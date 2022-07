PRÁCTICAS CULTURALES

El uso de cultivos de servicio u otras estrategias agronómicas ayudan también a reducir la presión de malezas. “El cultivo de servicio no solamente aporta materia seca al suelo, sino también una cobertura que deviene en nutrientes o carbono. La cobertura uniforme da sombreado y esa luz que no llega al suelo se traduce en no germinación de malezas. Muchas veces el cultivo de servicio lo que hace es unificar flujos de emergencia y que entonces un herbicida aplicado en el momento sea más eficaz que otro cuando el suelo está desnudo”, concluye Fontana.