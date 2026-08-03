Campaña gruesa: por qué el manejo temprano de malezas será clave para aprovechar un año con buenas perspectivas

La campaña gruesa 2026/27 todavía no comenzó formalmente, pero para muchos productores las decisiones más importantes ya están en marcha.

Mientras los pronósticos climáticos anticipan un escenario con mayores precipitaciones y buenas perspectivas para los cultivos de verano, los especialistas coinciden en que el desafío será llegar a la siembra con los lotes preparados y una estrategia de manejo diseñada con anticipación.

“La planificación dentro de los sistemas productivos es la base de todo. Desde la cosecha del cultivo anterior hasta la compra de insumos y el manejo de malezas, todo parte de una estrategia pensada con tiempo”, señaló Marcelo Morris, gerente técnico de Protección de Cultivos de Bayer para el Cono Sur.

Según explicó el especialista, si finalmente se consolida un año Niño, el principal desafío no será únicamente la mayor presión de malezas, sino también las dificultades operativas que pueden generar las lluvias para ingresar a los lotes en el momento oportuno.

“Los años Niño generalmente son años más húmedos. Esa mayor humedad muchas veces provoca problemas logísticos que impiden entrar a los lotes cuando es necesario. Por eso resulta clave definir con anticipación qué estrategias y qué herramientas utilizar desde los barbechos más largos hasta la siembra”, sostuvo.

Más nacimientos y nuevas malezas

Las precipitaciones, que representan una oportunidad para alcanzar altos rendimientos, también generan un escenario favorable para la emergencia de malezas. En ese contexto, los técnicos advierten que el control comienza mucho antes de que la sembradora ingrese al lote.

El histórico protagonismo del yuyo colorado (Amaranthus), una de las especies más agresivas y con mayores problemas de resistencia a herbicidas, continúa vigente. Sin embargo, el escenario viene cambiando.

El yuyo colorado (Amaranthus spp.) continúa siendo una de las malezas de mayor impacto en los sistemas agrícolas por su agresividad, capacidad de dispersión y casos de resistencia a herbicidas.

“Yuyo colorado y Conyza siempre fueron las especies que marcaron el manejo de malezas de hoja ancha. Pero en las últimas campañas vimos un crecimiento muy importante de las gramíneas de verano, como Digitaria, Eleucine, Echinochloa y sorgo de Alepo, que hoy requieren herramientas muy contundentes”, explicó Morris.

En un año con abundante disponibilidad de agua, además, es esperable que aumenten tanto la cantidad de nacimientos como la velocidad con que aparecen nuevas camadas durante toda la campaña.

Por eso, uno de los objetivos principales de los barbechos ya no pasa únicamente por eliminar las malezas presentes, sino también por reducir el banco de semillas y mantener los lotes protegidos durante la mayor cantidad de tiempo posible mediante herbicidas con acción residual.

Una estrategia que empieza en el barbecho

Para Morris, la elección de las herramientas debe responder a una planificación integral que contemple la duración del barbecho y la flexibilidad necesaria para definir más adelante el cultivo a implantar.

En ese sentido, explicó que para barbechos largos Bayer posiciona Percutor, una herramienta pensada para el control de malezas otoño-invernales como Conyza y Lolium, que además permite mantener abierta la decisión entre soja y maíz hasta etapas más avanzadas de la planificación.

“Nos permite trabajar sobre barbechos largos con una eficacia y una residualidad muy contundentes, manteniendo la flexibilidad para decidir posteriormente si el lote irá a soja o a maíz”, indicó.

Cuando el barbecho es más corto, entre 30 y 45 días antes de la siembra, la recomendación apunta a Brodal, una solución basada en diflufenican orientada principalmente al control temprano de yuyo colorado.

El manejo continúa luego de la implantación del cultivo. Para aplicaciones desde la siembra hasta los primeros estadios del maíz, Bayer cuenta con Adengo, que aporta control residual sobre malezas de hoja ancha y gramíneas, incluyendo yuyo colorado, Digitaria y Echinochloa.

Sin embargo, Morris advirtió que en campañas muy lluviosas la residualidad de los herbicidas puede verse reducida por la degradación acelerada de los principios activos o por su desplazamiento en el perfil del suelo.

“En estos años con mayores lluvias aparecen más camadas de malezas y muchas veces los residuales duran menos de lo esperado. Por eso es importante complementar la estrategia con herramientas postemergentes cuando sea necesario”, afirmó.

Para esos casos, Bayer propone Laudis como alternativa para aplicaciones entre los estadios V4 y V6 del maíz, con el objetivo de controlar escapes de yuyo colorado y del creciente complejo de gramíneas.

La planificación del manejo de malezas desde el barbecho será determinante para que el maíz pueda expresar su potencial en una campaña que se anticipa más húmeda.

El manejo temprano de malezas tampoco se limita a los cultivos estivales. En las rotaciones que incluyen trigo seguido por soja de segunda, controlar correctamente las especies problemáticas durante el invierno también resulta determinante para reducir la presión de malezas que enfrentarán los cultivos posteriores.

En este segmento, Bayer promueve Mateno Plus para el control de brassicas y ryegrass resistentes, una herramienta que combina tres principios activos y apunta a mejorar la eficacia de control mientras contribuye al manejo de resistencias.

Más allá del manejo de malezas, Morris anticipó que la compañía también trabaja en nuevas alternativas para el control de plagas, luego del incremento observado en algunas especies durante la campaña pasada.

En materia sanitaria, destacó además el crecimiento sostenido que viene mostrando la incorporación de fungicidas en maíz.

“Cada vez más productores buscan mantener el cultivo libre de enfermedades para reducir las brechas de rendimiento y acercarse al potencial productivo”, señaló. Dentro de ese segmento, Bayer cuenta con soluciones como Cripton y Cripton XPro.

Con perspectivas climáticas favorables y un escenario que invita al optimismo, el especialista resumió el principal mensaje para quienes ya comienzan a diseñar la próxima campaña.

“Lo importante es anticiparse a las problemáticas que puedan aparecer y contar con las herramientas necesarias antes de que ocurran. Esa planificación es la que permitirá atravesar mejor una campaña que tiene muy buenas perspectivas y alcanzar la mayor productividad posible”, concluyó.

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