luego que los camioneros les explicaran a los maquinistas que el conflicto era con la planta. En la empresa ferroviaria tampoco hicieron declaraciones.

Según dijeron en el gremio, se había acordado "de palabra" con Cargill que a cambio de una tarifa diferenciada que iba hasta un 15% de descuento en los "viajes cortos" de los campos a planta, la empresa asumía el compromiso de que el mismo tonelaje transportado iba a realizarse a través de camiones de la zona a puerto. También dijeron que no bloquearon las vías, "solo pidieron colaboración" a quienes llevaban el cereal de la planta al tren para que no lo hagan.

En diálogo con LA NACION, Marcelo Yparraguirre, presidente del Centro de Camioneros de Colón, adherido a la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), dijo si bien no había ningún papel firmado, "fue Cargill quien faltó a la palabra rompiendo el acuerdo que se hace todos los años".

Horacio De Donatis, presidente de la Sociedad Rural de Colón, indicó que, según pudo averiguar, había un acuerdo previo de palabra entre ambos actores donde a menor tarifa de campo a planta Cargill se comprometía a "darles los viajes a puerto".

Yparraguirre contó que la entidad, que tiene 110 asociados y 170 camiones, más de una vez pidió firmar algo pero que la compañía no quiso. Asimismo, señaló que Cargill nunca tuvo la concesión del tren. "Este año la consiguieron y querían comenzar a sacar el cereal así, sin habernos comentado nada. Hace 60 días que no cobramos los fletes. No teníamos problema que hagan una prueba piloto de carga", indicó.

El gremialista relató que un mes antes del corte había rumores en el pueblo que iba a llegar una formación a cargar cereal en la planta. "El rumor se hizo más fuerte cuando nos enteramos que Cargill estaba acondicionando la planta para que el tren pueda acceder al lugar, porque nunca había hecho el traslado del cereal de esa forma", detalló.

"Desde ese momento se trató por todos los medios de solucionar el conflicto antes, se apostó al diálogo siempre para no llegar al corte. Se habló pero hicieron caso omiso hasta que llegó el tren. Necesitábamos que la empresa nos escuche, de marcha atrás y no cargue el cereal", añadió.

"Hay que tener en cuenta que de un día para otro no se pueden cambiar las reglas de juego luego de 18 años. Acá hay muchas familias que viven de ese trabajo", señaló. Como se mencionó, en la empresa prefirieron no hacer más comentarios que "la situación ya está normalizada".

