El mensaje de Lacalle Pou que cautivó a productores argentinos

CÓRDOBA.- Libertad. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou volvió sobre ese concepto para insistir en que esa es la medida que tomará para saber si su gestión funcionó. “Si los uruguayos no son más libres, si no se sienten más libres, si no lo son, entonces, habremos fracasado”. El mensaje lo dio al disertar en el Primer Congreso Binacional de Liderazgo sostenible, empresas con futuro, organizado por las regiones Centro y Córdoba Norte de CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola).

En su presentación, Lacalle Pou planteó que “siempre” sostuvo que el éxito de un gobernante no se mide por su reflejo en el espejo, sino por el de quienes viven en el país. “Queremos que los uruguayos sean más libres, libres de poder educarse y tener herramientas, de tener un trabajo digno y mantener a su familia, de poder expresar con respeto sin ser castigados por ello, de poder comerciar con el resto del mundo para competir”, enfatizó.

El uruguayo repasó que parte de la cultura democrática de su país es, de parte de los gobernantes, tratar de “tender puentes” y buscar acuerdos. En su charla en el congreso también volvió sobre cómo se manejaron durante la pandemia, cómo buscó “escuchar” opiniones para resolver.

“Certeza y la confianza son claves en la vida individual y colectiva”, planteó y sostuvo que con su gabinete apuntaron a comunicar “bien clara” la situación y “también lo que no teníamos claro”.

“Cuando no hay manual, cuando no hay una experiencia al alcance de la mano exitosa hay que mirar para adentro -agregó-. Siempre apareció el concepto de la libertad, es de perogrullo que siempre la libertad es responsable porque es del individuo inserto en la comunidad. Nos manejamos con los conceptos de libertad, responsabilidad, solidaridad”.

Rodrigo Bosch, de CREA, en la entrevista para el congreso de productores con el presidente Luis Lacalle Pou

En ese contexto, Lacalle Pou indicó que su país, a pesar de haber tenido “muchos fallecidos y problemas”, en el entorno internacional tiene una “posición distinta” a la de otras naciones. También enfatizó que “siempre” la “decisión última” es del Presidente, es “el último responsable”.

Producción

En otro tramo de la conversación, abordó su posición respecto de la sustentabilidad, a la que definió como una “obligación generacional”. Admitió que todavía las prácticas ambientalmente sostenibles pueden ser más onerosas que otras, pero el mundo “más desarrollado valora, acepta y tiende a consumir lo que tiene menos huella ambiental, lo orgánico, lo más sano”.

“Hacia allí irá orientada nuestra producción. Uruguay está en una situación objetiva de largada en la que cuenta con muchos elementos a favor”, mencionó y reiteró que se deben valorar la existencia de elementos financieros a largo plazo que no sean deuda pero que faciliten “un camino más corto a prácticas amigables con el medio ambiente”.

El Presidente abordó la experiencia uruguaya en la producción de carne con “el agregado de tecnología y de conocimiento”. El producto cuenta con “trazabilidad total, con código de barras” que lo hace estar preparado “para los requisitos de este mundo moderno y tan exigente”.