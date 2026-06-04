Desplome: la soja sigue en el tobogán, tuvo la quinta jornada consecutiva con bajas y acumula una pérdida de US$21,04

En medio de una ola de ventas por parte de fondos especulativos que operan en el mercado, la soja en la Bolsa de Chicago registró hoy su quinta jornada consecutiva con bajas. Esto ocurrió en medio de un buen clima en los Estados Unidos para el desarrollo de los cultivos, cuya siembra está concluyendo, y la falta de compras por parte de China de poroto en el mercado norteamericano.

En la posición julio y agosto del mercado las caídas fueron bruscas. La primera retrocedió US$9 por tonelada, a 415,02 dólares por tonelada. Para comparar, según un reporte de la corredora Granar, este contrato operó el viernes pasado en US$436,06 por tonelada. En rigor, en cinco ruedas la oleaginosa en ese mercado de referencia mundial perdió US$21,04.

Por el lado del contrato agosto, hoy la jornada cerró con una merma de US$9,46 por tonelada, a US$416,12. El viernes último esta posición estaba en 437,34 dólares por tonelada, con lo cual desde entonces hasta hoy acumuló una pérdida de US$21,22 por tonelada.

“La soja vio acentuarse hoy la caída de sus precios al completar la quinta rueda bajista consecutiva en Chicago por la continuidad de la liquidación de contratos que están ejerciendo los fondos de inversión. Esta tónica, que arrastró por igual al aceite y a la harina, se agravó por las buenas condiciones ambientales vigentes para el desarrollo inicial de los cultivos, en momentos en los que se cierra la etapa de siembra 2026/2027 en el cinturón sojero/maicero estadounidense, y por la ausencia de novedades en torno de las ‘millonarias compras chinas’ promocionadas por la Casa Blanca tras el viaje de Trump a China, circunstancia que volvió a poner en entredicho la verosimilitud de los mensajes difundidos por la Administración Trump”, analizó Granar.

En la posición julio y agosto del mercado las caídas fueron bruscas. La primera retrocedió US$9 por tonelada, a 415,02 dólares por tonelada Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

La corredora amplió: “Para sumar más ‘ruido’ a los negocios que no fluyen, ahora la Casa Blanca propone aranceles adicionales a socios comerciales como China, la Unión Europea, México, Canadá, Brasil y la Argentina, dentro de un total de 60 países y bloques, ‘por no promulgar ni hacer cumplir las leyes relativas al trabajo forzoso’, según informaron diversas fuentes periodísticas, en base a un trabajo publicado por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, que invocaría para tal fin “la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”. Según la propuesta oficial que se analizaría en una audiencia pública el 7 del mes próximo, ‘países como China, el Reino Unido, Japón, Australia y Brasil se enfrentarían a aranceles adicionales de hasta el 12,5%, mientras que, para México, Canadá, la Unión Europea y la Argentina el tributo adicional sería del 10%’.

Respecto de posibles compras de China en los Estados Unidos, vale recordar, se había anunciado la inversión de, al menos, 17.000 millones de dólares anuales en el segmento 2026/2028, “excluyendo de ese monto los compromisos anteriormente asumidos en cuanto a la compra de soja”, según recordó Granar ayer.