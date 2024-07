Caputo dijo que Milei podría hacer anuncios para el campo, pero aclaró que no será sobre retenciones

Escuchar

En medio de las expectativas que hay en el sector agropecuario por medidas, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el presidente, Javier Milei, podría hacer anuncios para el campo en el marco de la Exposición Rural de Palermo, pero aclaró que no se tratará de retenciones. Respecto de la falta de liquidación por exportaciones, reconoció en tanto que hay una baja en ese aspecto.

En una entrevista con Antonio Laje en LN+, donde fue consultado sobre los altos costos de logística para acercar la mercadería hasta los puertos del nodo exportador, mencionó: “Tiene razón el campo. No es gratis 100 años de malas políticas, más de 16 políticas desastrosas. No es gratis. ¿En qué invirtió Argentina los últimos 20 años? Prácticamente en nada, con excepción de la época de [Mauricio] Macri, prácticamente en nada. Se le hizo creer a la gente que había un modelo fantástico que era emitir, tener déficit, emitir plata y que eso generaba crecimiento duradero. Es un modelo tan sonso que no resiste análisis, pero mucha gente lo compró, y la inversión fue cero. Entonces, como en tu casa, si vos dejás que todo se venga abajo, en algún momento vas a tener que recomponer eso. Tiene razón el campo”. Además, aclaró que esto no se puede arreglar en seis meses.

El ministro de economía, Luis Caputo, adelantó que podría haber anuncios para el campo, pero no será sobre retenciones Rodrigo Nespolo

Sobre posibles anuncios que se esperan en la Rural, lanzó: “Puede ser que el presidente de alguno. No hay ninguna baja de retenciones, se están viendo algunas cosas siempre para el campo. No quiero generarle falsas expectativas, pero estamos viendo algunas cosas, y eso lo estamos viendo con algunos sectores. Yo tengo reuniones sectoriales todo el tiempo y eso está generando una confianza bárbara entre nosotros. Las vamos a seguir haciendo porque hay una reciprocidad de ellos hacia nosotros también. Los escuchamos, nos piden cosas y se dan cuenta de que, dentro de lo que podemos hacer, lo hacemos. Siempre está la restricción presupuestaria. La base nuestra es el ancla fiscal, pero estas reuniones las hemos tenido con el campo también y ellos se dan cuenta de que todo lo que está a nuestro alcance, lo estamos haciendo”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, durante la entrevista en LN+ LN+

Tras la apertura de la Exposición Rural de Palermo, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se mostró expectante por la presencia del Presidente al acto inaugural que se realizará el 28 del actual. Habitualmente el cierre se realiza el día sábado, pero por cuestiones de agenda del mandatario se hará el domingo, el día de cierre. “Los argentinos a veces nos sorprendemos de las cosas que tienen que ser naturales, como por ejemplo que el Presidente venga a la exposición más importante del sector agropecuario, que es el sector que más aporta y genera recursos para el Estado. Es normal que ello ocurra y el Presidente va a estar acá y seguramente en la tribuna de Palermo, donde históricamente las autoridades hacen anuncios, esperemos que Milei traiga algún anuncio. Los productores tenemos una ansiedad lógica generada por un nuevo gobierno en la Argentina que lleva siete meses, porque entendemos que muchas cosas que hemos vivido en los últimos 20 años son realmente injustas y le hacen daño a la normal evolución de la producción que en definitiva es lo que nosotros tenemos que hacer: producir más y mejor”, señaló.

Impuesto PAIS

En tanto, Caputo se refirió al impuesto PAIS, y adelantó que se va a bajar en septiembre, pero recordó que cuando lo puso se aclaró que era provisorio, para llegar al déficit cero. “El Presidente nunca mintió en campaña y como dijimos que lo íbamos a sacar, lo vamos a sacar”, subrayó.

En el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicado esta semana, en su habitual Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), se observa que “con relación a igual mes de 2023, seis sectores de actividad que conforman este indicador registraron subas en mayo, entre los que se destacan Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+103,3% ia) y Electricidad, gas y agua (+11,0% ia)”. Es decir que de la mano del campo, la economía tuvo finalmente su primer rebote en el año y, por ende, el primero desde que comenzó este gobierno.

Consultado por estos números y el rol del campo, Caputo reconoció que hay una diferencia entre sectores. “En los últimos 14 años tuvimos caídas iguales o peores. Nosotros recibimos, por lejos, la peor crisis de la historia. La situación previa de lo que nosotros heredamos era disneylandia”, resumió.

