Después de haber sido habilitados la semana pasada para poder trabajar en el marco de la cuarentena por el coronavirus, los fabricantes de maquinaria agrícola aguardan que los bancos -públicos y privados- liberen créditos que se pusieron a disposición de los productores durante la última edición de Expoagro.

En la muestra, el sector financiero colocó préstamos que, junto a un aporte de parte de las empresas, llegaban a los productores en torno del 20% en muchos casos. Así se hicieron cientos de negocios. Aunque no todo fue por maquinaria agrícola, en la exposición se operó un volumen de negocios por $60.000 millones.

Sin embargo, con la cuarentena los bancos dejaron de operar, hasta la reciente reapertura parcial.

"La gran mayoría de las operaciones que la empresa hizo en 2020 fue en Expoagro y estas operaciones fueron a través de bancos. Lo que está pasando hoy es que no están activando esas líneas de créditos", señaló a FM LED Javier Grasso, gerente comercial de la firma Metalfor.

Debido a esta situación, y a que el registro para las operaciones de la maquinaria no se encuentra activo, no está llegando el dinero por los créditos a las firmas de maquinaria agrícola.

El tema ya está siendo abordado por la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma). Ante una consulta de LA NACION, Néstor Cestari, presidente de la entidad, señaló: "No están liberados los créditos de Expoagro por todo lo que pasó (por la pandemia). Estamos pendientes de las decisiones que se tomen. Vamos a seguir haciendo gestiones porque necesitamos esos créditos para que se venda".

En los bancos, la crisis generada por el coronavirus hizo que las entidades bancarias pongan el foco más en los créditos para el pago de sueldos y para sostener empresas. En las fábricas de maquinaria agrícola saben que el momento actual impuso eso, pero remarcan que necesitan los créditos a los productores para garantizar un flujo de operaciones. La situación sobre el futuro de los créditos tiene concentradas a las empresas porque la mayoría de las ventas salen justamente por esa vía.

En los últimos dos años, con la fuerte suba de las tasas, las operaciones con créditos fueron escasas según destacan los fabricantes. Sin embargo, la última cosecha, que fue récord con 147 millones de toneladas, según la proyección del gobierno anterior, ayudó para dinamizar los negocios más allá de la falta de crédito accesible.

"Es una herramienta fundamental para nosotros", acotó Cestari sobre la necesidad de que se mantengan los créditos otorgados en Expoagro.

Los fabricantes han perdido ventas no solo porque los créditos no se activaron sino también por el parate en la cuarentena. "Necesitamos ese crédito para el productor; si no hay crédito las ventas bajan más de un 50%", indicó el presidente de Cafma.

El año pasado, según datos del Indec, la facturación por la venta de maquinaria agrícola a nivel país creció casi un 81%.

De acuerdo al organismo, en 2019 la venta de equipos alcanzó los 55.749,1 millones de peso, una mejora del 80,6% respecto a 2018 .