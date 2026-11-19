Roxana y Alejandro combinan sus profesiones con una pasión que comenzó hace más de 20 años. A bordo de una Chevrolet S10, los acompañamos para conocer el trabajo detrás de cada frasco de miel.

Entre las sierras de Tandil existe un mundo que permanece casi oculto. Un mundo pequeño, pero a la vez inmenso: el mundo de las abejas. Para conocerlo, viajamos a Tandil y acompañamos a Roxana y Alejandro, una pareja que encontró en la apicultura mucho más que una actividad productiva.

Con Roxana al volante de una Chevrolet S10, recorremos los caminos rurales que conectan las colmenas, el taller y el espacio donde finalmente se envasa la miel. Un recorrido que nos permitirá descubrir todo lo que sucede antes de que este producto llegue a nuestras mesas.

Una pasión que comenzó con cinco colmenas

Roxana es enfermera de terapia intensiva. Alejandro, su marido, trabaja en la Usina de Tandil. Ninguno se dedica exclusivamente a la apicultura, aunque las abejas ocupan una parte importante de sus vidas desde hace años.

Todo comenzó hace más de dos décadas, cuando Alejandro y su sobrino compraron cinco núcleos, pequeñas colonias de abejas, y empezaron a experimentar con la actividad. De a poco, el entusiasmo fue creciendo y Roxana terminó sumándose a las jornadas en el campo. Como ella misma reconoce entre risas, el hobby ‘se les fue un poquito de las manos’.

Para Roxana y Alejandro, acercarse a las colmenas es mucho más que una tarea productiva. Es un momento de conexión con la naturaleza que exige paciencia, dedicación y aprender a interpretar los tiempos de las abejas.

Hoy llevan adelante un emprendimiento familiar que construyeron con esfuerzo y que les permite compartir algo más que una fuente de ingresos. Tienen dos hijos, de 26 y nueve años, y en su casa las abejas son parte de las conversaciones cotidianas.

Para Roxana, además, el campo representa un refugio frente a la intensidad de su profesión. “Soy enfermera de terapia intensiva, estoy todo el tiempo con alarmas, ruidos y emergencias”, cuenta. Su trabajo requiere interpretar constantemente lo que sucede con los pacientes a través de monitores y equipos médicos. En cambio, entre las colmenas encuentra algo completamente distinto: “Acá no hay nada de eso. No hay ningún ruido más que el zumbido de las abejas”.

Esa tranquilidad es la que la lleva a acompañar a Alejandro siempre que sus horarios se lo permiten. A veces, incluso, después de una jornada de trabajo sin haber dormido. Lo cuenta con una sonrisa, como quien habla de algo que le apasiona y que, por más esfuerzo que implique, siempre encuentra la manera de hacerle un lugar en su vida.

El mundo dentro de una colmena

Cargamos en la Chevrolet S10 los trajes de protección, el ahumador y los elementos que vamos a necesitar durante la jornada. El cielo está cubierto de nubes y todavía hace frío para esta época del año. Roxana nos explica que el clima es uno de los grandes condicionantes de la actividad: cuando bajan las temperaturas, las abejas reducen sus vuelos y la producción se resiente.

Miles de abejas conviven alrededor de una única reina, con tareas perfectamente distribuidas que Roxana aprendió a reconocer después de años de observarlas y cuidarlas.

Llegar hasta los apiarios también implica cierta logística. Los cajones de madera, los cuadros y las herramientas deben trasladarse constantemente, muchas veces por caminos rurales alejados de los centros urbanos. En este recorrido, la S10 nos permite llevar los equipos y acceder a los distintos espacios de trabajo. Porque producir miel no consiste solamente en cuidar abejas, también hay que transportar materiales, mantener las colmenas y organizar una cosecha que depende de los tiempos de la naturaleza.

Al llegar al apiario, nos colocamos los trajes de protección y nos preparamos para abrir una colmena. Para quienes nunca estuvimos tan cerca de las abejas, la experiencia despierta una mezcla de curiosidad y miedo. Roxana, en cambio, se mueve con una tranquilidad que sorprende.

En el campo, no todo depende de la voluntad de quienes trabajan. Roxana y Alejandro saben que las lluvias, el frío y las floraciones marcan el ritmo de sus jornadas y que, para cosechar miel, primero hay que aprender a esperar.

Con ayuda del ahumador, una herramienta que permite trabajar con las abejas sin que nos piquen, comienza a retirar los cuadros de madera. Miles de insectos se mueven sobre los panales, mientras ella observa cada detalle y nos explica cómo funciona esa pequeña sociedad.

Dentro de cada colonia hay una sola reina, encargada de poner los huevos, y miles de obreras que recolectan alimento, construyen panales y cuidan a las crías. Roxana nos propone encontrar a la reina entre todas ellas. No es una tarea sencilla: hay que distinguir su cuerpo más alargado y observar con paciencia. Cuando finalmente nos la señala, entendemos que aquello que para nosotros parece un conjunto de abejas moviéndose sin dirección tiene, en realidad, una organización extraordinaria.

“Cuando se hace este tipo de trabajo hay que venir con mucha paciencia”, nos dice. Y basta acompañarla unos minutos para comprenderlo. Cada cuadro requiere una mirada atenta, porque de esas observaciones depende conocer el estado de la colonia y saber qué necesita.

De las flores al frasco: cómo se produce la miel

La elaboración de la miel comienza mucho antes de la cosecha. Durante los días cálidos, las abejas salen a buscar néctar en las flores y lo transportan hasta la colmena, donde lo transforman hasta obtener la miel que conocemos. Luego la almacenan en las pequeñas celdas hexagonales de los panales y las sellan con cera.

Una vez que la miel está lista para llenar cada frasco, vemos como se transforma el esfuerzo de toda una temporada en un producto listo para llegar a la mesa.

Pero mientras recolectan alimento, también cumplen una función indispensable para el ambiente: la polinización. Al transportar polen entre las flores, contribuyen a la reproducción de numerosas plantas y a la producción de frutas, semillas y otros alimentos. Por eso, cuidar a las abejas es también cuidar una parte fundamental de nuestra cadena alimentaria.

El trabajo de Roxana y Alejandro consiste en acompañar ese proceso durante todo el año: revisar las colmenas, controlar que estén sanas, asegurarse de que tengan reservas suficientes y preparar los materiales para cada nueva temporada.

Después de visitar el apiario, volvemos a subir a la S10. Esta vez, Roxana nos lleva al taller donde Alejandro realiza parte de las tareas que sostienen la producción. Allí repara los cajones y prepara los cuadros de madera que después se colocan dentro de las colmenas.

Nos muestra cómo los arma con alambres y láminas de cera, que las abejas utilizan como base para construir sus panales. Es un trabajo minucioso, que requiere paciencia y dedicación. Y también es un conocimiento que buscan transmitir; los chicos de la escuela granja realizan prácticas en el taller, donde aprenden el oficio y colaboran en la preparación de los cuadros.

Cuando los panales están llenos de miel madura, llega el momento de cosechar. Los cuadros se retiran y se llevan a una sala de extracción, donde primero se quita la capa de cera que recubre las celdas. Después, una máquina los hace girar para extraer la miel, que se filtra y se almacena antes de ser envasada.

En el espacio de fraccionamiento nos muestran cómo la miel pasa desde los tanques hasta los frascos. Después viene el cierre, la etiqueta y, finalmente, el frasco queda listo para comercializar.

Mucho más que miel

Además de los frascos de miel, encontramos caramelos con propóleo, polen para consumo alimentario, jabones, velas y otros derivados de la colmena. También hay productos que no esperaríamos encontrar acá, como envoltorios reutilizables elaborados con cera de abeja, una alternativa que puede reemplazar al film plástico en la cocina.

Dulzura Dorada, el emprendimiento familiar con el que Roxana y Alejandro transformaron una pasión en un proyecto propio.

La variedad sorprende y ayuda a comprender que la apicultura es mucho más que producir un alimento. Detrás de cada colmena hay una actividad que moviliza distintos oficios, genera oportunidades para pequeños emprendedores y forma parte de la identidad productiva de regiones como Tandil.

Para Roxana y Alejandro, todo esto representa años de aprendizaje, inversión y trabajo compartido. No fue un camino inmediato ni sencillo, pero cada avance les permitió dar un paso más: de aquellas primeras colonias de abejas a tener su propia marca y un espacio donde envasar y comercializar lo que producen.

Un legado que comienza en lo más pequeño

Cuando emprendemos el regreso, Roxana vuelve a tomar el volante de la S10 y las sierras empiezan a quedar atrás. Durante la jornada conocimos las colmenas, el taller, el proceso de elaboración y los productos terminados. Espacios diferentes que forman parte de un mismo trabajo y que esta familia aprendió a conectar con esfuerzo y dedicación.

Antes de despedirnos, les preguntamos qué encuentran en este lugar que no encuentran en ningún otro. Alejandro no duda: “La tranquilidad que tiene el campo y las abejas no lo encuentro en otro lado”. Para él, después de tantos años, la actividad dejó de sentirse como una obligación: “No lo siento como un trabajo, es una pasión para mí”.

Roxana, por su parte, elige una palabra para definir lo que significa este proyecto: motivación. Mirar hacia atrás y ver todo lo que construyeron juntos le da fuerzas para continuar, incluso cuando las exigencias de sus otras profesiones hacen difícil encontrar el tiempo.

Tandil reúne historias de familias que encuentran en el campo una forma de emprender, trabajar y transmitir sus conocimientos. La apicultura es una de las tantas actividades que forman parte de su identidad productiva.

Llegamos a Tandil buscando conocer cómo se produce la miel y terminamos descubriendo la historia de una familia que encontró en las abejas una manera de compartir tiempo, aprender y construir algo propio.

Quizás ese sea el verdadero legado que se construye en el campo: el que no siempre se mide en hectáreas o toneladas producidas, sino también en el entusiasmo de quienes encuentran una vocación, la sostienen a lo largo de los años y buscan transmitirla a las próximas generaciones.

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