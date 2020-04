Coronavirus. Productores alertan riesgos por la falta de operaciones bancarias

Ruralistas piden al Banco Central medidas urgentes que regularicen el sistema financiero Fuente: Reuters - Crédito: Agustin Marcarian

"Necesitamos urgente que funcione el sistema financiero. Los productores, la industria, los comerciantes y la comunidad necesita que el sistema financiero esté operativo".

Así comienza un comunicado elaborado por la Sociedad Rural de Gualeguay, que busca darle visibilidad a la preocupación de productores de todo el país que no pueden hacer frente a diversas operaciones.

En diálogo con LA NACION, Alesio Quattrochi, secretario de la entidad ruralista entrerriana, explicó que las medidas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández no solucionaron los problemas del sector comercial.

"Hicieron lo que no tenían que hacer: habilitar el clearing pero el resto de la operatoria bancaria nada. Si el clearing estuviera cerrado, no pasaría nada porque ningún cheque correría", indicó.

En el comunicado la entidad se quejó que el sistema financiero esté operando parcialmente y que las operaciones sólo se realicen vía cajeros automáticos y a través de home banking. Para el dirigente, eso es no conocer el funcionamiento comercial de las empresas, donde en su gran mayoría opera con cheques diferidos, los cuales para hacer frente a las obligaciones corrientes, los descuentan en las casas bancarias. "Hoy esa posibilidad no existe. No deben forzar a la gente a ir a un circuito informal de la economía", señaló.

"No hay motivo alguno para que el sistema financiero no se encuentre operando; es un servicio esencial necesario para que el resto de los servicios básicos puedan prestarse", continuó la entidad del campo.

En el comunicado, solicitaron al Banco Central la apertura urgente de las sucursales bancarias y "que el gremio bancario esté a la altura de las circunstancias, como lo hace el personal de seguridad, el de la salud o nuestro personal que día a día está trabajando para que los argentinos puedan tener el alimento en su mesa".

"Los empleados de los bancos no están expuestos. Si consideramos que ellos están desprotegidos detrás de una ventanilla, qué dejamos para los cajeros de supermercados. Al menos, las sucursales de bancos deberían tener una guardia mínima,", explicó Quattrocchi.

"En una semana a más tardar el sistema bancario va a colapsar. Ya hay cheques negociados que están viniendo de vuelta. Y donde uno viene de vuelta se produce el efecto dominó. Y no es una solución de fondo permitir que los cheques rechazados se vuelvan a depositar. Abrir el circuito de pagos puede salvaguardar a las empresas ", indicó Quatrochio.

"Cada día que se demore la apertura de los bancos dará como resultado cientos de empresas cerradas y sus trabajadores en la calle. Por más que el Gobierno se empeñe en que debemos sostener los puestos de trabajo, su conducta está conduciendo las empresas a la quiebra", precisó.