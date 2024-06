El guiño de Victoria Villarruel a los gauchos y la explicación de por qué no usó la escarapela

Escuchar

“¡Si sabía que a los kirchneristas y a la izquierda les molestaba tanto que homenajee a Güemes, a los gauchos y a la argentinidad arrancaba antes!”, escribió la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en su cuenta de X. Fue el lunes pasado cuando viajó a Salta, donde participó de un homenaje al general Martín Miguel de Güemes y los gauchos durante el acto. En las redes sociales explicó el motivo por el cual no usó una escarapela en la ropa típica durante el acto, por lo que ayer, en el Día de la Bandera, incentivó a sus seguidores a mostrarse con la insignia patria.

Durante el acto que se realizó en Salta el lunes pasado, en el homenaje por el 203° aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, Villarruel estuvo acompañada por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Allí se mostró ataviada con el poncho rojo y sus franjas negras, característico de Los Infernales de Güemes, bombacha de campo, faja, botas de cuero y un sombrero de ala ancha, la indumentaria típica de para la ocasión. Para esa fecha en particular, es una tradición que todos los asistentes se vistan con la indumentaria que recuerda a quienes combatieron contra los realistas en la Guerra Gaucha.

Victoria Villarruel junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz Red Social X

“Nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestros héroes son los que hicieron de Argentina un gran país. Recuperar el orgullo de ser argentinos es abrazar nuestro pasado común, amarlo y darlo a conocer a las nuevas generaciones. Mi mejor homenaje al Grl Güemes y su legado es desfilar junto a Los Infernales, vestir con humildad las ropas de gaucho salteño y emocionarme con cada fortín que con tanto esfuerzo se preparó para desfilar este 17 de junio. Argentina es bellísima y me siento en casa en cada rincón de nuestro territorio. Cada gaucho es mi hermano. Todo por Argentina!”, escribió tras el acto.

Vale aclarar que en el desfile gaucho, al pie del monumento a Güemes, en la capital salteña, los invitados tienen que asistir a la usanza de las costumbres del Norte: con aperos y vestimenta acorde a la ocasión. Fue por esto, que la Vicepresidenta hizo la recorrida vestida de esta forma junto al caballo ensillado, de acuerdo con la costumbre salteña. “Me van a ver con sombrero más seguido”, avisó la Vicepresidenta en respuesta a un comentario de una usuaria que halagaba su tradicional atuendo, salvo porque no puede ir a trabajar vestida de esa forma.

Si sabía que a los kirchneristas y a la izquierda les molestaba tanto que homenajee a Guemes, a a los gauchos y a la argentinidad arrancaba antes! 🇦🇷 pic.twitter.com/dXGEOTAr6U — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 19, 2024

Además, contó una particularidad de sus prendas ante la duda de una usuaria del motivo por el que no usó la escarapela en Salta, de acuerdo con la asesoría de los expertos en protocolo. “Toda mi ropa tiene escarapelas, pero hoy no correspondía por ser un día de luto. Justo pregunté antes de salir si podía agregar una y los que saben me respondieron que no”, dijo. En otra publicación agradeció a la provincia por recibirla.

Sin embargo, ayer, en el Día de la Bandera, Villarruel le pidió a sus seguidores que publicaran sus imágenes con la insignia nacional. “Hoy, Día de la Bandera, me gustaría ver sus fotos con la bandera o la escarapela en el pecho. ¡A Argentina la llevamos todos los días en el corazón!”, puntualizó.

En el Día de la Bandera, la Vicepresidenta también publicó imágenes con la escarapela Red Social X

Más temprano publicó un mensaje formal por la fecha patria: “¡Feliz Día de la Bandera! Que la Celeste y Blanca esté por siempre en nuestros corazones y el juramento que hicimos cuando éramos niños sea lo que inspire nuestras acciones como argentinos y ciudadanos. ¡No hay Bandera más bella ni tierra más bendita! ¡Gracias General Belgrano por darnos nuestra enseña patria! ¡Todo por Argentina! “.

Hoy Día de la Bandera me gustaría ver sus fotos con la bandera o la escarapela en el pecho. ¡A Argentina la llevamos todos los días en el corazón! 🇦🇷 pic.twitter.com/9vlALh9el9 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 20, 2024

LA NACION