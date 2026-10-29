El negocio de agro de YPF facturó US$344 millones y acumula US$826 millones en el año, un salto del 23,1%

Las ventas de productos de agro de YPF, excluyendo el gasoil, subieron un 18,1% en el tercer trimestre de 2026, versus el trimestre anterior, y alcanzaron los US$344 millones. La suba interanual fue del 32,6%, según se desprende de un informe de resultados que presentó la petrolera ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Si se observa el acumulado de los primeros nueve meses del año, las ventas de productos de agro reportaron US$826 millones, un crecimiento del 23,1% respecto del mismo período de 2025.

Luego de que la compañía desistiera hace unos meses de un proceso donde buscaba un socio para el negocio de agro, la unidad YPF Agro quedó en el segmento de Nuevas Energías y dejó de estar en Downstream. En rigor, el negocio agro mostró una fortaleza dentro del mencionado segmento de Nuevas Energías, que registró un EBITDA ajustado de US$102 millones. Esto último representó un salto del 72% trimestral.

“El EBITDA Aj. alcanzó US$102 millones (+72% t/t), explicado principalmente por mayores ventas estacionales de gas natural de nuestra subsidiaria Metrogas, impulsadas por una suba en la demanda residencial, parcialmente compensadas por mayores compras de gas natural, mientras que el negocio agropecuario se mantuvo estable”, precisó.

“Los volúmenes de venta de fertilizantes (100% mercado local) aumentaron 83% t/t, reflejando una mayor actividad agrícola y demanda estacional, mientras que los volúmenes de venta de granos y harinas, destinados casi en su totalidad a la exportación (99,7% en el 3T26, 94% en el 2T26 y 98% en el 3T25), aumentaron 1% t/t, impulsados por mejores condiciones en los mercados de exportación”, detalló LUIS ROBAYO - AFP

Al margen de lo que tiene que ver con el rubro de combustibles y lubricantes, la petrolera posee 100 puntos en el interior donde se venden productos de protección de cultivos (herbicidas, insecticidas, fungicidas y coadyuvantes), nutrición, semillas y biológicos, según destaca la misma compañía en su página de Internet. “Estamos a lo largo de todo el país con más de 100 centros de distribución ofreciendo un portafolio que incluye la mejor energía de los mejores combustibles y lubricantes, semillas, productos para protección y nutrición de cultivos y servicios de alta tecnología con el asesoramiento técnico para cada etapa de la campaña. Nuestra misión es desarrollar de forma rentable y sustentable la producción de nuestro suelo”, dice YPF Agro en su web.

Según se observa de la información que la compañía presentó en la CNV, el rubro fertilizantes tuvo un importante crecimiento en período informado. “Los volúmenes de venta de fertilizantes (100% mercado local) aumentaron 83% t/t, reflejando una mayor actividad agrícola y demanda estacional, mientras que los volúmenes de venta de granos y harinas, destinados casi en su totalidad a la exportación (99,7% en el 3T26, 94% en el 2T26 y 98% en el 3T25), aumentaron 1% t/t, impulsados por mejores condiciones en los mercados de exportación”, detalló la empresa.

La firma está en el segmento de Nuevas Energías

En este contexto, la venta conjunta de fertilizantes, granos y harinas alcanzó 681.000 toneladas, un aumento de 13,3% trimestral y del 27,2% interanual. Según se desprende de la información, del volumen comercializado de fertilizantes, granos y harinas, 517.000 toneladas correspondieron al mercado externo en el trimestre, versus 163.000 toneladas en el mercado local. Como se había mencionado, el 100% de las ventas de fertilizantes fueron al mercado local, mientras que los volúmenes de granos y harinas se destinaron 99,7% a la exportación.

Para recordar, en diciembre del año pasado la petrolera YPF se desprendió del 50% que tenía en la productora de fertilizantes Profertil, la mayor del país, un hecho que se había sumado a que días antes la multinacional Nutrien también vendiera su 50% en esa firma. Profertil quedó con nuevos dueños: un 90% para el grupo agroindustrial Adecoagro, cuyo CEO es Mariano Bosch, y en un 10% para la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La operación por todo Profertil rondó los US$1200 millones. YPF embolsó más de US$600 millones con su salida de Profertil.