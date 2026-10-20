La peperina, la popular hierba nativa argentina, logró el sello de Indicación Geográfica

CÓRDOBA.- La peperina serrana de Córdoba y San Luis logró la aprobación de la Indicación Geográfica (IG), lo que significa un “hito histórico para la biodiversidad nacional”, sobre todo para las comunidades serranas que durante generaciones han cultivado, recolectado y transmitido el conocimiento sobre esta planta. Se trata de una hierba aromática nativa y endémica de las sierras de esas dos provincias, con un profundo arraigo en la identidad cultural de sus pobladores. Su aroma es parte esencial del paisaje, su uso medicinal y culinario se transmite de generación en generación y su presencia en el monte es un indicador clave de la salud del ecosistema.

La propuesta de la IG se comenzó a trabajar por un proyecto institucional, de INTA Concarán San Luis y de Villa Dolores, Córdoba; a este trabajo se sumaron la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis; Marta Ojeda exdocente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); el Ministerio de Ambiente Economía Circular y Biociudadanía cordobés y el de Desarrollo Sustentable de San Luis, además de cooperativas, recolectores y la Red de Aromáticas de San Luis.

En diálogo con LA NACION, Ojeda explicó que se necesitan una serie de pasos previos para lograr la IG que “asegura que habrá cierta calidad” en el producto; remarca que se formó un grupo de trabajo para controlar que se mantenga. “A los productores los beneficiará porque, con ese sello, podrán vender a un precio algo mejor -agrega-. También se fijan normas de recolección, secado y acopio para también garantizar la calidad”.

El sello de IG es una distinción que reconoce y protege productos estrechamente ligados a un territorio específico, ya sean alimentos, bebidas o artesanías

La población natural de peperina está, en la actualidad, “amenazada”. La recolección indiscriminada y sin criterios de manejo, los incendios forestales, el sobrepastoreo y el avance de la producción agropecuaria han provocado una disminución alarmante de la especie en estado silvestre. Ante este escenario, era impostergable avanzar en marcos normativos, planes de manejo sustentable y estrategias de cultivo que aseguren su conservación y su aprovechamiento responsable.

El sello de IG es una distinción que reconoce y protege productos estrechamente ligados a un territorio específico, ya sean alimentos, bebidas o artesanías. Al certificar el origen geográfico de un producto, pone en valor sus características particulares, promueve su conservación y resguarda los saberes ancestrales y las prácticas culturales que se transmiten alrededor de él.

En el mundo, las IGs son instrumentos reconocidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y utilizados para proteger productos tan diversos como el Champagne francés, el café de Colombia o el aceite de oliva de la Denominación de Origen Protegida española. En la Argentina se aplica, por primera vez en este contexto, a una hierba nativa silvestre de alto valor identitario (está el de orégano, una aromática).

El sello significa un “hito histórico para la biodiversidad nacional”

Carolina Galli, especialista en plantas aromáticas y medicinales que trabaja en la Agencia de Extensión Rural (AER) del INTA en Concarán de San Luis, ratifica en contacto con este medio que el sello es “clave” para la “sustentabilidad” del cultivo, “que el consumidor sepa que se recolecta con el cuidado especificado en el monte nativo. No solo por color, aroma, sino por la forma de cosecha. Buscamos garantizar que no haya una sobreexplotación”.

Insiste en que es una hierba “única” para la Argentina, y si bien hay distintos quimiotipos, pero el de Córdoba y San Luis “tiene el valor único por la cantidad de mentona y pulegona que las identifica”.

Las expertas apuntan que el sello permite “establecer y protocolizar estándares de recolección sustentable y procesos de secado, lo que se traduce en una mejora de la calidad del producto final y en su posicionamiento diferencial en el mercado, tanto nacional como potencialmente internacional”.