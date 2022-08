El Gobierno no descarta modificar “a mediano plazo” las retenciones al campo

Mientras se esperan definiciones para el sector agropecuario, el Gobierno señaló que no está pensando ahora en una modificación en las retenciones al campo. Sin embargo, no descartó hacerlo “en un esquema de mediano plazo en una nueva matriz impositiva, que contemple el aliento a las inversiones y al desarrollo”.

Así lo afirmó Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, en declaraciones a Radio Mitre, donde aclaró: “La situación actual del país y puntual del estado de las cuentas públicas no permite salir de este esquema de retenciones, aunque no me niego a pensar en un esquema de mediano plazo”.

Por otra parte, afirmó que el Gobierno está dispuesto a “evaluar la ampliación de los cupos de exportación de carne vacuna, sin descuidar simultáneamente el crecimiento de los stocks de los rodeos, garantizando el abastecimiento tanto de la exportación como del mercado interno”.

En este contexto, el funcionario reiteró que “las exportaciones de carne bovina están liberadas, salvo los siete cortes que están afectados a las necesidades del mercado interno” y dijo que, por ejemplo, la vaca conserva llamada “china”, de las categorías D y F, se exporta en su totalidad.

“Los demás cortes se van administrando, teniendo en cuenta la tensión entre los dos mercados, de acuerdo a las cuotas o cupos. Hoy estamos en 30.000 toneladas mensuales [peso producto] y la proyección en lo que va del año es que será un año récord; estaremos en el 2º puesto luego del año 2020″, destacó.

Asimismo, detalló que se está analizando una mejora en el esquema de liquidación 70/30 que lanzó el Gobierno dos semanas atrás con el objetivo de incentivar la venta de parte de los productores y que así ingresen divisas con la posterior exportación.

En este sentido, dijo que se necesita que la medida llegue al productor con facilidad, ya que por ahora “es una herramienta no apropiada, un poco burocrática y que resulta poco atractiva”. Esto era una de las cuestiones que el campo aguardaba que se simplifique. De hecho, a la fecha, son pocas las operaciones que se realizaron bajo esta metodología.

Desde que asumió en su cargo como ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa manifestó querer “trabajar juntos en el desarrollo de ese sector (el campo) tan potente”. En esa línea, el viernes pasado se reunió con la Mesa de Enlace. Para Bahillo, el encuentro fue muy positivo, dentro de las expectativas que el Gobierno tenía.

“Los habíamos convocado a esa reunión por indicación de Sergio Massa, para que ellos hagan una descripción de cómo está la situación productiva del sector, por ejemplo la ganadería y las economías regionales, para ir marcando una agenda en conjunto de lo que más le interesa al sector”, indicó.

“Fundamentalmente, los cinco temas que quedaron prioritarios son la apertura de nuevos mercados que reclaman, el desarrollo de las economías regionales, continuar con el corte del 12,5% en los biocombustibles, garantizar los fertilizantes para la siembra y una mejora en el esquema de liquidación 70/30. Será nuestro desafío ir dando respuestas al sector”, añadió.