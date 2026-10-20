El Estado donde hay megaempresas con más de 230.000 vacas y sorprende al mundo

Durante cinco días, productores argentinos recorrieron empresas, instituciones, industrias y establecimientos referentes de Mato Grosso, Brasil, para comprender cómo ese Estado logró transformarse en una potencia productiva global, a partir de una fuerte visión de largo plazo, organización institucional, inversión privada y capacidad de adaptación frente a desafíos productivos, económicos y ambientales. La consultora AZ-Group organizó el viaje, encargado por el CREA Arroyo Langueyú.

Viajes anteriores a la misma región mostraron el enorme potencial de producción de soja y maíz del estado, pese a las limitaciones de sus suelos y a la lejanía a los puertos, pero son menos conocidos los emprendimientos ganaderos de altísima escala e integración, que se desarrollan simultáneamente en la región, que se describen a continuación.

“Nutripura es una empresa que fabrica alimentos balanceados y suplementos enfocados a maximizar la productividad de la ganadería bovina. Sin embargo, su rol no termina en la venta: tiene un centro de investigación con 300 hectáreas donde compara distintas posibilidades de recría y terminación de novillos a campo y a corral. Además, brinda servicios de asesoramiento a sus clientes en el manejo de pasturas y nutrición de hacienda”, dijo Paloma Fontana, analista de Ganadería de AZ-Group, una de las participantes del viaje.

Fundada en 2001, Nutripura hoy gestiona un pool ganadero que reúne 230.000 cabezas, que le permite negociación conjunta de los animales terminados y compras consolidadas de los insumos necesarios para la producción. También ofrecen a sus asociados herramientas financieras, como puts y ventas futuras, para minimizar el riesgo del precio ganadero, algo que no existe en la Argentina.

La delegación visitó diversas empresas

Esa empresa funciona como un articulador entre productores, industria y mercado financiero, al entender que la gestión de riesgo y la eficiencia comercial son cada vez más importantes en un contexto ganadero de márgenes ajustados, destaca la consultora tras el viaje. “Los conceptos que rescataron los viajeros al visitar la empresa son integralidad y asociativismo, porque no solo venden alimento balanceado, sino que también ofrecen servicios de hotelería para los animales de los clientes y gestión de compras y ventas con volumen para contar con poder de negociación. Es decir, toda la estructura de Nutripura acompaña al proceso productivo de los ganaderos clientes”, indicó.

Capí, el pasto Fórmula 1

Grupo Palmarés es una empresa familiar comandada por tres hermanos con 8500 hectáreas, de las cuales 7000 se dedican a soja, algodón y maíz, y el resto se orienta a la producción ganadera. Trabajan con la raza Nelore y cruzamientos con Angus, con un sistema orientado a la recría y terminación de novillos utilizando capí implantado entre cultivos. Así, muchas rotaciones son soja-capi-maíz o soja-capi-algodón.

El capí es el nombre común de una especie megatérmica de Brachiaria de alto crecimiento en la estación húmeda de Brasil. Permite altas cargas instantáneas, posee gran capacidad de rebrote, porque crece 3 a 5cm diarios, y se puede volver a pastorear a los 15-18 días del aprovechamiento. La hacienda entra al lote cuando el forraje alcanza 60cm y se retira con 20cm. El Grupo Palmarés, además, participa con otras 15 empresas conformando una asociación que reúne 400.000 hectáreas. Esta integración permite realizar compras conjuntas de insumos y obtener rebajas del orden del 15%.

Otra visita fue al Grupo BomJesus, que desarrolla un modelo altamente integrado de agricultura y ganadería en 390.000 hectáreas con predominio de superficie propia, donde conviven soja, maíz, algodón, eucaliptus, acopio y ganadería intensiva.

Algodón, otra de las producciones Gentileza

El sistema ganadero combina cría, recría pastoril y terminación intensiva a pasto con suplementación energética a partir de razas Nelore, Nelore más Angus, Nelore más Brangus y Nelore más Charolais. Con pastoreo continuo de los lotes y suplementación de acuerdo a la disponibilidad estacional de forraje, logran ganancias diarias promedio 1,9 kilos por cabeza y por día, con faena a los 23 meses de edad con 600 kilos. Las vaquillonas se entoran a los 13-15 meses, con 300 kilos; las que no se preñan rápidamente va a faena.

Entre los aspectos destacados del planteo figuran: recría y engorde con animales enteros, con altas ganancias diarias mediante el uso intensivo de Brachiaria y pasturas tropicales. También es importante la integración de la agricultura y la ganadería como herramienta para aumentar la productividad y la estabilidad de los planteos, y la gran escala operativa, con alto nivel de profesionalización.

Autos que no cargan nafta

Más allá de producir el 12% de la soja mundial, en el estado de Mato Grosso el otro protagonista agrícola es el maíz, que se destina, en proporción creciente, a la producción de etanol. El cereal se procesa en 20 plantas de destilación y representa una política de Estado, porque Brasil no quiere estar tan expuesto a los vaivenes de los precios internacionales del petróleo.

En el país vecino “ya hay autos que funcionan solo con etanol, con motores Flex, aprovechando que el combustible a base de alcohol puro vale 15% menos que la mezcla con la nafta, que aumentó el corte del 25% al 32%”, explicó Emiliano Piccolini, otro de los participantes del viaje.

Por otro lado, en Brasil la producción agrícola está muy avanzada en tecnología. “En soja se utilizan 20 eventos transgénicos aprobados y los productores están dispuestos a pagar por ellos. Hay mucho cuidado en la comercialización de la semilla, que es movilizada en big bags en vez de la tradicional bolsa que se emplea en la Argentina, con triple curado”, agregó.

Hay pools ganaderos que permiten un mejor poder de negociación Gentileza

Los agricultores, dice el reporte, comercializan enseguida de la cosecha la soja y maíz producidos, porque no tienen que tomar el grano como resguardo, al no enfrentar la inestabilidad económico-política de la Argentina. “Tienen mucha cultura de ventas anticipadas, que pueden ser con el mercado de Chicago, al puerto o a la terminal más cercana del ferrocarril. Cuando vislumbran un buen negocio entre costos e ingresos, concretan ventas, básicamente mediante forwards”, expresó Piccolini. Esta venta rápida, luego de la cosecha, permite que se invierta nuevamente en el negocio agrícola y posibilita realizar inversiones que van potenciando el negocio.

En general, la renta agrícola brasileña es baja, del orden del 7-8% por el alto costo de los insumos y de la logística. La utilidad del negocio no se basa en el margen bruto por hectárea, sino en la escala de producción. En general, los productores están sobredimensionados en maquinaria, porque tienen una ventana de siembra muy corta. “Pueden comprar tractores e implementos con dos años de gracia; de cualquier manera, se quejan por la tasa positiva de interés, que es del orden del orden del 14% en reales frente a una inflación del 4%”, compara.

A modo de conclusión, señaló la consultora, el viaje a Brasil permitió comprender que el desarrollo alcanzado por Mato Grosso es una combinación de visión de largo plazo, estabilidad, seguridad jurídica, acceso a créditos a varios años, tecnología y profesionalización, con apoyo permanente del Estado. Además, detalló, gran parte de ese resultado proviene del involucramiento de los productores en el Congreso y en instituciones financiadas por ellos mismos, que sostienen la investigación, la defensa gremial, la innovación y la generación de información.