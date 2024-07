“Desesperación”: una carta de delegados de SanCor escaló el conflicto en la láctea y hay cruces de acusaciones

Escuchar

Luego del anuncio del gremio Atilra sobre un paro nacional, aún sin fecha, en la industria láctea debido al conflicto en SanCor, los delegados de la cooperativa difundieron una carta abierta para exponer su postura. Entre otras cuestiones denunciaron retenciones salariales y falta de pago de aportes, contrastando con la regularidad en los pagos a gerentes y directivos. Afirmaron que, pese a compromisos anteriores, los directivos no cumplieron con la cancelación completa de salarios y deudas según lo acordado en una asamblea.

Sin embargo, en diálogo con LA NACION, fuentes cercanas a SanCor negaron estas acusaciones, aseguraron que los pagos estaban condicionados a la disponibilidad de fondos y a quienes efectivamente trabajan. Dijeron que los trabajadores activos han estado recibiendo sueldos según la pauta salarial de Atilra, mientras que los que no trabajan y están en asambleas no han recibido pagos en los últimos dos meses.

En la carta los delegados señalaron que, a pedido de los directivos, los trabajadores accedieron a cobrar solo parte de sus sueldos con la promesa de que estos serían reintegrados, una promesa que, indicaron, nunca se cumplió. “No solo se nos siguió reteniendo ilegalmente parte de nuestros sueldos, sino que hay compañeros a los que solo se les pagaba menos de 100.000 pesos por mes. Pónganse en nuestro lugar. Imaginen la desesperación de nuestras familias, de nuestros hijos, sin tener para darles de comer, si tuviesen que vivir de la caridad ajena”, relataron.

Además de las retenciones salariales, los delegados acusaron a los directivos de retener indebidamente los aportes jubilatorios, para la obra social, la mutual y el sindicato, sin efectuar los depósitos correspondientes. Mientras tanto, los gerentes cobrarían sus sueldos sin problemas. “Los gerentes cobran religiosamente sus sueldos y los directivos cobran toda la leche que entregan. ¡Y a qué precio!”, afirmaron.

El año pasado SanCor tuvo que derramar leche por el conflicto gremial Gentileza: SanCor

En mayo pasado, dijeron, los directivos se comprometieron formalmente a comenzar a pagar sueldos y deudas a partir de junio, según un cronograma aprobado por una asamblea de trabajadores. Sin embargo, expresaron que este compromiso no se concretó. “Estos directivos están estafando al Estado Argentino, a nosotros, a nuestra obra social, a la mutual, al sindicato al que hemos elegido pertenecer, etc. Como se saben o se creen dueños de una empresa que no es de ellos, el día de mañana y como ya ha pasado con otros, se toman el palo y se van con los bolsillos llenos y si te he visto no me acuerdo”, escribieron los delegados.

Sin embargo, esto fue negado por fuentes cercanas a la empresa, que señalaron que “en la propuesta de SanCor que consideró y aprobó la asamblea de Atilra, se dejaba claramente explicitado que el inicio de los pagos que se proponían estaba supeditado en su totalidad a la obtención de los fondos necesarios por parte de SanCor y no antes. Y además, condición también indispensable, que quienes quieran cobrar, trabajen”.

“Desde hace dos meses todos los trabajadores que cumplen con su función están cobrando el sueldo de acuerdo a la pauta salarial de Atilra y quienes no trabajan y continúan en asambleas no cobran”, agregó.

En el comunicado, los delegados de SanCor reiteraron que no buscan planes sociales ni tienen intenciones políticas. “Los trabajadores no gestionamos SanCor ni ninguna otra empresa láctea del país. Por lo tanto, del éxito, fracaso, quebranto o vaciamiento de las mismas que se hagan cargo quienes las dirigen. Nosotros solo somos responsables de cómo saben los productos que consumen las familias en sus hogares”, remarcaron.

La planta que SanCor cerró en San Guillermo, Santa Fe

En cuanto al contexto del conflicto, según informó previamente este medio, en las últimas asambleas de trabajadores de SanCor se observó un creciente descontento entre las bases, con una clara intención de resolver el conflicto que comenzó a mediados de octubre del año pasado. Las asambleas convocadas por Atilra en los lugares de trabajo interrumpieron los procesos normales de producción y distribución. Frente a esa situación, en un momento la cooperativa tuvo que tirar leche que no pudo procesar y anunció el cierre definitivo de su planta de San Guillermo, en Santa Fe.