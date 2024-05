“Elegimos no hacer paro”: con la cosecha o las vacas, los productores mostraron su rechazo a la medida de la CGT

Escuchar

En medio del paro general convocado por la CGT, productores, entidades agropecuarias y dirigentes utilizaron las redes sociales para manifestar su rechazo a la medida de fuerza. Con frases como “El campo no para”, compartieron imágenes mientras cosechaban o movían la hacienda.

A primera hora, las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, comenzaron a difundir en las redes una imagen en donde aclaraban: “Los productores elegimos no hacer paro”. Esta fue compartida por muchos productores agropecuarios.

La Mesa de Enlace: "Los productores elegimos no hacer paro"

Además, las cuatro entidades explicaron las razones de esta postura: “Estamos plenamente convencidos de que la senda para superar la crisis que atraviesa nuestra nación radica en continuar trabajando. Nuestra labor, al igual que la de otros sectores, es fundamental para fomentar el desarrollo económico y fortalecer los lazos sociales en las provincias mediante el arraigo y el trabajo genuino”.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que agrupa 114 entidades de base ubicadas en dichas provincias, también expresó: “Estamos atravesando una situación muy difícil en términos económicos y sociales. El #paro alimenta tensiones. #ElCampoNoPara trabaja y produce”.

Esta postura fue respaldada por otros sectores del ámbito agropecuario, como los matarifes y los contratistas rurales. “Nosotros trabajamos todo el año para llevar la carne a la mesa de los argentinos. Todo lo que implica el paro aumenta nuestros costos y obstaculiza nuestra competitividad y eficiencia. Por eso seguimos trabajando”, sostuvo Sergio Padece, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), en diálogo con este medio. Además, aclaró que “no están de acuerdo” con este tipo de medidas y consideró que los reclamos deberían “hacerse de otra forma”.

“El campo tiene que seguir cosechando, y por más paro que hagan, no es un impedimento para que nosotros sigamos trabajando”, afirmó Luis Simone presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma). En rigor, esta medida de fuerza se da en un momento crucial para el campo, con la cosecha de soja y maíz.

Sin embargo, a pesar de que los productores y contratistas dicen que no paran, el sector agropecuario se ve afectado porque gran parte de esta producción se exporta y, a diferencia de lo que ocurre en el campo, en los puertos sí hay paro. Esto perjudica la actividad, ya que la imposibilidad de cargar los productos provoca un aumento en la cantidad de barcos esperando para llevar la mercadería al exterior. Esta medida implica costos considerables para los exportadores, estimados en alrededor de US$100.000 por barco por día en multas.

Los productores también expresaron su rechazo a esta medida. “#YoNoParo. Listo para comenzar la jornada. Cuidando el alimento de los argentinos”, escribió el productor autoconvocado, Ariel Bianchi, que compartió en X un video de la hacienda en un corral.

En diálogo con LA NACION, explicó: “Nosotros no paramos; el personal que tengo tampoco paró. Estamos todos trabajando. Más allá de la ideología que tengamos, ninguno cree que es el momento para tomar este tipo de medidas. Además, los paros ya no sirven, lo único que hacen es demostrar que la casta gremial tiene poder. Solo los favorecen a ellos y no a la gente”.

Bianchi contó que hoy necesitaba contratar a un trabajador más por el día, y no pudo conseguirlo porque todos están trabajando con la cosecha. “Eso muestra que no hay nadie en la zona que no trabaje hoy”, dijo.

La productora Vanesa Padullés, que también es presidenta de Coninagro Córdoba, expresó: “Los dólares que traemos con nuestro trabajo el país los necesita como el aire que respira. Plena cosecha, días sin poder hacerlo por el temporal, pero los torpes paran el país”.

