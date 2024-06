“Es crucial”: el campo pidió estar en el acuerdo del Pacto de Mayo para el 9 de julio

Escuchar

El campo quiere ser parte activa del Pacto de Mayo que convocó el presidente Javier Milei para el próximo 9 de julio en Tucumán. Así lo manifestaron ayer las entidades de la producción que se reunieron en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Con el objetivo de abordar la situación actual del sector y las políticas públicas indispensables para liberar su máximo potencial, Miguel Simioni, presidente de la entidad rosarina, recibió a los representantes de las diferentes entidades agropecuarias que coincidieron “en que el campo debe estar presente activamente en este proceso”.

“Es fundamental que el campo y la agroindustria estén presentes en esta convocatoria para discutir las políticas públicas claves no solo para el sector agropecuario, sino para la recuperación y desarrollo económico de todo el país”, dijeron.

En el encuentro, se resaltó la importancia que reviste avanzar con aspectos fundamentales para toda la cadena, como la necesidad de contar con infraestructura adecuada, acceso a financiamiento, un marco impositivo estable y previsible, políticas públicas que incentiven la inversión y la eliminación de impuestos distorsivos que impiden al sector desarrollar todo su potencial.

“La presencia activa de las entidades de la producción en el Pacto de Mayo es crucial para establecer una mesa de trabajo federal y representativa. Este espacio facilitará la construcción de acuerdos necesarios para una Argentina más próspera, justa e inclusiva, donde el campo y la agroindustria jueguen un rol fundamental en la recuperación económica nacional”, señalaron.

Paral Simioni, “la participación del sector rural en la mesa del Pacto de Mayo es fundamental, donde el campo, una vez más, y como siempre lo ha hecho, está dispuesto a trabajar incansablemente para contribuir al crecimiento económico, social y cultural de la Argentina”.

“El gobierno nacional adoptó medidas que impactaron positivamente en el sector como ser la eliminación de las restricciones a las exportaciones, la discontinuación de fideicomisos aplicables al trigo y oleaginosas y los avances en materia de desburocratización. Sin embargo, es indispensable que se generen las condiciones adecuadas, con reglas de juego claras y señales concretas sobre la eliminación de los derechos de exportación en un horizonte previsible. Los productores han demostrado reiteradamente su compromiso con la tierra y con el país, y si generamos las condiciones, están preparados para seguir siendo un pilar clave en la construcción de un futuro próspero y justo para todos los argentinos”, indicó.

En este contexto, para Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), “la Mesa de Enlace se tiene que replantear sus acciones” y, en ese replanteo en el corto plazo está en “mostrarle al Gobierno el aporte que puede hacer el sector agropecuario”.

“Más allá de quienes puedan estar en Tucumán, como sector nos parece vital contar el aporte que podemos hacer. Ya para el mediano y largo plazo, como entidades debemos aunar fuerzas para solucionar tres puntos fundamentales para los productores. El primero es que el Gobierno debe tener como prioridad número uno eliminar las retenciones. También bajar la presión fiscal y eliminar el cepo cambiario. Y el tercero es la no renovación de esa resolución del BCRA que no permite a los productores que guarden el 5% de su cosecha de soja acceder a créditos con tasa subsidiada. Sumado a apertura de créditos para el sector. La idea es tener tres puntos y no un enorme listado que después no se llega a nada”, dijo a LA NACION.

Para el titular de la SRA, después de 20 años, con la excepción del gobierno de Mauricio Macri, las asociaciones ruralistas perdieron su “enemigo en común y que entonces se debe buscar y poner en valor, dentro de la independencia de las cuatro entidades, los puntos coincidentes y acuerdos en común”.

“Reconocemos que el Gobierno está tratando de facilitar la vida a los productores pero como Mesa de Enlace, tenemos una obligación de trabajar juntos en diferentes acciones. Ya no está un gobierno que pone trabas y cepos por lo que debemos tratar de solucionar esos problemas comunes que nos afectan. Rescatamos las señales del Gobierno, sin perjuicio de nuestra demanda general. Para esto, si el Gobierno nos pregunta qué aporte hace el sector al país, debemos tener preparado exactamente cuál es nuestra participación y así poder gestionar nuestras demandas. Es momento de pasar de la protesta a la propuesta“, aseguró.

Por su parte, Carlos Castagnani, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), insistió en que es esencial la participación del campo “para garantizar que las voces de la agroindustria sean escuchadas en la definición de políticas públicas”.

“Es nuestra oportunidad de contribuir de manera significativa a la construcción de un marco que promueva el desarrollo económico sostenible de nuestro país. Es imperativo que el Gobierno tome en cuenta la necesidad de mejorar la infraestructura, facilitar el acceso al financiamiento y establecer un marco impositivo estable y previsible. Solo así podremos liberar el verdadero potencial del sector agropecuario, que es vital para la recuperación económica de Argentina”, enfatizó.

“El campo y la agroindustria son pilares fundamentales de la economía argentina. Nuestra inclusión en el Pacto de Mayo no solo permitirá el desarrollo de políticas más justas y eficientes, sino que también fortalecerá el compromiso del sector con una Argentina más próspera, equitativa e inclusiva”, añadió.

También participaron entre otros de la reunión, Elvio Guía, presidente de Federación Agraria Argentina, y Lucas Magnano, de Coninagro. Previo al encuentro en la bolsa rosarina, los dirigentes participaron de una misa en homenaje al expresidente de la FAA, Carlos Achetoni, recientemente fallecido en un trágico accidente de tránsito. “Fue recordado por su incansable dedicación al sector agropecuario y su compromiso con el desarrollo rural de nuestro país, dejando un legado invaluable en la comunidad agraria argentina”, finalizaron.