En el campo buscarán que los candidatos a presidente expliquen sus planes para el sector

VILLA CONSTITUCIÓN, Santa Fe.-Desde el campo pedirán a los candidatos a presidente que expliquen qué rol le van a dar al sector. Así lo anticipó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), al participar de la asamblea de productores que convocó Federación Agraria Argentina (FAA) en la autopista Rosario-Buenos Aires y ruta 90, a la altura de esta ciudad.

“Hay una cosa importante que yo me llevo. Que desde Villa Constitución le vamos a hablar no solo a Fernández, a Massa y a Scioli; le vamos a hablar también a Rodríguez Larreta, Bullrich, Milei, a todos quienes sean candidatos para que expresen claramente cómo van a manejar las posibilidades que tiene el campo argentino”, dijo.

Después, Pino hizo mención a las críticas que se escucharon a la dirigencia rural en el marco de la asamblea. “De todo nos nutrimos”, dijo.

Sobre este último punto también se refirió Elbio Laucirica, presidente de Coninagro: “Tengo la conciencia tranquila porque las cosas que he hecho como presidente de Coninagro e integrante de la Mesa de Enlace han sido con honestidad”.

En esa línea, el presidente de Coninagro buscó poner en valor el trabajo conjunto de las cuatro entidades. “Hemos sabido superar las diferencias por el respeto que nos tenemos a nosotros y al disenso”, afirmó.

"Independientemente de la entidad en la que participemos lo importante es que estemos todos unidos y en un frente común podamos enfrentar las adversidades que tenemos" Elbio Laucirica, presidente de Coninagro

“Nos hemos manejado con convicción, con firmeza y nos han dado bolilla, eso es cierto”, agregó el dirigente, que expresó que junto a la Mesa de Enlace trabajaron visitando gobernadores de distintos signos políticos. “En su momento nos daban toda la razón. Nos decían que se sentían tan perjudicados como nosotros con un gobierno en Buenos Aires centralizado pensando nada más en los procesos electorales y judiciales de la señora”, dijo.

Por otro lado, dijo que “en ningún momento” los dirigentes convalidaron el dólar soja implementado por el Gobierno. “Los cuatro estuvimos juntos y dijimos lo mismo, que iba a ser un problema con los alquileres, con el subproducto de la soja”, dijo. También aclaró que no festejaron los anuncios que hubo por la sequía y añadió: “Es cierto que podían llevar un alivio si se instrumentaban, aunque ante la gravedad de las cosas era poco, pero lamentablemente no se instrumentaron y hay una gran preocupación en nuestros productores sobre cómo van a llevar adelante la campaña”.

Asimismo, llamó a la unidad de los productores. “Independientemente de la entidad en la que participemos lo importante es que estemos todos unidos y en un frente común podamos enfrentar las adversidades que tenemos. Hoy tenemos una situación muy especial que nos ha puesto el clima, pero venimos con los otros problemas que nos hemos planteado”, apuntó. “El 9 de julio en San Nicolás [en 2021] yo les dije a los autoconvocados que teníamos que trabajar juntos porque en lo que sentíamos en el corazón y en el bolsillo íbamos a estar de acuerdo rápido. Por ahí íbamos a diferir en los métodos a seguir, pero en lo que sentimos estamos todos de acuerdo. Todos somos argentinos, no duele la pobreza, los productores chicos que se pierden”, remarcó.

"Cuidado cuando acusamos o hasta insultemos porque esto debilita el funcionamiento de las entidades" Jorge Chemes, presidente de CRA

También habló Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). El dirigente se refirió a las declaraciones de uno de los oradores que habló de “infelices” e indicó: “Estos cuatro infelices, como dijeron, no respondemos al capricho personal, respondemos al mandato que tenemos en cada una de nuestras entidades. Eso es mucho más serio y se llama institucionalidad. Que no compartamos metodologías de lucha no significa que no estemos totalmente de acuerdo con el objetivo que buscamos. Nosotros sabemos que lo que ustedes reclaman también está dentro de nuestro convencimiento y dentro de cada una de nuestras entidades”.

Pidió que se sostenga la institucionalidad y comentó: “Es lo que nos da fortaleza y no nos va a mostrar débiles en la lucha que tenemos que librar hacia adelante”. También solicitó que quienes no estén de acuerdo con la forma de trabajar de las entidades se incorporen e intenten cambiar desde adentro. “Nosotros no podemos oponernos a lo que nuestros consensos y mesas ejecutivas nos indican”, aclaró. “Cuidado cuando acusamos o hasta insultemos porque esto debilita el funcionamiento de las entidades y lo peor que nos puede llegar a ocurrir es encontrarnos sin las entidades porque como las tenemos no la valoramos”, añadió.