Exportaciones: Alberto Fernández, como candidato: “Consumir y exportar no son conceptos antagónicos”

Con el propósito de desacoplar los precios del mercado interno con los valores de exportación, el Gobierno suspendió ayer las ventas al exterior de la carne por 30 días. En una reedición de las tensiones ente el kirchnerismo y el campo, el sector agropecuario ya anunció un paro de siete días, que comenzará este jueves, para mostrar el descontento con la medida.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández mostraba una postura disímil con el sector antes de asumir el Ejecutivo. Intentaba, en ese entonces, dejar atrás las fricciones con un área que desde un inicio miró con desconfianza la proyección de su administración, anclados en el conflicto por la Resolución 125 que hizo mella en la relación.

En un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea, en septiembre de 2019, cuando Fernández había ganado las PASO por amplio margen frente al entonces mandatario Mauricio Macri y estaba pronto a quedarse con el control de la administración nacional, le enviaba un mensaje alentador al campo.

“La gran disyuntiva es ¿cómo crecemos? Recién escuchaba el informe y planteaba la duda de si vamos a intentar crecer solo con el consumo, en vez de exportar, [si] vamos a repetir experiencias vividas. El problema es que, en verdad, consumir y exportar no son conceptos antagónicos, mejorar el consumo y mejorar las condiciones de exportación no son conceptos antagónicos, no es una cosa o la otra, son ambas cosas las que hay que hacer”, refería el Presidente, cuando era candidato.

En el evento convocado por la asociación civil cordobesa, Fernández también abordaba un problema que aún lo aqueja: la renegociación de la deuda externa. “¿Cómo podemos hacer para pagar la deuda si no es creciendo y exportando? Ese es el gran desafío que tenemos para adelante. Para conseguir dólares la Argentina tiene un solo camino: exportar, no hay otro camino, no hay otro modo”, afirmaba el presidenciable del Frente de Todos.

Lo que decía Alberto Fernández de las exportaciones, luego de ganar las PASO

“Que la Argentina se ponga de pie no es decir ‘ahora voy a privilegiar la industria y voy a postergar al campo’. Hay que potenciar el campo y la industria, las dos cosas. ¿Desde cuándo son cosas antagónicas? ¿Desde cuándo estar con el campo es estar en contra de la industria o viceversa? No es así”, consideró el primer mandatario, en ese momento.

También volvió sobre la importancia de las ventas al exterior: “Lo que más necesitamos ahora es entender que es imperioso que exportemos, ese es nuestro gran desafío, es el único modo genuino de encontrar dólares. ¿Qué tenemos que hacer? Toda la promoción necesaria para que se exporte. Para que se exporten granos, petróleo o gas, también muchos más productos industrializados, manufacturados”.

Discordancias en Twitter

Años antes, en 2014, cuando Fernández era asiduo a responder mensajes de sus seguidores y detractores en Twitter, un usuario de dicha red social le planteó que “cerrar las exportaciones de carne fue, es y será un disparate”, a lo que el ahora mandatario respondió: “Comparto. Olvidás que en 2007, en acuerdo con la Mesa de Enlace, reabrí las exportaciones de la carne”.

@LuisVilla2805 @galmassio comparto. Olvidas que en 2007, en acuerdo con la mesa de enlace, reabri las exportaciones de la carne — Alberto Fernández (@alferdez) June 14, 2014

Kulfas: “Exportar más es clave”

Pero no solo el Presidente mostró discrepancias en el tiempo, en cuanto a qué hacer con las exportaciones de carnes, sino también su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, desde cuya cartera emanó la iniciativa que pretende reducir la escalada inflacionaria de dicho producto.

En octubre del año pasado, Kulfas consideraba que la Argentina necesitaba “exportar más”, luego de la primera reunión del Consejo Económico y Social. “Exportar más es clave para obtener las divisas necesarias para financiar el crecimiento económico, la suba del salario real y la baja de la pobreza y la desigualdad”, decía el funcionario en Twitter, y agregaba: “Es perfectamente factible crecer en nuestro mercado interno y, simultáneamente, desarrollar nuestras exportaciones. El mercado interno ayuda a que las empresas aprendan a producir mejor, a ganar escala y salir a exportar”.

1- NECESITAMOS EXPORTAR MÁS



Exportar más es clave para obtener las divisas necesarias para financiar el crecimiento económico, la suba del salario real y la baja de la pobreza y la desigualdad. — Matías Kulfas (@KulfasM) October 19, 2020

3- FALSA ANTINOMIA MERCADO INTERNO Y MERCADO EXTERNO



Es perfectamente factible crecer en nuestro mercado interno y, simultáneamente, desarrollar nuestras exportaciones. El mercado interno ayuda a que las empresas aprendan a producir mejor, a ganar escala y salir a exportar. — Matías Kulfas (@KulfasM) October 19, 2020

LA NACION