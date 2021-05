El insólito error de Alberto Fernández sobre las cabezas de ganado

El presidente Alberto Fernández anunció el cierre de las exportaciones de carne con el objetivo -según dijo- de reducir los precios en el mercado interno. La medida generó un conflicto con el campo, que anunció un paro por una semana. Pero al anunciarlo, el Presidente también cometió un grosero error sobre la cantidad de cabezas de ganado que sorprendió a los integrantes de la Mesa de Enlace.

Luego que el Gobierno anunciara el cierre de las exportaciones de carne por 30 días, y tras el furcio de Alberto Fernández, los directivos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitieron un duro comunicado contra los recientes dichos de Fernández en Radio 10.

¿Pero cuál fue el error que le marcaron al Presidente? La cantidad de cabezas de ganado. “En la citada entrevista, el mandatario afirmó con total liviandad que ‘hasta el año 45/46 la Argentina tenía dos millones de cabezas de ganado, cuando llega el peronismo, esa producción empieza a crecer y cuando el peronismo se va deja tres millones de cabezas de ganado, y luego ante la pregunta del periodista de “¿cuántas cabezas de ganado tenemos hoy?’; la respuesta del mandatario fue “tres millones de cabezas de ganado”, comienza el comunicado.

Y continúa: “Resulta francamente increíble, que quien decidió cerrar las exportaciones de carne, no tenga no solo la información sobre lo que habla, ni tan siquiera la perspectiva lógica de lo que está diciendo, sin embargo, se permite la catedrática función de explicar, con cifras irreales, es decir sin tener conocimiento de lo que relata”.

La respuesta correcta sobre las cabezas de ganado

Desde la entidad, corrigieron al Presidente y sostuvieron que según cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación y el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el stock con el que inició el año 2020, fue de 54.460.799.

A lo largo de la entrevista de ayer Fernández justificó la medida dispuesta y dijo que es necesario “poner orden en quiénes exportan y en el Mercado de Liniers”, para desacoplar los valores de exportación e importación.

“No es posible que en el Mercado de Liniers se venda carne para exportaciones porque tergiversa todos los precios del mercado interno”, consideró ayer el mandatario.

Alberto Fernández, sobre la carne

“Sostener que en Argentina hay tres millones de vacunos, no resiste el menor análisis y nos coloca en la dolorosa circunstancia de observar, atónitos, que quienes dirigen nuestros destinos no cuentan con los conocimientos suficientes, por tanto, es posible esperar que sus decisiones sean siempre equivocadas, por no contar con diagnóstico certero”, sentenciaron desde la entidad.

Y concluyeron: “Alguna vez, fue el ‘yuyito verde’, hoy, a los tres millones de cabezas. Señales del triste desconocimiento permanente sobre la realidad agropecuaria”.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project