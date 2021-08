En el agro de Santa Fe alertan por una ola de incendios intencionales

SANTA FE.- Al menos medio centenar de incendios afectaron en las últimas dos semanas terrenos destinados a la producción agrícola y ganadera del interior de esta provincia, situación que se extendió a las islas ubicadas en el río Paraná, desde Rosario hasta su desembocadura. Las causas son las habituales en los últimos dos años: la impresionante sequía por un lado y la desaprensión de algunas personas por el otro.

No obstante, no se prevén soluciones inmediatas sino parciales, ya que los informes indican que las precipitaciones seguirán siendo escasas, consecuencia de la influencia de un nuevo fenómeno de “La Niña”. Por ahora, las expectativas en esta región están puestas en el anuncio de lluvias para miércoles y jueves de esta semana, aunque se especula que los totales no superarán los 60/70 milímetros.

“El clima empeora y, si no cambia esta baja humedad, necesitamos al menos de algún chaparrón. De lo contrario, nos seguirán apareciendo distintos puntos de fuego en diferentes lugares de la provincia”, alertó el secretario de Protección Civil de la provincia, Roberto Rioja.

Por su parte, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) confirmó que las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y Córdoba registraban hasta ayer incendios forestales activos.

No se esperan mejoras en el corto plazo porque los informes indican que las lluvias continuarán siendo escasas gentileza de productores

En el centro de Santa Fe, el fuego afectó el departamento Vera (al norte) y San Jerónimo, a pocos kilómetros al sur de esta capital.

Durante el fin de semana fue intenso el accionar de las brigadas especiales enviadas a la provincia desde la Nación para atender los requerimientos en la zona de islas frente al puerto. Con el apoyo de un helicóptero, los brigadistas trabajaron intensamente para controlar focos de incendio en el Canal de Acceso al Puerto y Laguna Este, y en islotes de los ríos Colastiné y Salado, en este caso en la zona de bañados frente a Santo Tomé.

“Íbamos, apagábamos un incendio, volvíamos y ya debíamos volver a salir para atender otro pedido”, afirmó un vocero de los brigadistas.

Rioja, a su vez, relató que hoy es el décimo día de operativos en esta zona. “Estamos trabajando ya desde hace unos días Santa Fe capital, Santo Tomé y Paraná por los incendios en las islas. Nosotros vamos controlando puntos de incendio pero lo que sucede es que el clima está cada vez peor y tenemos que ir rotando nuestros lugares de trabajo”, explicó.

“El problema también es que se agote el recurso humano. El brigadista ingresa a la mañana y sale a la tardecita, con equipos pesados. Hay que destacar que no sólo hay incendios en las islas, los bomberos voluntarios y zapadores están saliendo para todos lados”, señaló el funcionario provincial.

En tanto, en el sur provincial también se atiende la emergencia. Un grupo de 45 nuevos brigadistas de Parque Nacionales, convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, arribaron días atrás al centro de operaciones montado en el aeródromo de la localidad de Alvear, al sur de Rosario, para sumarse al combate de los incendios en la zona de islas del Delta del río Paraná.

Por la magnitud de los incendios hay preocupación por la posible falta de personal. Incendio en la zona de El Arazá, cerca de Reconquista gentileza de productores

El flamante personal, que se encontraba prestando tareas en la Patagonia argentina, se suma de esta manera al trabajo que ya realizan otros 30 brigadistas, además de bomberos y policías federales. A ello, en varios lugares donde se combaten los incendios se suman voluntarios civiles que buscan colaborar en la actividad.

“Irresponsables y malintencionados”

Sobre la situación generada en el norte santafecino, la Sociedad Rural de Reconquista admitió que “una vez más los productores nos vemos afectados por los incendios que se están generando en la zona. Una vez más, saldrá por parte de muchos ignorantes, que la culpa es del campo. Pero nuestro sector sabe muy bien que los incendios son ocasionados por gente irresponsable, y malintencionada, que poco entienden que en estos momentos, nada peor que un fuego que consuma lo poco de reservas que quedan”.

El documento agregó: “No nos hacemos cargo de lo que no nos corresponde. Fiscales que asumen que a una persona a la que se encuentra con el fuego a sus espaldas y con el encendedor en la mano, es solo una contravención. Funcionarios que solo están pensando en las Paso, y en seguir en su carrera política. Nosotros debemos seguir trabajando y a la vez, defendiéndonos ante la opinión pública. ¡Háganse cargo de sus funciones! Arresten a quien corresponda, y defiendan la naturaleza, como así lo hacemos nosotros”, subrayó la Rural de Reconquista.

En zona de “El Arazá”

Este domingo, un incendio de gran magnitud se registró en zona del Arroyo Malabrigo, en jurisdicción El Arazá, a unos 30 kilómetros al oeste de Reconquista, al sur de la Ruta Provincial 40, que une esa ciudad con Tostado.

En el centro de Santa Fe el fuego afectó el departamento de Vera y San Jerónimo

Bomberos de la ciudad de Reconquista extinguieron el fuego que se desplazó por la banquina hasta alcanzar un campo, quemando los alambrados.

Según la información a la que tuvo acceso LA NACION los daños no fueron mayores porque en ese momento no había hacienda en el lugar.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Reconquista, Cesar Romano, expresó que a pesar del desastre ecológico que esto generará, se pudo controlar la situación, ya que no había posibilidad que el fuego arrase con alguna vivienda de la zona, ya que se cortaría en los canales y zona de cañadas.

Especuló que podrían haber sido pescadores de la zona los que estarían involucrados en el comienzo del incendio.

Evolución

Finalmente, las entidades ruralistas que se desempeñan en diferentes regiones de la provincia, que fueron consultadas hoy por este diario, admitieron idéntica preocupación por los incendios, muchos de ellos intencionales que se vienen registrando en la zona.

Indicaron que los informes de los técnicos recién estarán disponibles a mitad de semana para luego efectuar un relevamiento de las pérdidas ocasionadas hasta el momento.

En tanto, la Sociedad Rural de San Pedro alertó por incendios también en esa zona de la provincia de Buenos Aires. “Productores acosados x el fuego en las islas, hacienda quemada, perdida, instalaciones destruidas y el no saber que darles de comer a lo que quedó hacen de esto un desastre”, señaló la entidad en su cuenta de Twitter.