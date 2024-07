El plan para el dólar: en el mercado no esperan que la intervención dispare las ventas de soja de manera significativa

Escuchar

Pese a que hoy el dólar blue y los financieros registraron fuertes bajas luego que el Gobierno interviniera en el mercado del dólar Contado con Liquidación (CCL), expertos consultados por LA NACION consideraron que la medida, que busca acortar la brecha, no será suficiente para que los productores, atentos al movimiento del dólar, aceleren las ventas de soja. Aún resta comercializar más de la mitad de la cosecha y la falta de incentivos locales, sumada a la baja en el mercado internacional, hacen menos atractiva la comercialización. En rigor, el valor de la soja cayó hoy 9,92 dólares en la Bolsa de Chicago y alcanzó así su nivel más bajo desde principios de noviembre de 2020: cerró la jornada en US$396,10 por tonelada para el contrato de agosto.

Eugenio Irazuegui, de la corredora Zeni, recordó que a medida que vino creciendo la brecha cambiaria se desincentivó la liquidación de divisas por parte de los exportadores. Y precisó que llegó a alcanzarse un diferencial de hasta el 55% entre el valor oficial y la cotización MEP. En este marco, la pregunta es sobre el impacto de la medida, es decir si los productores se verán seducidos a vender y los exportadores luego a ingresar divisas. “Aunque la reducción de la brecha tendrá un impacto positivo, no será lo suficientemente significativo como para alterar sustancialmente las ventas”, dijo, por su parte, David Miazzo, de Data Miazzo.

Hasta principios de este mes se vendió el 46% de la producción de soja, quedando 26,45 millones de toneladas por vender. A precios FOB se trata de 11.188 millones de dólares. Según datos de Coninagro, lo vendido de soja en porcentaje es superior al 45% de los dos años previos, pero inferior al promedio del 49% de los últimos cinco años.

“Aunque una reducción de la brecha en el mercado interno podría ser beneficiosa, la caída del precio de la soja a nivel internacional puede compensar o incluso superar cualquier efecto positivo de la brecha local. Por lo tanto, la influencia de la disminución del precio en Chicago podría ser más determinante que los cambios en la brecha cambiaria local”, afirmó Miazzo.

La analista de mercados Paulina Lescano coincidió: “En el contexto actual, de una fuerte caída en los precios de la soja, que se replica en el mercado local, y con la implementación de nuevas medidas, se incrementa la incertidumbre. Si se logra reducir la brecha cambiaria no necesariamente se desencadenará una gran cantidad de ventas como quizás anticipa el Gobierno”.

La analista explicó que las ventas realizadas hasta el momento en muchos casos fueron para saldar compromisos comerciales previos. “Por lo tanto, aquellos que aún tienen mercadería no sienten la urgencia de salir a vender de manera apresurada. Además, cuando los mercados presentan este tipo de comportamiento, sumado a la incertidumbre local, es probable que se genere el efecto contrario al deseado”, dijo.

Aclaró que lo que podría generar en algún momento [la venta] es que los productores vean que localmente los precios siguen estando sostenidos en un contexto donde, por ahora, “aparecen demasiados elementos bajistas y que el mercado internacional tuvo una caída mucho más abrupta”. Esto podría llevar a algunos productores a vender si la brecha se reduce.

Desde mediados de junio pasado, en el mercado local la soja cayó US$20 por tonelada, un 6%, mientras que en Chicago lo hizo US$44 por tonelada, 10%. En maíz, en tanto, en la plaza local retrocedió US$13 (7%) mientras que en Chicago disminuyó US$25 por tonelada (14%). “Este contraste podría influir en la decisión del productor de esperar a vender, especialmente si la brecha se reduce y el mercado local sigue mostrando un comportamiento competitivo en comparación con los precios internacionales”, dijo.

Carlos Pouiller, director de la consultora AZ-Group, sostuvo que la medida no impactará significativamente ya que los productores venden sus granos basados en el dólar oficial, que no se modificará con el crawling peg del 2% mensual. “Si la brecha se reduce debido a una disminución en los dólares alternativos, como el contado con liquidación, el productor no se beneficiará; a ellos les importa a qué tipo de cambio se les paga”, explicó. “Si el Gobierno persiste con la devaluación del 2% mensual del tipo de cambio oficial, no aparecen incentivos importantes para salir a vender solamente por el achicamiento de la brecha”, agregó.

Pouiller indicó que el producto que muestra más volumen sin comercializar es la soja, pero se sabe que los productores la consideran como un resguardo de valor y la van vendiendo a lo largo del año para pagar cuentas. “No van a salir corriendo a venderla, salvo que haya una medida importante y con una duración limitada que los pueda movilizar, como fueron los sucesivos dólar soja”, proyectó.

“Siempre es positivo que se reduzca la brecha cambiaria, pero eso no provocará un aumento exponencial de las ventas de granos. Además, todavía estamos muy lejos de una situación deseable; hay una diferencia del orden del 50% entre cotizaciones y lograr que baje a 20% no va a ser fácil ni rápido”, remarcó.

El consultor Javier Preciado Patiño advirtió que esta medida llega luego de que la semana pasada se comercializaron menos de 600.000 toneladas de soja [muy lejos de registros de un millón de toneladas], situación que la explicó principalmente por la brecha. “Se observa una clara correlación entre la brecha del dólar financiero y el exportador con la venta de soja. Cuando la brecha se amplía, se registra una disminución en las ventas de soja; a la inversa, cuando la brecha tiende a reducirse, se incrementan los negocios relacionados con este grano”, dijo quien también fue subsecretario de Mercados Agropecuarios.

