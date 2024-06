De la media res al troceo: el Gobierno quiere poner en agenda un debate sobre la carne que promete ser arduo

Escuchar

En medio de su iniciativa por el chipeo ganadero, para hacer desde 2025 la trazabilidad individual obligatoria, el Gobierno quiere poner ahora en agenda el troceo, es decir dejar atrás la salida de la carne de los frigoríficos a través de las medias reses que implican una fuerte carga para los operarios. Vale recordar que actualmente hay una resolución, dictada en el gobierno anterior, que posibilita la comercialización en trozos de 32 kilos, pero nunca se implementó en la práctica para que se controle su aplicación. En este marco, según confirmaron diferentes fuentes, el objetivo es que esto se haga paulatinamente.

A través de la iniciativa de trazabilidad en la carne vacuna que lleva adelante el Consejo Consultivo de la Carne Bovina, en el Gobierno plantearon durante una reunión que se realizó el viernes pasado la necesidad de poner en marcha un estándar sanitario único, que se convertiría en una exigencia para los frigoríficos. Y allí salió a reflotar el troceo de la media res, que entre 2022 y 2023 cosechó una fuerte controversia en la cadena de la comercialización.

“La idea es ir acompañando. Hay frigoríficos municipales que tienen tránsito federal, por eso, la idea es que se haga paulatinamente sobre los centros urbanos grandes. Hay cierta reticencia porque no quieren que sea obligatorio y se convierta en un gasto para el productor [que se lo traslade el frigorífico]”, contó Fernando Ferrari, coordinador de la Comisión de Carnes y Sanidad de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y coordinador de la Mesa de Carnes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien estuvo en la reunión.

Para los operarios, la carga de la media res representa un trastorno que el mismo sindicato de la carne puso en agenda (AP Foto/Víctor R. Caivano)

La intención de volver a poner en agenda la iniciativa es por una cuestión sanitaria, ya que en el Gobierno están interesados en hacer foco en este tema. Sin embargo, un sector de la industria lo cuestiona y lo mismo pasó con algunas provincias de la región centro que presentaron objeciones. Argumentaron que ya se implementa una trazabilidad con códigos QR en los productos finales al público. En este marco, la Secretaría de Bioeconomía, hace más de un mes, se quedó sin su director de Producción Animal, tras la renuncia de Belisario Castillo.

“Obligatoriamente no va a funcionar o va a ser de imposible cumplimiento. Ni el frigorífico exportador más grande de la Argentina está en condiciones de hacer un 100% del troceo de su faena y menos llegar a un corte por corte envasado al vacío. Salvo un actor, el resto estamos convencidos de que no podemos avanzar en el troceo, que no es lo mismo que desposte, antes de avanzar con todas las otras cuestiones de estatus sanitario que hay que hacer. Principalmente, porque estamos convencidos de que sanitariamente sería peor el remedio que la enfermedad, porque estaría más expuesta a la contaminación”, dijo Javier Peralta, directivo de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra).

“Por como están dadas las cosas no podemos avanzar con el troceo. Se va a ir imponiendo y no troceo, sino cuarteo, por demanda comercial. A mediano plazo se va a comercializar la carne de una manera distinta a la que se comercializa hoy por media res. Va a ir avanzando y va a llegar la carne en caja, envasada al vacío, por corte, pero no podemos aplicarlo por una simple resolución”, narró.

Uno de los carritos para el traslado de la media res que propuso la Cámara de Matarifes

Vale recordar que, en su momento, la industria exportadora de carne agrupada en el Consorcio de Exportadores ABC se expresó en favor de avanzar en el troceo para ir poniendo fin a la comercialización por la media res.

En tanto, Peralta indicó: “Así como convive la media res, puede convivir la carne cuarteada, todo puede convivir, con ideas liberales como esta”.

El tema generó un fuerte debate hace un tiempo cuando el Gobierno de Alberto Fernández trató de imponerlo por resolución. “Hay un tema del que no podemos escapar, que está ligada a la media res y es el tema de la salud del trabajador que carga la media res. Todos entendemos y coincidimos que el trabajador no puede cargar la media res en la espalda, pero son dos cosas distintas. No necesariamente hay que cargar la media res, hay sistemas de rieles, equipos de mulitas o caballetes, para evitarlo”, explicó.

Por eso, afirmó que lo más importante es tener un status sanitario básico entre todos para poder avanzar, ya que de lo contrario lo que se haría es acrecentar las asimetrías que hay. “Serían pocos los frigoríficos que lo hagan y muchos los que van a incumplir. Es totalmente injusto. Los mismos que defienden la medida de que tiene que trocearse todo, no hay capacidad de frío que aguante, porque el sistema y las cámaras frigoríficas están previstas para la media res”, amplió. Para Peralta, en algún momento va a convivir el sistema de troceo y la media res u otros sistemas de comercialización que surjan a futuro. La industria tiene la tarea de encontrar medios mecánicos para evitar que los trabajadores carguen con una media res de 100 kilos.

Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), expresó que la resolución sobre el tema está en vigencia, pero no se avanzó. “Si te paran y te hacen una denuncia con eso, la ley los ampara. El carrito no se aprobó, pero se aprobaron medios de descarga. El carrito es válido, pero no está aprobado por el organismo”, contó.

La fecha de implementación del troceo era, luego de otras prórrogas, el 1° de noviembre de 2022, pero luego del anuncio de medidas de fuerza de frigoríficos y matarifes del consumo interno y una fuerte presión del sector, el Gobierno de Alberto Fernández decidió prorrogarlo hasta el 15 de enero de 2023.