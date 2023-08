escuchar

Luego de que se conociera una nueva medida del ministro de Economía, Sergio Massa, para incentivar la venta de soja por parte de los productores a la industria, lo que se aplicaría con un mix entre el tipo de cambio oficial y el Contado Con Liquidación (CCL) para la liquidación de la agroexportación, en esta última actividad viven momentos de incertidumbre y “preocupación” de cara a la letra chica de la implementación del anuncio. Recién el próximo viernes se publicaría el decreto que daría lugar al nuevo sistema que le servirá a la industria para la compra de la oleaginosa en el mercado interno, no para importar.

“El Gobierno está trabajando en un DNU para establecer las condiciones de ingreso de divisas para exportadores de soja, harina, aceite y subproductos que estará vigente todo el mes de septiembre”, dijeron fuentes privadas a LA NACION. Este DNU fijará una condición especial, según trascendió, para que “el 25% de los dólares que anticipen los exportadores para comprar granos de soja se haga al CCL”, hoy a $787,59.

En esa línea, aclararon, en relación con el 25% del CCL, que “el Gobierno no pone el dinero” porque no se trata de un “subsidio como tal”. En tanto, el 75% de la operación restante se hará al tipo de cambio oficial mayorista, de $350, que estará fijo hasta después de las elecciones generales de octubre. La intención del Gobierno es “trasladar” esa mejora del tipo de cambio al productor durante septiembre mientras esté vigente la medida.

Según dijeron a este medio, entre otros puntos bajo la lupa de las empresas que venden al exterior, el Gobierno “le exigiría a los exportadores anticipar el pago de derechos de exportación de la soja que compren” más allá que la medida aplique para embarques del próximo año. Además, en el sector se mostraron “preocupados” por esta iniciativa del Gobierno en tanto y en cuanto no se explicite el mecanismo. Remarcaron que van a esperar a ver la letra chica del decreto, que saldría el próximo viernes.

En el sector privado explicaron que la implementación para los exportadores va a ser más “engorrosa” que las ediciones anteriores, ya que se tendrá que ir con pesos a un banco, comprar un bono, cotizarlo en dólares y sacarlo al exterior para poder recibir dólares. Por tanto, no se trataría de una operación que se realice de forma rápida, sino que tomará su tiempo. En este caso, el exportador, siendo el encargado de traer los dólares, tendría que venderlos al banco para darle los pesos al productor.

En este contexto, en medio de las versiones que circularon de que las cerealeras tendrán disponibilidad de divisa por comprar “transitoriamente” los granos en el exterior para industrializar, para mantener el nivel de empleo en el complejo agroindustrial sojero, fuentes de la actividad explicaron que “todos los volúmenes” dentro de esta medida serán adquiridos en el mercado interno. De esta manera, explicaron que “no se va a usar el dinero para pagar soja importada”.

El Programa Incremento Exportador (PIE) fue el nombre que tuvieron las sucesivas ediciones del dólar soja

Aplicación

Con el nuevo mecanismo el grano contaría con una opción de liquidarlo con un mix entre el tipo de cambio oficial, al 75%, y al CCL en un 25%, que daría en promedio un dólar de entre $420 y $450. Como resultado de esto, el precio por tonelada de soja rondará entre los 125.000 pesos y hasta 150.000 pesos, en comparación con los 125.000/130.000 actuales.

La medida le serviría al Gobierno, por su parte, para juntar dólares para aplicar al pago de importaciones de insumos en general.

David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), explicó: “Los productores no van a tener ningún tipo de problema ni va a ser engorroso en ningún sentido lo del 75%/25%. Se va a traducir como las versiones anteriores del dólar soja en un mayor precio en pesos, que según mis estimaciones va a ser de $150.000. Se termina convirtiendo en un tipo de cambio mejor y en un precio de la soja más alto”.

En línea con esto, en las redes sociales el economista explicó que de un FAS de la soja de US$340, exportadores pueden liquidar: -75% al tipo de cambio oficial ($350) -25% al CCL ($700), igual a un dólar soja $437,50 +25% sobre tipo de cambio oficial. “El poder de compra de la exportación subiría de los actuales $120.000 a $150.000 por t de soja, aunque el mercado disponible estaba en $130.000-$135.000″, ejemplificó.

Por otra parte, sostuvo que lo “relativamente positivo” respecto de las ediciones anteriores es que si el Contado con Liqui se dispara por la brecha, el precio también va a subir. “Sería una especie de nuevo dólar soja, pero esta vez el incremento en lugar de generarlo con el Banco Central pagando más, se genera con el exportador liquidando al dólar libre. Esto no generaría mayor acumulación de divisas, porque ese 25% se va al mercado privado, no lo compra el Central, sí ayudaría a generar oferta de dólares en el mercado libre, lo que podría contribuir a bajar la brecha, no sé en qué medida. El Contado Con Liqui al cierre del viernes, si se hacía con AL30 daba $699, si se hacía con GD30 $710. Con esto quiero aclarar que, dependiendo el instrumento con el que se haga el tipo de cambio resultante, puede mejorar unos pesos”, completó.