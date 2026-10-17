Declaraciones juradas al compás de la baja de retenciones

El trigo y el maíz son los principales productos que han declarado ventas al exterior (DJVE) para la nueva cosecha 2026/27, en volúmenes significativos. En trigo, las DJVE llegan a 940.000 toneladas: 640.000 toneladas registradas para embarque en diciembre y 300.000 toneladas para embarque en enero de 2027. Tiene lógica, pues en el caso del trigo ya estamos en un mercado en modo nueva cosecha.

El maíz es el otro producto con un fuerte volumen de DJVE, con un total de 1,026 millones de toneladas registradas. Para los meses de comienzo de la nueva cosecha de maíz temprano, en marzo se registraron 180.000 toneladas y en abril 315.000 toneladas. Luego, los registros caen a 40.000 toneladas para junio y vuelven a incrementarse hasta 491.000 toneladas para julio del próximo año. En este caso, se trata de registros que contemplan el ingreso de la cosecha de maíz tardío o de segunda.

Para la campaña 2025/26 se destaca el triple récord de DJVE para el girasol y su complejo: los subproductos de girasol alcanzan 1.837.058 toneladas; el aceite, 1.728.560 toneladas; y, finalmente, el girasol grano o semilla totaliza 1.255.508 toneladas. En el caso del girasol grano, los últimos registros se cumplen en octubre de 2026, con 5.020 toneladas, y puede asumirse que, una vez cumplidas las ventas, es probable que se reduzca la presión sobre el mercado. De hecho, ya se observa una baja en el precio del girasol para los meses de enero y marzo de 2027.

girasol

En el caso del aceite de girasol, quedan 184.179 toneladas por embarcar: 142.605 toneladas en octubre, 34.993 toneladas en noviembre y 6.581 toneladas en diciembre.

En el caso de la soja y todo su complejo, incluido el aceite y la harina de soja, no hay registros de ventas, ya que a partir de 2027 entrará en vigencia un programa de reducción de retenciones anunciado por el Gobierno. Actualmente, las retenciones a la soja son del 24% y, a partir de enero de 2027, tendrán reducciones mensuales de 0,25 puntos porcentuales. La alícuota bajará hasta llegar al 21% en diciembre de 2027. En 2028, el ritmo de reducción se ajustará o acelerará para llevar el tributo al 15% en diciembre de ese año.

Por este motivo, los registros de soja y de todo su complejo permanecen a la espera de que avance el calendario desde enero y de observar cómo opera en la práctica el sistema de reducción de retenciones. Por lo pronto, hay declaradas ventas de aceite de soja para abril de 2027 por un total de 15.000 toneladas. La dinámica del mercado de la soja, los aceites y los subproductos estará condicionada por el programa de reducción de retenciones que entrará en vigencia a partir de enero.

En el caso del girasol, que hoy tributa el 4%, la alícuota descenderá de manera semestral hasta llegar al 3% en 2028. El esquema contempla una reducción proporcional para el aceite y los subproductos. En el caso del aceite de girasol, hay registradas 65.616 toneladas para 2027: 55.308 toneladas para embarque en enero y 10.308 toneladas para febrero.

En el caso del maíz, que actualmente tributa el 8% en el marco de la reducción progresiva que comenzó en 2026 y continuará hasta 2028, las retenciones tendrán bajas trimestrales hasta llegar al 7% a fines de 2027 y al 5,5% hacia el cierre de 2028. El objetivo del Gobierno también es llevar gradualmente la alícuota del sorgo al 5,5% hacia finales de 2028, al igual que en el caso del maíz.

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El autor presidente de Pablo Adreani & Asociados