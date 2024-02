escuchar

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), presentó en noviembre en la Universidad de Lanús, la publicación Patrimonio de la Cuenca Matanza Riachuelo En la presentación hubo dos mesas con la participación de directores de gestión cultural nacional y de la Ciudad de Buenos Aires y con directores de turismo y gerentes operativos de los partidos convocantes. Se entiende por cuenca al territorio cuyas aguas afluyen a un mismo lugar formado el límite hidrográfico. Muchas de estas tienen una fuerte vinculación con lo rural y las tradiciones.

Los cuatro tomos contienen el relevamiento de más de 450 sitios de patrimonio histórico, cultural y natural de la cuenca en sus 64 kilómetros de extensión por donde atraviesa en los 14 municipios y nueve comunas de la Ciudad de Buenos Aires.

La obra está dividida en cuatro tomos sobre las distintas cuencas. Aquí nos referiremos a dos de ellas.

La Cuenca Alta está en sus nacientes, es la más extensa y abarca los partidos de Cañuelas, General Las Heras, San Vicente, Pte. Perón y Marcos Paz. En Cañuelas se cuenta la historia de la Estancia La Caledonia donde se instaló el Toro Tarquino, el primero utilizado para mejorar la raza bovina en el país que en el 2023 se cumplieron los 200 años de su arribo. Se sumó el patrimonio edilicio del Casco de la Estancia San Martín de Vicente Casares donde funcionó La Martona, un establecimiento modelo precursor de la industria lechera en el país, uno de los más modernos del mundo. Procesaba la leche de 52 tambos distribuidos en 7 mil hectáreas y la primera que pasteurizó la leche a escala industrial.

En Uribelarrea se encuentra la primera Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco en una superficie inicial de 200 has. La Laguna de la Guardia del Juncal, tiene un área protegida de 137 has. En Las Heras ,se rescata el Campo de Pato, estaciones de tren Villars, Las Heras, etc., almacenes de campo y los murales de gran envergadura realizado por Antonio Berni, etc. A su vez, Marcos Paz muestra un paisaje agreste que se constituyó en ciudad en 1878. Se cuenta con una Reserva Paleontológica Francisco P, Moreno, con yacimientos de restos fósiles y una Escuela Agraria. En San Vicente se destaca el Museo Histórico Quinta San Vicente y la Reserva Natural Laguna San Vicente.

Entorno

La cuenca Media, en tanto, incluye los partidos de Almte. Brown, Ezeiza, Esteban Echeverria, La Matanza, Morón y Merlo. Almirante Brown, tuvo su entorno rural y luego urbano. En 1862, el reconocido vecino Esteban Adrogué, decidió formar un pueblo de un trazado original con la intervención del arquitecto Canale. La casa que habitó Jorge L. Borges, fue comprada por su mamá para pasar las vacaciones, hoy está abierta como Museo. En Glew está la parroquia Santa Ana donde Raúl Soldi, durante 23 años pintó en sus murales los frescos que incluyen las imágenes de sus vecinos y colaboradores, etc.

Los veranos en Adrogué inspiraron varios cuentos de Borges

En Esteban Echeverría, se encuentra la Reserva Natural de la Laguna Rocha, etc. Ezeiza, en 1758 el Capellán González Islas fundó la Estancia Los Remedios donde después se ubicaría el Aeropuerto. A partir de 1860 fue propiedad de Halbach, el introductor de las ovejas Negretes alemanas y las Rambouillet francesas y el primero en instalar el alambrado perimetral. Llegaron los servicios de mensajerías y diligencias. En 1884 arribó el ferrocarril. Se creó un Centro Recreativo Ezeiza y un Museo de Historia Regional Tristán Suárez.

Además, se recopila el nacimiento del partido de la Matanza. Por subasta pública en 1775 se le adjudicó a Martín J. Altolaguirre un predio de 3600 varas de frente al río Matanza por tres leguas de fondo quien le impuso una impronta progresista con una plantación de árboles. En 1808 la compró Francisco Ramos Mejía. El casco original de la Estancia fue catalogado Monumento Histórico Nacional (1942). Es muy importante contar con este catálogo para entender mejor el mundo rural.