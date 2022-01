Dos autos cayeron en el mismo pozo donde hace una semana a una camioneta la tapó el agua

Pareciera que no fue suficiente ver la semana pasada la imagen que se hizo viral de Armando Enrique Rey, un productor agropecuario, sentado sobre el techo de su camioneta totalmente tapada por el agua mientras se hund铆a en un pozo de un camino rural. Se volvi贸 a repetir. Esta vez fueron dos los autos, un Fiat Palio y un Duna, que cayeron en el gran bache del camino de tierra que va de Iriarte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a San Gregorio, en Santa Fe.

En di谩logo con LA NACION, su hijo, Enrique Rey, quien hizo un posteo en sus redes sociales con la imagen del nuevo incidente, expres贸: 鈥淓s una falta de respeto y una desidia porque ni siquiera tuvieron la amabilidad de cortar el camino para que no pase nadie o de al menos informarlo. Es importante que lo solucionen r谩pido, el lunes o martes cuando el agua se hab铆a retirado lo tendr铆an que haber ido a arreglar鈥.

El camino Iriarte/San Gregorio todav铆a no se se帽aliz贸 para que no transite nadie hasta que se le encuentre una soluci贸n, debido a esto dos autos m谩s cayeron en el mismo pozo que cay贸 @ArmandoERey pic.twitter.com/gf7sQHnj1P — Enrique Rey (@EnriqueARey) January 30, 2022

鈥Me comuniqu茅 con el due帽o del campo de enfrente que me cont贸 que hab铆a estado cuando vio el cami贸n parado, nos dijo que efectivamente se hab铆an ca铆do al no saber que estaba ese pozo todav铆a ah铆鈥, agreg贸 el productor que comparti贸 las fotos para que la gente tenga cuidado y no transite por ese camino.

Ayer, Rey, indignado, fue hasta el lugar para controlar el estado del camino y se encontr贸 con que segu铆a sin haber ning煤n tipo de se帽alizaci贸n. Mientras tomaba im谩genes del lugar, incluso 茅l hizo desviar a autos que iban en direcci贸n al pozo.

Otro auto que cay贸 en el mismo pozo

Fue 茅l mismo quien la semana pasada comparti贸 la imagen de su padre que se hizo viral, luego de que este transitaba con su camioneta por el camino con unos 20 cent铆metros de agua y, de repente, se cay贸 en un pozo tan profundo que tap贸 de agua la camioneta.

En di谩logo con este medio, el productor, expresidente de la Asociaci贸n de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (Aprusfe), hab铆a contado :鈥滾o que me pas贸 es desidia estatal, arreglaron con un canalcito a la orilla de la calle. Yo iba con 20 cent铆metros de agua y de golpe y porrazo me encontr茅 con un pozo que se me meti贸 la camioneta adentro del agua. No hicieron alcantarillas, entonces el agua pasa por encima de la ruta. Siempre todo es emparchado. Los 346 mil铆metros que cayeron -en los 煤ltimos d铆as- drenan hacia la calle, son 2000 metros de camino totalmente tapado de agua鈥.

Este es mi viejo, en el camino que va de Iriarte, https://t.co/YUcqdWr0DF a San Gregorio, Santa Fe; esto es resultado de a帽os sin obras, las que necesitan el campo para poder producir鈥 @AgriculturaAR @BAProvincia @GobSantaFe pic.twitter.com/fdWVZpwnOw — Enrique Rey (@EnriqueARey) January 24, 2022

La semana pasada se comunic贸 con ellos el subsecretario Gustavo Villauria, de Direcci贸n Nacional de Obras Hidr谩ulicas y Guillermo Jalinski, secretario de hidr谩ulica de la provincia de Buenos Aires. 鈥Nos dijeron que iban a ir a recorrer la zona para ver las obras que hac铆an falta y empezar a trabajar con ello, pero es indignante que nadie se haya tomado el trabajo de se帽alizar esa parte del camino鈥, reclam贸.

Rey destac贸 que se comunic贸 con ellos Carolina Losada, la senadora de Santa Fe de Juntos por el Cambio. 鈥淓s la 煤nica que se preocup贸, se puso a su entera disposici贸n. Despu茅s me llamaron del equipo de ella para trabajar juntos en encontrar una soluci贸n. Quedamos en trabajar de forma conjunta con las asociaciones de productores para darle un empuje al agro, tanto en necesidades de obras, como as铆 tambi茅n en buscar soluciones para sacarle presi贸n al productor鈥.