Coronavirus. En el norte los productores denuncian trabas para transitar

Productores del norte denuncian que no pueden circular por algunas rutas de esa región porque están cerradas, según dicen, por orden de los gobernadores. Por ejemplo, según afirman los productores, el ingreso a Santiago del Estero por la RN 34 a la altura de Gobernador Garmendia tiene cerrado el paso de todos los vehículos, incluidos aquellos camiones que transportan mercadería para abastecer los comercios de la zona.

En esta línea, destacan, en el departamento de Jimenez la Comisión Municipal de Arenales dispuso endurecer las restricciones para circular cerrando el paso con un tractor en medio de la ruta para impedir el transito de vehículos sin exceptuar los camiones con alimentos. Agregan que también hay problemas en Catamarca y Tucumán.

"No podemos ingresar a los campos y desplazarnos hacia los pueblos a trabajar con la maquinaria y la camioneta. Tampoco se esta pudiendo cargar hacienda ni se ha podido hacer pulverización de los campos. Estamos totalmente paralizados por una orden del gobernador Gerardo Zamora de no dejar transitar a nadie", dijo Roberto Palomo, vicepresidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).

Pese a la cuarentena dispuesta por el presidente Alberto Fernández, las actividades agropecuarias están exceptuadas. El tránsito de carga se puede realizar con una carta extendida por el Ministerio de Transporte y firmada por los productores donde se certifica que estos se encuentran dentro de actividades vinculadas con la producción.

De acuerdo con el vicepresidente de Apronor, desde la Dirección de Agricultura de Santiago del Estero les aseguraron que estaban haciendo un comunicado para la policía para que dejen circular los camiones y a todos los vehículos relacionados con la agricultura.

"Hay pueblos de Santiago del Estero en donde hay proveedores que se quedaron sin mercadería porque la policía no deja ingresar a nadie", indicó Palomo. El dirigente también cuestionó el protocolo de seguridad sanitaria que dispuso el Gobierno para que los transportistas no se bajen del vehículo mientras se carga el combustible. "No los están dejando entrar a comprar comida en las estaciones de servicio y tampoco pueden usar los baños", agregó.

En tanto, desde el Gobierno de Santiago del Estero negaron que haya restricciones para los transportes de carga. "Nosotros no tenemos ninguna medida prohibitiva que impida circular a los camiones con mercadería. Se está respetando y haciendo cumplir el decreto nacional. Si nosotros lo hiciéramos, provocaríamos un desabastecimiento de productos", dijo a LA NACION Marcelo Barbur, ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la provincia.

Sobre los cortes en algunas localidades, el ministro Barbur aseguró que como "hay pueblos que tienen hasta siete vías de acceso lo que han hecho los mismos habitantes es que han cerrado algunas entradas para controlar el tránsito. Esto se hizo para que el transito se concentre en dos o tres accesos y que se vuelva más fácil tener un control, pero no están todas cerradas", precisó Barbur.