China ya se lleva por US$15 millones al mes un producto insólito

Unas 9000 toneladas por mes que representan US$15 millones. En esos valores ronda la venta de huesos sin carne de la Argentina a China. Se trata de un negocio que creció como una alternativa para la industria frigorífica exportadora desde que el Gobierno de Alberto Fernández comenzó a intervenir en el mercado cárnico con restricciones para las ventas al exterior.

“Antes se exportaba el hueso con carne, pero cuando se prohibió la exportación de varios productos, entre ellos los cuartos delanteros y traseros con hueso, y quedó liberada la del hueso con apenas un milímetro de carne, la industria los empezó a vender para responder a la demanda de China. Hoy ya es un subproducto más, que tiene un volumen grande y constante”, indicó a LA NACION Miguel Jairala, asesor económico y de mercados del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC).

En mayo del año pasado, Fernández aplicó un cepo del 100% a las ventas al exterior con la excusa de estabilizar el precio de la carne en el mercado interno. Excluyó de esa traba a las cuotas arancelarias para Europa y los Estados Unidos. Luego flexibilizó el cepo con un cupo del 50% y hoy, además de continuar “administradas” las exportaciones, hay una veda para exportar siete cortes populares [asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío].

Jairala detalló que, de las 6000/7000 toneladas de hueso que antes del cepo se le vendían a China con “algo de carne”, se pasó a aproximadamente 9000 toneladas “prácticamente sin nada de carne”.

Una carnicería en Shanghai, China Shutterstock

“Los huesos que más se venden China los paga entre US$0,80 y US$1,20 el kilo. En septiembre [pasado] por la venta de este subproducto ingresaron al país unos US$15 millones”, sostuvo. En lo que va del año, considerando octubre, ya hubo despachos por unos US$150 millones.

Los precios a ese mercado estuvieron en niveles más altos, pero con la retracción que tuvo el mercado en los últimos meses bajaron en torno de un 45%. Cuando los valores estaban más altos, el precio de la tonelada exportada de este producto rondó los US$2000. Fue en la primera parte del año. Luego, con la baja del mercado, se terminó colocando, ya sobre octubre pasado, en unos 1300 a 1400 dólares la tonelada.

Por animal se extraen aproximadamente de 70 a 85 kilos de huesos. Según el experto, los huesos más grandes no se pueden exportar porque no tienen toda la película de carne que los haría comestibles. De acuerdo a Jairala, no está muy claro para qué los usan en China, pero con los huesos allí suelen hacer harinas que en muchos casos se emplean para productos deshidratados de origen animal como sopas.

Jairala indicó que el gigante asiático es el principal comprador de huesos bovinos de la Argentina; se lleva casi el 100% de lo que sale al exterior.

Mercado

Vale recordar que, en materia de carne bovina, en tanto China es el principal mercado para la Argentina. Según la estadística disponible del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), sin contar menudencias en los primeros ocho meses de 2022 China le compró al país 321.935 toneladas peso producto de carne. Se llevó el 77% en volumen. En tanto, en valor compró por US$1604,4 millones.

Pese a la buena performance, el mercado en los últimos meses comenzó a declinar con precios en baja, lo que generó preocupación en la industria exportadora argentina. En el primer semestre de 2022, China pagó a la Argentina, Brasil y Uruguay sus mayores precios históricos, pero en agosto el gigante asiático empezó a devaluar su moneda y a informar que tenía stock suficiente para más tiempo del que necesitaba, lo que impactó en el precio.