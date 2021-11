Domínguez: “El productor no es formador de precios en la Argentina”

EL CALAFATE.- “El productor no es formador de precios en la Argentina, el productor es formador de trabajo”, afirmó hoy Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en lo que sonó a una respuesta al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien habló en las últimas horas de “maniobras especulativas” tras la suba de la hacienda.

Los dichos del ministro de Agricultura fueron aquí durante el discurso que dio en la inauguración de la Exposición y Feria de Ganado Mayor de la Sociedad Rural de Lago Argentino en esta ciudad, durante el cual hizo una defensa cerrada de los productores del campo y de la necesidad de consolidar la exportación de carnes y garantizar también el consumo interno.

“El productor es una forma de ver la vida y esto es lo que muchas veces cuesta entender a dirigentes de toda la Argentina que tienen una visión muy económica, el productor no es formador de precios, el productor es formador de trabajo. Y hasta que no se entienda eso, el productor termina siendo la parte más débil de toda la cadena y al que siempre joroban”, aseguró Domínguez.

En una entrevista publicada hoy en el diario Página/12, Feletti habló de “maniobras especulativas” tras la suba de la hacienda. No descartó una suba de las retenciones o algún mecanismo de fideicomiso, como existe por parte de los exportadores para el aceite, para “desvincular” los precios locales de los alimentos internacionales.

La declaración de Feletti se conoció luego que la semana pasada tuviera un fuerte incremento el precio de la hacienda y los carniceros alertaron que la media res vacuna les está llegando con subas del 20 al 25% que trasladarán al público. En medio del aumento, Feletti acordó con los supermercados congelar los precios en góndola por el fin de semana largo. “Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, señaló el funcionario en una entrevista con Página/12.

El ministro Domínguez junto a Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y la productora Sandra Jamieson, de la estancia Moy Aike Chico, de Río Gallegos

Domínguez, en lo que fue su primera visita a El Calafate, aseguró que sueña con cumplir lo que se habían propuesto con Cristina Kirchner hace diez años, llegar a exportar un millón de toneladas de carne (el año pasado se alcanzó un volumen en torno de las 900.000 toneladas).

“Les garantizo que si hacemos el mejoramiento genético, un financiamiento para la ganadería sobre cordillera, si trabajamos organizadamente y nos concentramos en las cosas que nos tenemos que concentrar, la Argentina va a poder exportar todo lo que necesita el país. sin comprometer el acceso de los argentinos a los alimentos”, afirmó.

Domínguez tuvo otra definición que pareció dirigida tras los dichos de Feletti: “No me voy a comer que por el anuncio de tal o cual medida lo único que haga es perjudicar a los productores; no estamos para provocar la debilidad del sector más débil de la cadena, que es el productor”. Agregó: “Hay dos Argentinas, las de los que producen y trabajan, y la de los que especulan y viven de los que trabajan y me van a encontrar al lado de los que producen”.

Durante su agenda de dos días en la provincia, mantuvo un encuentro con el sector productivo local, visitó las obras para la construcción de dos silos de granos en Puerto de Punta Quilla, que permitirá dinamizar la producción ovina, y se llevó de los productores locales, entre otras inquietudes volver a crear en el ámbito del organismo una Dirección Nacional que se encargue de la ley ovina para todo el país.

En relación con las obras en Puerto de Punta Quilla, el titular de la cartera agrícola planteó el impacto positivo que tendrán los trabajos que se están realizando para la construcción de dos silos que permitirán dinamizar la producción ovina y generar más empleos en la cadena de valor. “Nos comprometimos a trabajar para acelerar esta construcción. La posibilidad de que pueda generarse un proceso de organización y distribución de venta de maíz a partir de Puerto Santa Cruz representará un cambio en toda la alimentación de la ganadería de la provincia. Me pareció absolutamente estructural”, afirmó en diálogo con la prensa.

Durante la exposición también le hizo un breve homenaje a Javier de Urquiza, de quien dijo que durante el gobierno de Néstor Kirchner llevó al país la mirada de los ganaderos de la Patagonia. Urquiza, quien lo acompañó en cada paso de su agenda aquí, hoy es presidente del Consejo Agrario Provincial. De Urquiza fue secretario de Agricultura de la Nación en medio del conflicto de 2008 entre el campo y el Gobierno de Cristina Kirchner por el proyecto de retenciones móviles.