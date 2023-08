escuchar

La Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) exigió a la Secretaría de Comercio que solucione y regularice de inmediato las fechas de pago a los proveedores de insumos que tienen las SIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina.

Hace dos semanas, según explicó Caicha, el programa venía funcionando con cierta normalidad, con pagos a 90 días, pero hace unos días directamente se borraron las fechas. Tras el reclamo, volvieron a aparecer, pero “ahora a 157 días, una locura”.

Para Martín de Gyldenfeldt, gerente de Caicha y que participó esta mañana de una reunión con el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Gustavo Faskowicz, la situación es complicada porque, además de que las fábricas “están siempre con el agua al cuello, con stocks limitados y sin previsibilidad, ahora los proveedores internacionales de envases, tripas y aditivos no quieren venderles más porque no pueden esperar tanto tiempo para cobrar”.

“De un día para otro, las SIRA desaparecieron de la AFIP y hoy se corrieron las fechas de pago a 157 días. Lo que nos lleva a perder a los proveedores”, contó a LA NACION.

El Gobierno espera cerrar un nuevo acuerdo de precios con la industria de chacinados, donde se le permitiría un incremento mensual de hasta el 5%, más un 6% de beneficios fiscales (de IVA, cargas patronales, etc.) DENISE GIOVANELI

Pero ese no es el único problema que enfrenta la actividad. Según detalló Gyldenfeldt, en estos días también apareció un nuevo inconveniente relacionado también con la importación. “Muchos proveedores se quejaron que cuando acceden con su clave fiscal al servicio de Capacidad Económica Financiera (CEF) en la AFIP, les figura una valoración negativa, lo que les dificulta que les aprueben las SIRA”, dijo.

Detalles de la reunión

La cámara había sido citada por el Gobierno a la reunión de hoy para concordar una regulación de precios de los productos. Entre los considerandos del posible acuerdo, todavía no firmado, está el aumento del valor del producto final en no más del 5% por mes, más un beneficio fiscal de 6% (de IVA, cargas patronales, etc.), que en total le representaría a la industria un 11% final.

Además, se eximiría a la industria del impuesto PAIS y, para que el exporte, también se le quitaría los Derechos de Exportación (DEX). Por otra parte, podrían adquirir (no es obligatorio) una letra del Banco Central para garantizar el tipo de cambio cuando efectivamente tengan que importar insumos, una suerte de congelamiento de la cotización del dólar oficial.

Sin embargo, el gerente de Caicha les planteó que no habría acuerdo en tanto y en cuanto primero no se solucionen el tema de las fechas de pago de las SIRA. “Les dijimos que no podíamos avanzar en esto presente sino arreglábamos el pasado, es decir que vuelvan los 90 días de pago, cosa que se comprometieron a hacerlo. Quiero ponerle fe que esto va a solucionarse”, indicó.

Caicha representa a 62 socios activos y 27 adherentes, que son los importadores y proveedores de insumos. “Esta mañana misma, un importador me dijo que va a dejar de abastecer a la industria y va a desaparecer porque ya un proveedor de afuera le advirtió que con esos plazos no va a operar”, contó.

Pero los inconvenientes no terminan acá, como corolario, los asociados enfrentan en la actualidad una cuestión que creían resuelta hasta octubre: la cuestión salarial. Además, la devaluación del 22% y los aumentos de los insumos, entre otros puntos que son motivo de preocupación.

“Arreglamos unas paritarias de marzo a octubre del 50% y ahora pidieron reabrirlas con un 25% más. Y en dos semanas, nuestro insumo principal, el cerdo, aumentó un 35% y se fue a $565 el kilo, sumado al impuesto a las importaciones del 7,5% que, si bien quedaría sin vigencia si firmamos el convenio, hoy lo estamos pagando, porque nunca salió la resolución que resolvía que los insumos no pagaban impuesto PAIS. Todas las medidas son meramente recaudatorias”, cerró.