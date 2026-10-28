Empresarios que compraron Mercedes-Benz en la Argentina y un accionista se quedaron con 8652 hectáreas en La Pampa

Pablo Peralta y Roberto Domínguez, socios y dueños que se quedaron en la Argentina con Mercedes-Benz (fabrican modelos Sprinter con Prestige Auto), junto con Eduardo Oliver (concesionarios Forte Car con Peralta y Domínguez), compraron un campo de 8652 hectáreas en la provincia de La Pampa. No trascendió el monto de la operación.

Según se informó, fue a través de la cabaña y empresa agropecuaria Nirihuau, creada hace 21 años e integrada por los mencionados empresarios.

Esta firma, de acuerdo al detalle de su página de Internet, tiene varias explotaciones: 1224 hectáreas en General Viamonte (Estancia La Nevada), 934 hectáreas en San Emilio (Estancia Namuncurá), 2370 hectáreas en General Belgrano (Estancia San Juan de Turnia), 12.560 hectáreas en Perú, La Pampa (Estancia San Severino), y 5000 hectáreas en General Acha (Estancia La Juana).

“La aptitud y localización de los campos permiten desarrollar distintos sistemas ganaderos —cabaña, cría y recría— que se complementan entre sí”, se lee en la web de la firma. Allí se detalla que se trabaja con un sistema de producción regenerativa. Al respecto, se indica: “El sistema regenerativo constituye un eje central en la estrategia ganadera de Nirihuau. Este modelo de manejo no solo tiene un impacto ambiental positivo, sino que también mejora la productividad de los pastizales y la calidad forrajera, generando dietas más balanceadas y naturales para el rodeo”.

La base productiva pasará a 30.000 hectáreas Gentileza

En este contexto, se indicó que el nuevo establecimiento está a 30 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa. “Nirihuau concretó la compra del campo ‘La Carita’, de 8652 hectáreas en la provincia de La Pampa, a 30 kilómetros de Santa Rosa, como parte de la expansión de la cabaña”, indicaron.

De acuerdo con la información, la firma con este negocio “amplía su base productiva a 30.000 hectáreas y acompaña el incremento del stock ganadero en 10.000 vientres a preñez. Esta es una nueva apuesta que hace Nirihuau por el desarrollo de la ganadería argentina”.

En otro tramo de la comunicación se señaló que esta compra “se integra a una estrategia que combina escala de producción y mejoramiento genético”. Agregaron: “Con más superficie y hacienda, Nirihuau fortalece las bases de su crecimiento y avanza en su objetivo de consolidarse como un referente en la cría de animales de alta calidad”.

La firma se dedica al mejoramiento genético de la raza bovina Angus en negro y colorado. “La firma es un referente en la región pampeana y bonaerense. Sus pilares productivos se originaron en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Con los años, expandió sus rodeos de cría hacia zonas diversificadas de la región pampeana, operando en establecimientos de General Belgrano y Las Flores (Buenos Aires), así como en General Acha y Santa Rosa (La Pampa)”, detalló.

Trabajan con ganadería regenerativa

El enfoque productivo y genético pasa, según dijo, por animales adaptados al pastoreo directo (rústicos, fértiles y de bajo mantenimiento) óptimos para transformar el recurso pasto en carne, de acuerdo con la empresa.

“Su ganado se comercializa a través de remates anuales donde los toros puro de pedigree (PP) y puros controlados (PC), vaquillonas con garantía de preñez y embriones, han logrado un gran reconocimiento en el circuito ganadero”, dijo. Detallaron “numerosos campeonatos consecutivos” en la Expo Junín y participación en exposiciones nacionales de la Asociación Argentina de Angus y en la Exposición Rural de Palermo.