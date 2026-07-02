Con gas de Vaca Muerta: una baja de las retenciones apunta a un negocio que miran grandes jugadores

Aunque hoy la Argentina exporta volúmenes muy bajos de fertilizantes, el sector cree que la eliminación de los derechos de exportación para determinados productos puede convertirse en una herramienta relevante si en los próximos años se concretan las inversiones que hoy están en evaluación para ampliar la producción local de urea. La medida, oficializada por el Gobierno, llegó en un momento en que el país todavía depende de importaciones para cubrir buena parte de la demanda interna, pero la industria ya mira un escenario distinto si prosperan proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta. La materia prima de la urea, un fertilizante nitrogenado, es el gas.

A través del Decreto 566/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la eliminación o reducción gradual de los derechos de exportación para distintos productos industriales, entre ellos buena parte de la cadena de fertilizantes, aunque con dos velocidades. Los productos de mayor peso comercial quedaron con una eliminación inmediata del derecho de exportación, que pasó a 0%: entre ellos, la urea —el fertilizante más consumido del país—, el UAN (urea-nitrato de amonio), el sulfato de amonio y el nitrato de amonio calcáreo (CAN). En cambio, un grupo más acotado quedó incluido en un cronograma de reducción gradual, como los abonos de origen animal o vegetal, el nitrato de amonio y determinados fertilizantes fosfatados, entre ellos el fosfato monoamónico (MAP).

Para ese segundo grupo, la baja es mensual y escalonada. Los bienes que tributaban 4,5% pasaron a 4,125% el 1° de julio y seguirán descendiendo hasta quedar en 3% en octubre, 1,875% en enero de 2027 y 0% desde junio de ese año. Los que pagaban 3% arrancaron en 2,75% en julio y recorrerán un sendero equivalente —2% en octubre, 1,25% en enero— hasta también eliminarse por completo el 1° de junio de 2027.

El contexto ayuda a explicar por qué la industria considera que el impacto inmediato será acotado. Según datos de la Cámara de la Industria de Agroquímicos y Fertilizantes (Ciafa) y Fertilizar Asociación Civil, durante 2025 el consumo agropecuario de fertilizantes alcanzó 5.101.878 toneladas, mientras que la oferta total fue de 5.258.584 toneladas. De ese volumen, 3.770.541 toneladas provinieron de importaciones y 1.595.117 toneladas de producción local. Las exportaciones, en tanto, representaron apenas 107.074 toneladas, concentradas prácticamente en fertilizantes fosfatados.

Profertil, en Bahía Blanca, es el principal productor de urea del país y analiza un proyecto para ampliar su capacidad de producción Ines Clusellas/ Revista Jardin

Los fertilizantes nitrogenados concentraron la mayor parte del consumo, con 2.915.699 toneladas, seguidos por los fosfatados, con 1.882.956 toneladas. Más atrás se ubicaron los azufrados (161.254 toneladas) y los potásicos (64.038 toneladas).

Dentro de ese esquema, la urea fue nuevamente el fertilizante más utilizado del país, con 2.411.988 toneladas consumidas durante el año pasado. Detrás se ubicaron el MAP (fosfato monoamónico), con 759.295 toneladas; el superfosfato simple, con 404.903 toneladas; el UAN (urea-nitrato de amonio), con 327.606 toneladas, y el DAP (fosfato diamónico), con 262.056 toneladas.

En la industria consideran que la medida puede cobrar mayor relevancia si en los próximos años avanzan los proyectos de inversión que hoy están en evaluación. En ese escenario, la Argentina podría pasar de abastecer principalmente el mercado interno a generar excedentes para exportación.

“Es probable que sirva en un futuro para, si hay proyectos de inversión y finalmente se implementan, pueda haber un saldo exportable. Hoy con la producción local tenemos aproximadamente el 50% de la urea; el resto hay que traerla. Si esas inversiones se llevan adelante, vamos a tener abastecimiento local y eventualmente saldo exportable”, señaló Armando Allinghi, director Ejecutivo de Ciafa.

Ese escenario está directamente asociado a los proyectos que hoy analizan distintas compañías para ampliar la producción nacional de urea.

Adecoagro ya anunció que evalúa ampliar la capacidad de producción de Profertil en Bahía Blanca. La iniciativa, que todavía se encuentra bajo evaluación, podría elevar la producción anual desde los actuales 1,3 millones de toneladas hasta alrededor de 2,8 millones de toneladas.

En paralelo, Pampa Energía evalúa desarrollar una planta de urea en Bahía Blanca abastecida con gas natural proveniente de Vaca Muerta. Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del proyecto, la iniciativa, que continúa en evaluación, demandaría una inversión superior a los US$2600 millones y tendría una capacidad estimada de alrededor de 2,1 millones de toneladas de urea por año.

En ambos casos, en las empresas resaltan que se trata de emprendimientos de gran escala que demandarían entre cuatro y cinco años de construcción antes de entrar en operación, por lo que cualquier cambio en el perfil exportador del sector todavía aparece como una perspectiva de mediano plazo.

La Argentina todavía importa buena parte de los fertilizantes que consume, aunque la industria proyecta un cambio de escenario si avanzan nuevas inversiones en urea Archivo

De concretarse esas inversiones, en la industria creen que la Argentina podría cambiar su posición en el mercado regional. Con una mayor capacidad instalada, el país no solo podría abastecer completamente el mercado interno, sino también comenzar a generar un saldo exportable.

Brasil aparece como el principal mercado potencial para ese crecimiento, por su fuerte demanda de urea, aunque el sector también observa oportunidades en otros países vecinos.

Fuentes del sector indicaron que la medida del Gobierno corrige un desbalance que existía para algunos productos industriales. “Mientras el Gobierno avanzó con una reducción de los aranceles de importación, algunos fertilizantes seguían alcanzados por derechos de exportación. Esta medida viene a corregir ese desequilibrio”, precisaron.