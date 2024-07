Empresario ganadero: tiene vacas en una zona muy difícil y elaboró un alimento que le dio un impactante resultado

Escuchar

En la región subhúmeda y semiárida de la Argentina las condiciones ecológicas predominantes, tanto el clima como los suelos, limitan las actividades agropecuarias, especialmente la agrícola. Sin embargo, se puede hacer una ganadería vacuna eficiente y rentable.

Estas condiciones adversas provocan serias restricciones en el desarrollo de los cultivos implantados (pasturas perennes y cultivos de invierno y verano) y con ello, también, se ve afectada la productividad y la viabilidad de los sistemas ganaderos.

Para mejorar el resultado productivo y económico de su empresa ganadera, el productor Fabián Dardo Fernández y su familia, en el campo El Coraje, de 909 hectáreas (734 propias y 175 alquiladas), ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Cabildo y a 75 de Bahía Blanca (sudoeste bonaerense), desde el 2008 han decidido implementar diferentes estrategias para superar las dificultades propias de la región. Una de ellas, y quizás la más relevante, son los Bloques Multinutricionales (BMN) elaborados en el mismo establecimiento y con ayuda en especial de su esposa Patricia y su hijo Gonzalo.

Fernández y su familia han logrado artesanalmente un excelente producto (BMN) con 42 a 53% de proteína bruta, según la fuente proteica que se use (girasol o soja, respectivamente), una energía de 3.1 a 3.2 Mcal de energía metabolizable/kg materia seca (equivalente a la energía del grano de maíz) y entre 10-12% de un perfil completo de minerales (macro y micro)

Los BMN son una de las mejores formas de aprovechar los forrajes secos y de baja calidad nutricional como los rastrojos de cosecha (fina o gruesa), los campos naturales (otoño-invierno) o cuando se enfrenta a una fuerte sequía donde los pastos quedan secos (amarillos).

Los bloques que mejoran la producción de carne o leche y, con ella, el resultado económico, deben ser ricos y correctamente balanceados en energía, proteína y minerales

Los BMN se usan en el mundo desde hace más de 60 años, pero en la Argentina y otros países no siempre cumplen con el rol que técnicamente fueron diseñados oportunamente. Los bloques que mejoran la producción de carne o leche y, con ella, el resultado económico, deben ser ricos y correctamente balanceados en energía, proteína y minerales.

Cuáles son los resultados obtenidos

Gracias a los altos consumos, superiores a los 500 g/animal/día, uno de los puntos clave para alcanzar altas ganancias de peso, se están obteniendo con forrajes naturales secos en pleno invierno +550 g por día con vaquillonas Angus de 250-280 kg de peso vivo. Con este tipo y calidad de pastos, sin BMN, las ganancias serían inferiores a 200 g/vaquillonas/día o directamente, negativas.

¿Cómo se hacen?

Los bloques están compuesto por diferentes ingredientes que permiten un balance equilibrado entre la energía, proteína y los minerales. La fuente energética está constituida por un alto porcentaje de azúcares simples aportados por un aditivo líquido energético-proteico-mineral o melaza o glucosa (la misma que se usa en apicultura).

Diferentes tipos de envases y vacas comiendo los bloques

Esta fuente rica en azúcares simples puede contener o no urea. Si no tiene urea se debe agregar este compuesto químico durante su elaboración, si no se obvia, directamente. Además, la energía se incrementa con el aporte de los almidones de un grano (maíz, sorgo, cebada, etc.). Se aconseja usar el que sea más económico o disponga el productor.

Mientras que, la fuente proteica está compuesta por nitrógeno no proteico aportado por la urea y por proteína verdadera de algún suplemento proteico que se consiga a buen precio (pellet o expeller de girasol, soja, etc.). Finalmente, se completa la elaboración de los BMN con minerales y cal, la misma que se usa en construcción, y agua para hacer una buena mezcla de todos los ingredientes (similar a un pastón de albañilería).

Para lograr la calidad, consumo y ganancia de peso que están obtenido, existen tres puntos clave: a) hacer la mezcla a la sombra porque el sol y el viento endurece el bloque y eso no es bueno. Para la mezcla están utilizando una hormigonera de construcción o similar; b) una vez lograda la consistencia de la mezcla deseada se debe colocar en un envase plástico o de cartón cuyo peso final no debe superar los 25 kg/bloque y guardarlo en un galpón hasta se les entreguen a los animales y; c) colocar en el potrero donde están los animales tantos bloques como se vayan a consumir en dos o tres días, evitando que las lluvias los laven y se pierdan los nutrientes.

El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias, especializado en Nutrición Animal (Ing. Agr. M.Sc. PhD) director ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos (carne y leche). afmayer56@yahoo.com.ar //resalancursos@gmail.com. www.nutriciondebovinos.com.ar