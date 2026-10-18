El costo de producir granos en la Argentina se acerca al de sus competidores

CÓRDOBA.- La competitividad del campo argentino muestra una mejora desde el lado de los costos, ya que los precios de los insumos y equipos utilizados se acercaron durante el último año a los de los principales competidores internacionales, hasta alcanzar una brecha promedio de apenas 0,4% en septiembre frente al seis por ciento de un año atrás. Continúa una de las principales desventajas estructurales del sector: las retenciones.

El dato surge de la última actualización del relevamiento comparativo que hace periódicamente el Ieral, de la Fundación Mediterránea, realizada por Juan Manuel Garzón, Franco Artusso y Valentino Costamagna. El estudio es sobre los precios en dólares de 13 bienes y servicios vinculados con la producción agrícola en la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

La comparación muestra un cambio significativo respecto de un año atrás. En agosto y septiembre de 2025, los precios de los productos relevados en la Argentina se ubicaban, en promedio, seis por ciento por encima de los registrados en los otros cuatro países. La caída, para el mes pasado, fue de 5,6 puntos porcentuales. Hay que tener en claro que el relevamiento compara precios de insumos, servicios y maquinaria, pero no incluye todas las variables que determinan el costo final por hectárea.

De los 13 bienes y servicios relevados, la Argentina registra precios superiores a los de Brasil en cinco casos; a los de Paraguay en 10; a los de Uruguay en nueve, y a los de Estados Unidos en cinco.

En agosto y septiembre de 2025, los precios de los productos relevados en la Argentina se ubicaban, en promedio, seis por ciento por encima de los registrados en los otros cuatro países. La caída, para el mes pasado, fue de 5,6 puntos porcentuales Archivo

En fertilizantes, el panorama es heterogéneo. El fosfato diamónico y el monoamónico son entre 5,4% y 5,7% más caros en el mercado argentino que en el promedio de los otros cuatro países. El superfosfato triple presenta una diferencia desfavorable de 10,2%. En cambio, el sulfato de amonio cuesta 3,7% menos y la urea, 11,8% menos que ese promedio internacional.

Los agroquímicos también muestran resultados dispares. En herbicidas no aparecen grandes diferencias, aunque el glifosato se vende en la Argentina a un precio casi 12% inferior al promedio de los países considerados. El fungicida incluido en la muestra cuesta casi 15% menos que la media internacional.

Las diferencias son menos favorables en dos componentes relevantes de la estructura de costos agrícolas: el combustible y el transporte. El gasoil grado 2 cuesta 6,5% más que el promedio de los otros cuatro países, mientras que el precio del flete granario está 13,4% arriba. En ambos casos, la Argentina es más costosa que Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque se mantiene por debajo de Estados Unidos.

El transporte adquiere especial importancia en una actividad en la que la distancia entre las zonas productivas, los centros de acopio y los puertos incide sobre el resultado económico. La comparación de precios del flete permite identificar una desventaja relativa, aunque su impacto efectivo depende de las distancias recorridas, las tarifas aplicadas y la logística de cada explotación.

El gasoil grado 2 cuesta 6,5% más que el promedio de los otros cuatro países, mientras que el precio del flete granario está 13,4% arriba

En maquinaria agrícola, los resultados también son mixtos. Los tractores son, en promedio, 12,6% más costosos en la Argentina mientras que las cosechadoras cuestan 3,3% menos.

Retenciones

El estudio del Ieral ratifica la importancia que siguen teniendo las retenciones. Mientras los productores locales deben descontarlas de los ingresos obtenidos por la venta de granos y derivados, los competidores de Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos no las tienen.

Así, la convergencia de los precios de los insumos no implica por sí sola una equiparación de la rentabilidad. Aunque algunos costos relativos mejoraron y otros productos ya presentan ventajas frente a los mercados de referencia, el precio efectivo que recibe el productor argentino continúa condicionado por la carga tributaria sobre las exportaciones.