VERSATILIDAD

Además, se trata de un producto no volátil, compatible con graminicidas y versátil en su ventana de uso. “Muchos herbicidas no son compatibles en la mezcla de tanque con los graminicidas, lo que obliga a separar las aplicaciones. Elevore sí lo es y permite al productor hacer una sola aplicación para solucionar rama negra y gramíneas anuales”, explica el especialista de Corteva. “En el período de tiempo que va desde la cosecha hasta la siembra, el productor debe controlar malezas principalmente con herbicidas de siembra directa. El tema es que se están utilizando en dosis cada vez mayores y los controles no son tan altos como los que ofrece Elevore”, agrega.