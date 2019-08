Cómo combatir amaranthus en soja

El programa de Syngenta para controlar las malezas resistentes en general y el yuyo colorado en soja en particular se basa en un manejo integrado, es decir que no se limita a recomendar un producto sino a implementar una estrategia que mezcle distintos principios activos. El productor debe, por un lado, combatir la maleza en las diferentes etapas del cultivo. Pero, además, hay que procurar que esas plantas no generen una resistencia a mediano o largo plazo.