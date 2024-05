El Gobierno negó que vaya a modificar el dólar exportador y explicó el motivo

Escuchar

RIACHUELO, Corrientes.- Luego de que trascendiera en el sector agropecuario una posible modificación del actual esquema de dólar blend, el Gobierno aseguró que continuará con el mismo porcentaje del 80% al precio oficial y un 20% al Contado con liquidación (CCL) que poseen los exportadores para liquidar sus divisas. Según las versiones que circularon, la nueva fórmula iba a ser 70/30.

“Subir el dólar diferenciado es lo mismo que subir retenciones o el Impuesto PAIS, es ir en sentido contrario de lo que queremos hacer. Hoy, el 80/20 cumple su objetivo y la idea es seguir con este rumbo. Claramente en un sendero donde vamos a la baja de impuestos: de liberación del cepo, del Impuesto PAIS y luego de retenciones. Pero nada estamos viendo de una suba en la composición del dólar blend”, dijo el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, en una entrevista con LA NACION en el marco de las Nacionales, muestra ganadera que se hace en esta localidad correntina con la organización de Expoagro.

Con esta afirmación, el funcionario destacó que el campo debería “liquidar sus granos, porque tiene una excelente ventana de oportunidad y que colocando esos pesos va obtener una mejor rentabilidad”.

Ayer Pazo buscó llevar tranquilidad a los productores del norte durante una reunión en las Nacionales ganaderas sobre trazabilidad

Ayer, el funcionario se reunió en esta localidad con productores ganaderos por la implementación de la identificación individual electrónica para la hacienda. Tras el encuentro Pazo comentó que la charla fue positiva. “Nuestro deber, como Gobierno, primero es informar hacia dónde vamos y segundo es muy importante aclarar es que todas las medidas que se vayan a sacar previamente van a tener un paso por lo que es la mesa técnica de la carne bovina que conformamos hace 15 días”, indicó.

Según pudo saber LA NACION, este viernes habrá una reunión por temas sanitarios. “La realidad es que una vez que empezamos a conversar nos dimos cuenta que estamos todos muy cerca, muy alineados, entendiendo lo que sucede en los países vecinos como Paraguay que están yendo por ese camino de trazabilidad a partir del año que viene, y Uruguay que está en la misma posición. La Argentina necesita avanzar en este sentido para abrir nuevos mercados”, añadió.

Según describió, en ese intercambio de posturas en una hora y media que duró el encuentro se habló de progresividad y fue un miembro de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien hizo un planteo, una sugerencia de cómo se debería implementar el esquema.

“Es la propuesta que vamos a llevar el viernes a la mesa de la carne, donde se busca implementar gradualmente el chipeo en los stocks, empezando por las pariciones del año que viene, luego por establecimientos habilitados para exportación y los feedlots. Estaremos empezando por unos 13 millones de terneros, esa va a ser la gradualidad. Lo que vamos a ver es de qué manera ayudamos a los pequeños productores que son los que quizás tienen mayores restricciones para acceder a este tipo de tecnología”, explicó.

Entrega de premios en la Nacional de la raza Braford en Corrientes donde estuvo Pazo Expoagro

Ayer, en su discurso en la inauguración de las Nacionales de las razas bovinas en esta localidad, Pazo habló que el Gobierno no trabaja de manera “irresponsable”.

“Siempre privilegiamos el superávit fiscal, la consistencia fiscal. Nunca vamos a tomar ninguna medida que ponga en riesgo lo que sostiene hoy la matriz del plan económico y es lo que permite esta baja en la brecha y la mejora de precios también. Porque no había peor impuesto para el productor que una brecha del 200%. Eso para nosotros es clarísimo”, subrayó.

“No somos irresponsables porque todas las cosas que el Gobierno viene diciendo, que viene comunicando van hacia un mismo sentido. No venimos haciendo anuncios por fuera del Ministerio de Economía o del Presidente de la Nación. No vamos a tomar medidas que contradigan el plan que es de la reducción de impuestos y la unificación del tipo de cambio”, agregó.

Para Pazo, a la ganadería argentina se le abre una oportunidad enorme, “si el Gobierno sigue con este plan de apertura de mercados, de quitarle la pata en la cabeza al productor, de sacarle las limitaciones de cortes para exportar, de dar de baja los precios cuidados y la ley de abastecimiento”.

“Es importante entender que todas estas restricciones afectaban el precio que recibía el productor y hoy lo que queremos es darle las condiciones claras para que pueda seguir produciendo e invirtiendo y ayudarlo a abrir mercados”, afirmó.

“Abiertamente, decimos que el campo no es un enemigo para nosotros, sino que es parte del crecimiento necesario que tiene la República Argentina; es un aliado. Creemos que los productores son héroes que se mantuvieron produciendo pese a todas las trabas que le puso el gobierno anterior. Y, en ese sentido estamos siendo consistentes en ir sacándolas de a una. Pero no queremos que estas eliminaciones sean efímeras: el secreto nuestro es ser consistente si una vez que sacamos una medida que la misma no vuelva atrás”, finalizó.