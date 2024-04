Desde el lunes: un paro frenará todas las exportaciones de granos en rechazo a la ley de Bases y la reversión de Ganancias

Escuchar

Luego de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciara desde el lunes un paro por 72 horas en el Senasa, en rechazo a la ley de Bases y en contra del “desguace” del organismo, lo que afectará la certificación de exportaciones que realiza la Argentina, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) comunicó un cese de actividades por tiempo indeterminado en las terminales portuarias del Gran Rosario, las más importantes del país. En su caso, SOEA lo hará en contra de la reversión de Ganancias (que alcanzará a los sueldos de 1,8 millones para los trabajadores solteros y 2,3 millones para los casados con dos hijos) y la reforma laboral en el Congreso. El sindicato, que frenará así exportaciones claves del agro para que ingresen dólares, pidió que las empresas hagan “lobby” por los trabajadores.

“El paro anunciado por tiempo indeterminado afecta al 80% de las aceiteras y comenzará tras la apertura de la sesión que tratará Ganancias y la Reforma Laboral en Diputados”, señaló el gremio en un comunicado.

Ante en el anuncio de la medida de fuerza, desde la agroexportación una fuente le dijo a LA NACION: “Hemos informado al Gobierno y especialmente a la Secretaría de Trabajo. Es una decisión absolutamente ajena a los ingresos de la comunidad aceitera. No existen conflictos entre sindicatos y empresas aceiteras más allá que creemos que el salario no debe ser castigado con impuestos; no creemos que la forma de expresarlo sea castigando la actividad agroindustrial que es la que paga salarios altos”.

Daniel Succi, secretario general de SOEA

Luego de la sequía del año pasado, la agroexportación se viene recuperando en las ventas al exterior de granos y subproductos. En el primer trimestre de 2024 trajo divisas al país por US$4.523.603.692, un salto del 61% respecto de igual lapso de 2023.

Según SOEA, la medida de fuerza será por “la indiferencia de los diputados dialoguistas” y gobernadores “que se sentaron a negociar con el Gobierno el salario de los trabajadores y van a permitir que los ricos blanqueen el capital fugado sin impuestos”. Esto fue lo que dijo el secretario general del gremio, Daniel Succi.

“Hay que decir las cosas claras: los diputados que voten en contra de los trabajadores con esta reforma laboral y el Impuesto a las Ganancias, no le están dando herramientas al Gobierno, solo están traicionando al pueblo trabajador”, expresaron desde SOEA.

Según dijeron fuentes sindicales, sin adicionales, tras la última negociación salarial el sueldo básico de los trabajadores del sector quedó en $1.269.861. Allí señalaron que la reversión de Ganancias impactará sobre “casi la totalidad de afiliados”. Las fuentes consultadas remarcaron que “está definido el paro; si inicia la sesión inicia el paro”.

El sindicato quiere que los exportadores hagan "lobby" por los trabajadores

“El impuesto va a afectar casi a la totalidad de nuestros afiliados, por eso está coordinada con todos los trabajadores”, señaló Succi en referencia a la protesta. Desde el sindicato indicaron: “El inicio de la medida de fuerza está establecida para comenzar a las 11 de este lunes 29 de abril, en consonancia con la convocatoria a la séptima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación, que tratará el dictamen de mayoría del oficialismo en referencia a la Ley de Bases y el paquete Fiscal”.

Según Succi, “las empresas tendrán que hacer lobby a favor de los trabajadores para detener este avasallamiento al salario aceitero y al artículo 14 bis de la Constitución”. Por su parte, el secretario gremial Martín Morales apuntó: “El acuerdo de la recomposición salarial [con las empresas] no era condicionante del reclamo por Ganancias. El gremio va a parar todas las plantas si se trata el tema en Diputados”.

Otro paro

En este marco, vale recordar que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro, desde las 0 del lunes, por 72 horas en el Senasa, organismo clave en la certificación de exportaciones y control de importaciones. La medida de fuerza, dijo el gremio, es contra la ley de Bases que, indicó, entre otras disposiciones podrá reestructurar o disolver organismos del Estado.

“Esta medida de fuerza fue resuelta por unanimidad por el plenario nacional de delegados y delegadas realizado el viernes 26 de abril, de ATE Senasa, ante el dictamen del proyecto Ley Bases, que propicia una salvaje reforma del Estado, y el desguace total del Senasa al no estar incluido en los organismos exceptuados puntualmente en dicho dictamen”, indicó el gremio.