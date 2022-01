Conectados por la Tierra. El mensaje que conmueve a los productores agropecuarios

Una pequeña muestra de lo que implica el arduo trabajo de producir alimentos para que lleguen a la mesa de los argentinos, muchas veces soportando todo tipo de inclemencias climáticas y sin conocer límites de horario, se puede apreciar en “Conectados por la tierra”, la nueva campaña publicitaria e institucional de BASF que valora y reconoce a los productores agropecuarios.

La campaña, que tendrá su despliegue en radio, TV, medios digitales y redes sociales, da visibilidad a los desafíos que enfrentan quienes trabajan en el campo y muestra cómo se conectan esas tareas con la sociedad. Así es que se puede ver cómo los agricultores trabajan la tierra, siembran, cultivan y cosechan los alimentos que luego serán disfrutados por los consumidores. Y con un detalle no menor: hoy lo hacen cada vez más atentos al cuidado del medio ambiente y a la adopción de nuevas tecnologías.

“El objetivo es celebrar y poner en valor el trabajo de los agricultores frente a la sociedad, así como su propósito y los desafíos que enfrentan. La campaña hace referencia a la agricultura productiva y sustentable que busca responder a las necesidades de la sociedad, al uso de la tecnología, la innovación y la sustentabilidad para mejorar y cuidar la tierra, y a cómo los recursos naturales pueden utilizarse de manera eficiente, mientras se cosechan más y mejores alimentos para una población que crece”, comenta Santiago J. Monteverde, Marketing Manager de BASF en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Aliada de los productores, BASF acompaña el trabajo agropecuario a través de una oferta que conecta innovación en protección de cultivos, semillas, soluciones digitales, servicios, con el conocimiento de su equipo y de sus socios y a su vez contribuye a evolucionar hacia una agricultura cada vez más sustentable. En este sentido, la compañía busca brindar soluciones para trabajar la tierra y facilitar el propósito de producir más y mejores alimentos para una población siempre creciente.

Presentada por la división Soluciones para la Agricultura de BASF, “Conectados por la tierra” se trata de la versión local de la campaña global “The Biggest Job on Earth, is getting bigger” y, además de los distintos medios, está acompañada por eMailings, Kits de fin de año para sus clientes y presencia en eventos del sector.

